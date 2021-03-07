Derince galibiyeti kaçırdı,  3.Lig’in iflası gibi görüntüler vardı

Dün izlediğim Belediye Derince, kıran kırana geçen maçta, galibiyeti hak etti ama rakip de öyle boş takım değildi…

Yani beraberlik sanki biraz daha yakıştı gibi…

Zira Derince kadar Alemdağ takımı da bol gol kaçırdı…

Hem de neler neler…

Bir yerde 1-1’lerini üzmediler…

Ümraniye sırtlarındaki Alemdağ’da sanki, çocuk parkından bozma statta, mahalle maçı oynanıyor gibiydi…

Halılar serilmiş, gazozuna bir çim halı havası vardı…

Futbol kalitesi de öle vasatı aşamadı…

Çöplük yanındaki halı sahada oynanan 3.lig maçı ne İstanbul’a, ne de 3.Lig’e hiç mi hiç yakışmıyor doğrusu…

Bütün İstanbul mahallelerinin profesyonel takımı olmak zorunda mı ?..

Herkesi alırsanız , olacağı budur ?..

Bu stadı kim nasıl inceleyip de maça onay veriyor, şaşıyorum doğrusu…

Neyse…

Gelelim maça…

İlk yarı berabere biterken, karşılıklı ataklar ve gerçekten de iyi tempo vardı…

Ölçülere göre büyük olmayan tatta., atak yapmak da kolay oluyor elbette…

İki adımda ceza alanına giriyorsunuz…

Zemin halı ya, ama lime lime olmuş bir halı…

Yani harabe hale gelen evin odasının parçalanmış halıları gibi…

İflas eden 3.ligin görüntüsü vardı…

Böylece devre berabere biterken gol sesi çıkmadı ve futbolcular da sakatlanmamak için azami gayret gösterdi…

Maçın ikinci yarısında ise Derince golle başlayınca, bir anda maç alevlendi, Alemdağ iyice açılmaya başladı…

Bu anlarda futbolcuların geri çekilme yerine bastırması onurlu bir görüntüydü, ama bu baskının dengesiz, kontrolsüz oluşu ve abartılması, savunmada açıklar verilmesine neden oldu…

Kaleciyle sık sık karşı karşıya kalan Alemdağlılar, 78.dakikada sağdan kullanılan kornerde mükemmel bir voleyle ağlara yapışan topla adeta herkesi şoke ettiler, beraberliği yakaladılar…

Adam paylaşımındaki yanlışlık, bu voleye katkı sağladı…

Ama gerçekten Avrupai bir goldü…

Daha sonra karşılıklı iki yüzde yüzlük gol pozisyonunda yararlanamayan iki takım, birer puana birer golle razı oldu…

1-1’lerini kırmadı…

İkramları geri çevirmedi…

Maç böyle biterken, aslında Derince’nin üzülmemesi gerekir, zira mağlubiyet de gelebilirdi ve sürpriz olmazdı...

Erteleme maçının kazananı da, zaten kazanmayı hak edeni de olmadı…

Gölcükspor 35 yıllık rekoru bırakıp küme düşerse, tarihe geçersiniz

Dün bir erteleme maçı da Gölcük’teydi…

Son derece kritik maçta, 6 puan değeri taşıyan müsabakaya son dakikada penaltıyla yenilen Gölcükspor havlu atıyor…

Koskoca bir kent büyüklüğündeki Donanma ilçesinin takımı, bağıra çağıra küme düşüyor…

Kimsenin kılı kıpırdamıyor…

Aynı hocayla devam kararının risk olduğunu söylemiştim…

Karşıyaka maçındaki deplasman galibiyetine kimsenin aldanmaması gerektiğini belirtmiştim…

Geçen hafta hakem hatası yaktı…

Pekala bu hafta ne oldu ?..

Hemen istifalar ve yepyeni bir disiplin ortamı sağlanması gerekiyor…

Bir taze kana ihtiyaç var…

İstifa en onurlu karardır bu ortamda…

Kimse de yadırgamaz…

Adam vekaleten göreve geldi ve buraya kadar da takımı taşıdı…

Üç gün sonra yine maç var…

Bakalım kısa süreden nasıl bir önlem alınacak ?..

Kimse, 35 yıldan sonra takımı amatöre düşüren adamlar olarak tarihe geçmek istemez…