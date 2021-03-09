Öğretmen atamaları neyi anlatıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin takvimi ve kontenjanı açıkladı.

*Ön başvurular, 15-26 Mart’ta alınacak.

*Sözlü sınavlar, 17 Mayıs-6 Haziran arasında yapılacak.

*Sonuçlar, 8 Temmuz’da açıklanacak.

Buraya kadar söyleyecek bir şeyimiz yok.

Devam edelim…

Branşlara göre atanacak öğretmen sayıları ise şöyle:

*2 bin 883 sınıf öğretmeni.

*2 bin 94 özel eğitim öğretmeni.

*1938 İngilizce öğretmeni.

*1805 din kültürü ve ahlak öğretmeni.

*1834 matematik, fizik, kimya, biyoloji öğretmeni.

Son iki atama grubuna dikkat edin!

1805 din kültürü ve ahlak öğretmeni…

Hemen hemen aynı sayıda “matematik, fizik, kimya ve biyoloji” öğretmeni.

Yani “din dersi öğretmeni” kadar, 4 “bilim dersi öğretmeni”…

Hani son zamanlarda “Türkiye nereye gidiyor?” diye sık sık sormaya başladık ya, bu öğretmen atamaları “Türkiye’nin nereye gittiğini” çok net gösteriyor.

“Reform” mu, “devrim” mi, yoksa “masal” mı?

Geçenlerde “İnsan Hakları Eylem Planı” açıklandı.

İktidara göre, bu reformdu.

Ancak ülkemizin “kraldan çok kralcıları” işi daha ileri götürdüler.

Örneğin Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu dedi ki, “Açıklanan bu eylem planı reform değil, devrimdir.”

Vay canına!

Ülkemizde bir hukuk profesörünün düştüğü duruma bakın!

Doğrularla ülkemizin gerçeklerini hâlâ ayırt edememiş.

Eylem planında söylenenler, doğru.

Hepsi, evrensel ilkeler…

Ancak ülkemizin gerçekleri bambaşka.

O evrensel ilkeler kâğıt üzerinde bizde de var, ama uygulayan yok.

İşte bu nedenle planda anlatılanlar, “masal”ın ötesinde bir anlam taşımıyor.

Kadınlar gününü yine boş laflarla kutladık

Daha önce yazdığım gibi…

Bir “Dünya Kadınlar Günü”nü daha “klişeleşmiş sözlerle” geçiştirdik.

Vay efendim, kadınlar başımızın tacıymış…

Vay efendim, kadınlara çok değer veren bir ülkeymişiz…

Hep aynı terane!

Geçelim bunları, bu güzel sözler sorun çözmüyor, “kadına şiddeti” önlemiyor.

Sorunun temelinde “kötü eğitim” ve “kötü ekonomi” var.

Kadın ekonomik yönden bağımsız değilse, kadın erkeğe mahkûmsa, erkek de kadın da eğitimsizse, bu şiddet devam eder gider.

Önleyemezsin.

Ülkemizde kadının ekonomik bağımsızlığı var mı?

Yok!

Rakamlar böyle söylüyor.

Türkiye’de her 100 kadından 30.6’sı işgücüne dahil.

İşgücüne dahil olmak, “çalışmak” demek değil.

Çalışmak istemek…

Gerçekte her 100 kadından sadece 26’sı çalışabiliyor.

Yani ülkemizde kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 26.

Her dört kadından biri çalışma hayatında.

Peki, OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ülkelerinde “kadınları işgücüne katılım ortalaması” ne?

Yüzde 53…

OECD ülkelerinde her 100 kadından 53’ü çalışıyor, bizde 26’sı…

Sıkıntı burada.

Türkiye, bu oranla “kadınların işgücüne katılımında” 153 ülke arasında 132’inci sırada.

Daha nesini konuşuyoruz?

Yok öyleymiş de, yok böyleymiş de…

Sorun, yüzeysel değil, yapısal.

Ama biz bu ciddi sorunumuzu yılda bir kez kadınları pışpışlayarak geçiştiriyoruz.

Demek milletin işi artık duaya kaldı

İnsan zor zamanlarında dua eder.

Baktı ki çaresiz, ellerini açar Allah’a yalvarır.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın aylık dergisinin Twitter hesabında “borç duası”nı okuyunca, “Demek milletin işi artık duaya kaldı” dedim kendi kendime.

Diyanet; yol gösteriyor, borcunuz varsa, darlık içindeyseniz şu duayı okuyun diyor.

Cuma mesajındaki dua aynen şöyle:

“Allah’ım. Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım…”