Dijital şiddet mağduru kadınlar neler yapmalı?

Kadınlara yönelik dijital şiddet günden güne artıyor. Oldukça fazla sayıda kadın siber suçların kurbanı oluyor. Yapılan son araştırmalara göre kadınlar, erkeklere kıyasla interneti daha çok mevcut ilişkilerini güçlendirmek için kullanıyor. Bununla birlikte kadınlar dijital dünyada erkeklere kıyasla 2 kat daha fazla dijital tacize maruz kalıyor. Özellikle 18-24 yaş aralığındaki genç kadınların %26'sının siber zorbalar tarafından çevrimiçi olarak takip edildiğine, % 25'inin ise çevrimiçi cinsel tacize uğradığına dikkat çeken Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kadınların internette karşılaştığı dijital şiddete karşı atılması gereken adımları sıralayarak, 7 önemli tavsiyede bulunuyor.

Dijital şiddete maruz kalan kadınlar neler yapmalı?

Sadece kadınların değil her bireyin dijital ortamda dikkatli olması gerektiğini belirten Alev Akkoyunlu, internette karşılaşılan şiddet durumlarında atılması gereken adımları sıralıyor.

1. Sakin olun ve durumu değerlendirin. Dijital bir mecrada tacize uğradığınızda sakin kalmak zor gelebilir ancak sinir ve öfkeyle atılacak yanlış bir adım durumu aleyhinize çevirebilir. Gizlilik ayarlarınızı değiştirin.

2. Kanıtları toplayın. Çoğu zaman tacizciler, mesajları veya gönderleri siler ve olayı reddeder. Bu yüzden kanıt toplamak çok önemlidir. Tacizin ekran görüntüsünü almayı unutmayın. Kanıtları topladıktan sonra size zorbalık yapan kişiyi engelleyin. Kullandığınız platforma durumu bildirin.

3. Tacizi bildirmekten kaçınmayın. Çevrimiçi taciz iş yerinden bir arkadaşınız tarafından yapılıyorsa insan kaynakları birimini mutlaka bilgilendirin. Böylelikle neler yapabileceğiniz konusunda yardım alabilir, sürecin doğru yönetilmesini sağlayabilirsiniz.

4. Dijital taciz fiziksel bir tacize dönüşüyorsa kolluk kuvvetlerine şikayette bulunun. Bazı durumlarda dijital dünyada yaşanan tacizin, sosyal hayatınıza da yansıyabilme ihtimali oluşabilir. Tacizci, tacizi sosyal hayatınızda da devam ettirmekle ve konumunuza gelmekle tehdit ediyorsa durumu en kısa sürede polisle paylaşmayı ihmal etmeyin.

KADINLARA YÖNELİK DİJİTAL

ŞİDDETE KARŞI 7 ÖNEMLİ TAVSİYE

Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, dijital şiddete maruz kalma riskine karşı kadınlara 7 önemli tavsiyede bulunuyor.

1. Şifrelerinizi kimse ile paylaşmayın. Şifrenizi güvendiğiniz bir arkadaşınız veya partnerinizle paylaşmış olabilirsiniz. Ancak, arkadaşlarınız veya partneriniz kasıtlı olarak size zarar vermezken, yanlışlıkla şifrenizi birine ifşa edebilirler. Bu nedenle şifrelerinizi kolay tahmin edilemeyecek karmaşık şifreler haline getirin ve kendinize saklayın.

2. Web kameranızı uygulamalara bağlı bırakmayın. Kameranızı açabilen ve hareketlerinizi bilginiz olmadan sinsice kaydedebilen çok sayıda uygulama bulunuyor. Önlem almak için kamera iznini devre dışı bırakın ve kullanmadığınız zaman kameranızın lensini kapalı tutun. Web kamerası koruma özelliğine sahip bir güvenlik yazılımı kullanın.

3. Gizlilik ayarlarınızı gözden geçirin ve kimseyle gerekenden fazlasını paylaşmayın. Yakın çevrenizle işler her zaman iyi gitmeyebilir. En iyi insanlar bile yolun bir ucundan diğer ucuna geçebilir. Bu nedenle, samimi mesajlar, resimler, bilgiler ve sizi utandırma potansiyeli olan herhangi bir şeyi paylaşırken dikkatli olun.

4. İnternette tanıştığınız kişilerle yalnız görüşmeyin. İnternette tanıştığınız kişiler ile kalabalık bir kafede veya alışveriş merkezinde tanıştığınıza emin olun ve daima yakınlarınıza nereye gittiğinizi ve kiminle buluştuğunuzu bildirin.

5. Cihazlarınızdaki tüm işletim sistemlerini güncelleyin. Güncellemelerin sıklığı rahatsız edici olabilir ancak en kötü tehditleri engelleyerek sizi güvende tutar. Ne kadar meşgul olursanız olun gerekli güncellemeleri yapmaya özen gösterin.

6. Cihazlarınızı antivirüs yazılımıyla koruyun. Güvenlik sistemi olmayan bir cep telefonuna veya tablete sahip olmak, kapıları kilitlenmemiş bir evde oturmak gibidir. Hem Android hem de Mac cihazlar, kötü amaçlı yazılımların istila etmesiyle risk altında kalabilir. Bu nedenle, tüm cihazlarınızda güvenilir bir güvenlik sistemi kurmayı unutmayın.

