Bir iğne 20 TL

CHP Genel Başkan Danışmanı Cumali Karavar’ın başından gecen bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum

Geçtiğimiz hafta rahatsızlanan ve Medicalpark Hastanesinde muayyene olan Karavar’a doktoru iğne tedavisi uygulamaya karar vermiş. Muayyene çıkışı ilk iğnesini olan Karavar, ertesi gün yine aynı hastaneye gitmiş. Kendisinden 20 TL iğne yapma hizmet bedeli talep edilmiş. Bazı hastanelerde 3 TL, 5 TL hadi bilemedin 10 TL’ye yapılan iğne, bu hastanede 20 TL’ymiş.

Cumali Karavar yaşadığı olayı şöyle anlattı. ‘Tedavim için yazılan iğneyi olmak için Kocaeli Medicalpark Hastanesine gittim. Reçeteyi görevliye verdim, bana oradaki görevli iğne ücreti 20 TL olduğunu söyledi. Ben de kendisine, ‘Sizin hastanede muayene oldum ve 200 TL muayene ücreti ödedim. Reçete de sizin hastaneye ait. Ne den para istiyorsunuz’ dedim. Bana ilk iğneden para alınmadığımı ancak diğerlerinden alındığını söyledi.

20 TL iğne yapma bedeli beni çok kızdırdı. Ben bu parayı her gün öderim de bir gariban bu parayı 5-10 gün boyunca nasıl öder. Düşündüm ve reçetemi isteyerek iğne olmadan hastaneyi terk ettim, yapabileceğim en etkili protestonun bu olacağını düşündüm. Reçetemi, iğnemi ve şırıngamı alarak Konak Hastanesine gittim ve burada yarı yarıya bir fiyatla iğnemi vurdurdum. Buradan herkese seslenmek istiyorum, durumunuz iyi bile olsa, sizden istenen fahiş fiyatlara boyun eğmeyin.’

AVM ve Cafeler biraz daha dikkat!

Son süreçte vaka sayılarının artması, covid-19 ile mücadelede bizi ümitsizliğe sürüklüyor. Aylardır yıldır verdiğimiz mücadelenin pekte işe yaramadığımı görmek hepimizi üzüyor.

Yarın, Türkiye’de ilk vakanın tespit edildiği günün yıl dönümü. Yani tam bir yıldır Coronavirüs ile savaş halindeyiz. Bu mücadelenin bir süre daha devam edeceği düşünülüyor.

Virüs ile mücadelede en büyük tedbir kuşkusuz ‘Mesafe’ ancak bizimde ihlal ettiğimiz en önemli kural da ‘Mesafe.’

Bir an bile kalabalığa karışmanın bize verebileceği zararı görmezden geliyoruz.

Otobüsler, Pazar alanları, cafeler, AVM’ler yani insanların kalabalık olduğu alanlar, virüsün yaşamasını sağlayan alanlar.

Virüsün yaşaya bilmesi için sürekli bulaş halinde olması gerekiyor. Bulaş özelliğini kaybettiğinde yada bulaşacak insan bulamadığında virüs yok oluyor.

Bizler ise virüsün yayılabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kalabalık alanlara gönül rahatlığıyla giriyoruz. Yüzümüze maske takınca kendimizi dokunulmaz görüyoruz. Koruma gücünün yüzde 30 olduğu söylenen maskeler bizi belli bir noktaya kadar koruyacağını unutuyoruz.

Unuttuğumuz bir başka şeyde geçmiş süreçte yaşadıklarımız. Daha düne kadar pek çok iş yerinin kapalı olduğu. Devlet risk alarak normalleşme süreci başlattı. Esnaf daha fazla mağdur olmasın dedi. Ancak görüyoruz ki bu durum inanılmaz ölçüde suiistimal ediliyor. AVM’ler tıka basa dolu, maskeler takılı ama mesafe, hak getire.

Cafer, belli saatlerde kurallara uygun görünüyor, ancak kalabalık gruplara da ‘Sizi bu şekilde içeri alamayız’ denmiyor. Mesafe ihlali yapılan cafeler en riskli alanlar çünkü bu alanlarda maske de takılamıyor.

Eğer gerekli tedbirleri almazsak ve normalleşmeyi abartarak uygulamaya devam edersek pek yakında sıkı bir kapanma bizi bekliyor. Demedi demeyin…

Mahalleli talep etti, asfalt kırıkları onarıldı

Körfez Belediyesi, Tütünçiftlik bölgesindeki asfalt kırıkları nedeniyle aldığı ihbarları değerlendirerek Güney mahallesi ve Yarımca Sanayi bökesinde yamalama çalışmaları başlattı. Çamur ve toza neden olan asfalt kırıkları onarıldı.

Resmen insanları dolandırıyorlar

Bir alışveriş sitesinde mart ayı indirim günleri adıyla düzenlenen organizasyonda oynadığı çirkin oyuna tanık olduk. Bu indirim günlerinde 74.90 değerindeki banyo paspasının, bugüne özel yüzde 7’lik indirim uygulanarak 55.71 TL’ye satıldığı ilan edilmiş. Tesadüftür ki, biz aynı ürünü bir iki gün önce satın aldık. İndirimli fiyatı 55.71 TL olan ürünü biz 6 Martta 29.90’a satın aldık. İndirim adı altında satılan ürünün, indirim günlerinde neredeyse iki katı fiyata sattıklarını tespit ettik.

Bir hafta önce 29.90’a aldığımız ürün, dün özel indirimle 55.71’e satışa çıkartıldı. Aradaki fark 25.81 TL. Bunun adı resmen dolandırıcılıktır. İnsanları indirim var diye kışkırtıp değerinden fazla paraya satış yapmak insanları kandırmaktı. Pandemi nedeniyle online satışların patladığı bu günlerde neyi kaça aldığınıza çok dikkat edin