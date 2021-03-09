Gündemde ne var?

Ülke gündeminde yer alan konulara ve olaylara yetişmek kolay değil.

Özellikle de köşe yazarları için.

Bu kez gündemdeki birkaç konuyu birlikte işlemek istedim.

Maske-Mesafe-hijyen!

Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de koronovirüse karşı ulusça yaşam mücadelesi veriyoruz. Bir an önce bu beladan kurtulabilmek, can kaybımızı önlemek ve duran ekonomik düzeni yeniden işler hale getirmek için belli kurallar konuyor.

İllerde Barolar, dernekler, diğer meslek odalarına kongre yasağı konuyor! (Şimdi risk bölgelerine göre genel kurullara azı koşullarla izin verildi) Ama iktidar partisi adeta “GÜÇ BENDE, BEN NE İSTERSEM YAPARIM” diyor! Kongrelerde yaşanan “Maske-mesafe ve hijyen” duyarlılığı tüm ülkeye örnek oluyor!..

Sokaktaki vatandaşa kural ihlali yaparsa CEZA kesiliyor! Hatta, kendi aracında maske takmadığı için bile ceza yazılıyor! Kahramanmaraş’ta bir yurttaş, 900 TL. ceza yazılması üzerine yargıya başvurmuş ve maske cezası iptal edilmiş.

Sonuç; Kurallar ve cezalar akıl mantık ve insaf dışı olamaz!

SMA Hastası Çocuklar…

Kısaca “SMA” denilen ve giderek artan sayıda çocuğu etkileyen, zamanında tedavi yapılamazsa ölüme sürükleyen, tedavi bedeli de çok ağır bir hastalık. Bu hastalığın nedeni, anne ya da babanın gen sorunlarından kaynaklanıyor!

Aileler tedavi bedelini karşılayamıyor. SOSYAL DEVLET bu hastalık için çalışmıyor! Ancak, bu hastalı önlemek için yapılacak bir şeyler yapılmalı. Bu araştırmayı yapması gereken kurumlar Sağlık Bakanlığı ve Tıp Fakülteleri olmalı.

Siyasi iktidar bu konuda bu güne kadar hiçbir somut adım atmamış. Ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent Hastanesi ile bir protokol yapmış. Evlenecek olan çiftler, belediyeye başvurdukları anda hastaneye sevk edilecekler ve SMA hastalığına karşı “ÜCRETSİZ” olarak taramadan geçecekler. Sorun varsa, tedavi görecekler.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni kutlamak gerek.

Patara’nın kumlarını yağmalamak!

Antalya’nın Kaş ilçesinde yer alan “Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi” kumsalı ile ünlü. Ne var ki, bir çete bir süredir bu kumsala musallat olmuş ve geçen yıldan bugüne yaklaşık 5000 kamyon (beş bin) kum çalmış! Hazır herkes korona salgını nedeniyle can derdine düşmüşken, onlar da kolay kazanç peşine düşmüşler! Nasıl olduysa birileri fark etmiş ve ihbar etmiş. Sonunda failler yakalanmışlar. Peki ne olmuş?

“Tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmışlar!”

Sonuç ne olur?

Bir iki gariban kurban işi üstlenir, asıl patrona hiçbir şey olmaz!

Ama daha da önemli olan; inşaatlarda DENİZ KUMU kullanılması yasak olduğu halde, buradan çalınan kumların nerede kullanıldığı değil mi? Depremlerde öncelikle yıkılan binaların deniz kumu ile yapılanlar olduğunu unutuyor muyuz?

Kaçak akaryakıtta yıllık vergi kaybı: 16 milyar lira!

Akaryakıttan alınan vergiler ve akaryakıt maliyetlerini düşünürsek, kaçakçılığın giderek büyümesine şaşırmalı mı?

Kapitalist ekonomik düzen “Arz-talep-fiyat” dengesiyle oluşur! Siz bir üründen yüksek oranda KDV ve ÖTV alırsanız, kaçak yollardan ürün temini engellenemez! Hele bir de zaman zaman “akaryakıt kaçakçılığı cezalarına AF” çıkarırsanız!

İşte, somut kanıt; “TBMM’de gece yarısı operasyonu ile akaryakıt kaçakçılarına af geldi!” ( Gazeteler; 16.02.2021)

İyi uykular Türkiye!