7. Uygulamalara izin verirken dikkatli olun. Kullandığınız herhangi bir hizmetin gizlilik politikasını ve hizmet şartlarını iyi okumaya özen gösterin. Bazı web siteleri bilgilerinizi sizin izninizle istedikleri gibi kullanabilir veya satabilirken hüküm ve koşulları kabul ettiğiniz için kanunlar sizi koruyamayabilir.

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Kadınlara yönelik dijital şiddetle ilgili önerileri ve uyarıları yukarıda okudunuz.

Ülkemizde son yıllarda kadına şiddet, kadın cinayetleri ve kadına yönelik dijital şiddet artıyor…

Bizi yönetenler, bu duruma düzeltmek için daha fazla çaba harcamalı.

Yoksa kadına şiddet ve kadın cinayetleri devam edecek.

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AKP’DE İSTİFA

EDEN EDENE

AKP’de şu sıralar istifa furyası yaşanıyor… Önce AKP Körfez İlçe Kadın Kolları yöneticisi Sema Güler istifa etti… Geçtiğimiz hafta da AKP Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Başkanı Hüseyin Yılmaz görevinden istifa ettiğini açıkladı. Ama açıklaması çok sertti. AKP’li Yılmaz, halkın karşısına çıkarken utanır hale geldiğini söyledi. Alikahyalı iki esnaf Efkan Ataş ve Recep Altun da sitem dolu sözlerle partiden istifa ettiklerini duyurdu. Ekonomik kriz, üst üste gelen zamlar, doğal olarak AKP’de de huzursuzluk yaratmaya başladı. Böyle giderse, istifa sayısında artış olacaktır.

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CHP’li Tugay Adak’ın

ismi bir yere verilmeli

Kartepe Belediyesi CHP’li meclis üyesi Tugay Adak (28), ekonomik kriz ve işsizlikten dolayı canına kıymıştı. Tugay’ın intiharı herkesi üzüntüye boğdu. Kartepe Belediyesi’nin Mart ayı meclis toplantısında, canına kıyan meclis üyesi Tugay Adak’ın fotoğrafı koltuğuna konuldu. Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kardeşimizi, Tugayımızı unutmayacağız. İnanın cümleler insanın boğazında düğümleniyor” dedi. Başkan Kocaman, Tugay Adak’ın ismini ilçede bir yere verirse, büyük takdir toplar diye düşünüyorum.

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Dilovası Meclisi’nde

Şayir’den iki büyük müjde

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, şu sıralar müjde üstüne müjde veriyor. Başkan Şayir, Mart ayı meclisi toplantısında kapalı pazar alanını 5 Nisan’da, TOKİ Millet Bahçesi de 12 Nisan’da ihaleye çıkacağını söyledi. Dilovası, hava kirliliği en fazla olan ilçelerimizden biri. Bu ilçeye yapılan her yatırım, büyük önem taşıyor.

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Finlandiya birinci

Japonya sonuncu!

BAREM’in global ortağı WIN Grubu ile birlikte 35 ülkede gerçekleştirdiği araştırma, iş hayatında, evde ve politikada toplumsal cinsiyet eşitliğinde gelinen noktayı ortaya koydu. Dünyada, ülkesindeki kadın ve erkeklerin evde eşit konumlandığını düşünenlerin oranı yüzde 71 iken bu oran işyerlerinde yüzde 60’a, politikada ise yüzde 51’e düşüyor. Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin olduğunu düşünenlerin oranı evlerde yüzde 58, işyerlerinde yüzde 56, siyasette ise yüzde 46 ile dünya ortalamasının altında. Türkiye bu oranlarla 35 ülke arasında 26’ncı sırada. Listede Finlandiya başı çekerken, Japonya sonuncu oldu.

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Hürriyet’in hamlesi

ülke gündemine oturdu

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in toplu iş sözleşmesi sonucunda kadın personele 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde idari izin vermesi ulusal medyada en dikkat çeken haberler arasına girdi. Başta HaberTürk televizyonu olmak üzere birçok ulusal medyada “Kadın başkandan kadınlara 8 Mart izni” manşetleriyle yer aldı. Unutulmamalı ki, seçimlerde kadınlar da oy kullanıyor. Hürriyet, bu hamlesiyle bütün kadınların gönlünde taht kurdu.

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Pandemi süreci Türk

milyonerlerini vurdu

Londra merkezli gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank’in yayınladığı servet raporuna göre, salgın Türk milyonerleri de vurdu. 200 ülkenin yer aldığı rapora göre, geçen yıl serveti 1 milyon doların üzerindeki Türklerin sayısı % 20 azalarak 145 bin 810'dan 114 bin 821'e geriledi. Serveti 30 milyon doların üzerindeki Türklerin sayısı da % 21 düşüşle 1.789'dan 1.429'a indi. Böylece Türkiye, ultra milyoner sayısı en çok gerileyen 3'üncü ülke oldu. Koronavirüsü dünyaya yayan Çin ise ultra milyoner sayısını % 16 artırarak, adeta meydan okudu. Onu karantina önlemleri almayı reddeden İsveç, ultra milyoner sayısını yüzde 11 artırarak izledi.