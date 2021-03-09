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Makale Yazısı-09 Mar 2021 - 20:00

Zeki insan… 
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Merak konusudur. Sıklıkla gündeme gelir ve sorulur.  

“Zeki insanın  özellikleri nelerdir?

İsterseniz tespit edebildiğimiz  özelliğini  gözden geçirelim… 

Zeki insanlar naziktirler ve nezaket kurallarına uyarlar. İnsancıl yönleri fazladır ve karşılarındakine değer verirler. Hangi zeki insanı araştırırsanız araştırın, nazik olduğunu görürsünüz. 

Zeki insanların duyguları çok yoğundur. Mantıksal gelişim aynı zamanda duygusal gelişimi de etkileyecektir. Bu duruma göre çocuk kalmayı başarmış insanlar daha zekidir gibi bir sonuca ulaşabiliriz, çünkü çocuklar duygularını çok yoğun yaşarlar. 

Özelliklerinden bir tanesi çok büyük fiziksel enerjiye sahip olmalarıdır. Bu doğuştan gelen bir enerji modellemesi olmayıp, tamamen kendini adapte ettiği konuyu tamamlamak için saatlerce çalışması gerektiği bilincine sahip olmasıdır. Bunun sonucu olarak ta irade ve kalp koordineli bir şekilde enerjiyi temin için çalışırlar. 

Üstün zekalı insanların diğer bir özelliği ise hem zeki görünüşlü olmaları ve hem de doğal görünmeleridir. Hem zekalarını belli ederler ve hem de çocukça bir yapıyla hareket ederler. Bu nedenden dolayı da sorgulanırlar; bu kişi gerçekten zeki mi? 

Zeki kişiler hem disiplinle ve hem de oyun oynar tarzda işlerine eğilirler. Yaptıkları işi büyük bir ciddiyetle yaparlar, ancak oyun havası da vererek yaptıkları işten büyük bir zevk alırlar. 

Zeki kimseler hem gerçek dünya ile bağlarını koparmazlar ve hem de hayal dünyası içinde yaşarlar. Ürettikleri şeyler gerçek dünyada kullanılacaktır, ancak olmayan şeyleri üretmek zorundadırlar. Normal insanlara göre üstün zekalı insanların düşünceleri fantastiktir, ancak bilimsel çalışmalar fantastik hayaller sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Üstün zekalı insanlar son derece inatçı yapılı kimselerdir. Başarısızlıkta asla yılmazlar ve asla pes etmezler. Düşünsenize, Edison ampulü bulmadan önce binlerce sefer deneme yapmıştır ve asla pes etmemiştir Sonunda da başarıya ulaşmıştır. 

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Üstün zekalı insanlar lider ruhlu insanlardır. Genellikle her konuda söyleyecekleri şeyler olduğu için her türlü insana hitap edebilirler. Sevecen ve babacan bir tavırları vardır. Genellikle öğrenciliklerinden itibaren lider ruhlu özellikleri belirginleşir.(onedio)” 

Aktardığım bu yazıdakileri ben yazmadım. Okudum, beğendim, aktardıktan sonra;  

İnsanlara değer vermesini bilen ve  veren, mantıksal ve  duygusal  olarak gelişmiş,  enerjik,  doğal görünümlü, tevazu  sahibi, yerine  göre  esprili,  disiplinli, işine  ciddiyetle  sahip çıkan,  zorluklara  direnebilen,  bilgi ve birikim sahibi, araştıran  sorgulayan, çözüm üreten, halkın ve ülkenin geleceğine  eylem ve  söylemleriyle  sahip çıkan, insanlarla  olumlu diyalog  kurabilen, anlayışlı ve  hoş görü  sahibi ;  Memleketin dertleriyle  dertlenerek, düşünerek ,  sorumluluk duygusu ile memleketimize  ve  milletimize  sahip çıkabilecek,  bu özellikleriyle katkı verebilecek… 

Şimdi dönüp etrafımıza  bir bakalım bakalım. Çevremizde zeki insan diyebileceğiniz  ne kadar insanımız  var?   

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Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

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