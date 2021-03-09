Vali Yavuz, AKP’nin Kadın Kolları Kongresine katılanları karantinaya alsın!

Kocaeli’de vaka sayıları her hafta artıyor…

Önce oran 88 idi…

Sonra 99.18 oldu…

Bu rakam yüzün altında olduğu için, Kocaeli yüksek riskli (turuncu) grupta yer aldı…

Koronavirüs haritasında yüksek risk grubunda turuncu renkte olan Kocaeli’de 100 binde 99.18 olan vaka sayısı, maalesef geçen hafta 112.25’e yükseldi…

Yani çok yüksek riskli, kırmızı gruba yükseldik…

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Cumartesi akşamı risk haritası yeniden açıklanacak…

Eğer rakamlar 100’ün altında olmazsa, maalesef pazartesi günü bütün işyerleri kapanacak… Genel kurullar, kongreler yapılamayacak…

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, önceki gün dört bir koldan Kocaeli’de denetimlerde bulundu…

Esnafı, vatandaşı uyardı, onlara broşürler dağıttı…

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Vali Seddar Yavuz vaka sayısının artması nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Vali Yavuz, "Sevgili Kocaelili kardeşlerim, Valilik olarak 1 milyon 65 bin denetim gerçekleştirdik. Kamu çalışanlarımız büyük bir özveri ile çalışıyor. Bu esnada Covid-19’a yakalanan iki polisimiz hayatını kaybetti. Özetle vaka sayıları artıyor. Lütfen kendi polisiniz olun" ifadelerini kullanarak, uyarıda bulundu.

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Vali Yavuz, paylaşımında "Vaka sayıları artıyor. Lütfen kendi polisiniz olun" diyerek uyarıda bulunuyor.

Uyarıda bulunmasına bulunuyor da, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı AKP’nin Kadın Kolları Kongresinde binlerce kişi topluyor, bununla da övünüyorsa, vatandaş ne yapsın…

Vatandaşın maskesi burundan aşağı diye, ceza kesiliyor, sosyal mesafeye uymadı diye ceza kesiliyor, ama AKP’liler binlerce kişi ile kongrelerini yapabiliyor…

Bunun izahını yapacak biri var mı?

İzahını yapsın da biz de bilelim…

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Vali Seddar Yavuz’a önerim, AKP’nin Ankara’da yapılan Kadın Kolları Kongresi’ne katılanlara Kocaelili kadınların tamamını 10 gün karantinaya alsın…

Alsın ki, bu davranış herkese örnek olsun.

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Güzel bir çevre için ihbar edin!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 81 ilde çevre denetimlerine aralıksız devam ediyor. Çevreye duyarlı vatandaşlar Bakanlığın kurmuş olduğu ALO 181 hattı ve 532 0101 181 whatsapp ihbar hattına ihbarda bulunarak çevre kirliliği ile mücadeleye katkı sunuyor. Bu kapsamda geçen yıl ALO 181 ve 532 0101 181 whatsapp ihbar hattına toplam 27 bin 759 çevre kirliliği şikayeti ulaştı. Şikayetleri değerlendiren bakanlık ekipleri yerinde yaptıkları incelemenin ardından çevre kirliliğine sebep olanlara 16 milyon 290 bin 277 TL ceza kesti. En çok ihbarın ve beraberinde en çok cezanın kesildiği iller ise sırası ile Ankara, İzmir, Tekirdağ, Bursa ve Kocaeli oldu. Çevre duyarlı olmak her zaman önemli. Çevreyi kirletenleri ihbar etmekte tereddüt etmeyin.

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İzmit’te atık lastikler geri dönüştürülüyor

İzmit Belediyesi yol kenarlarına ve boş arazilere atılan lastikleri düzenli olarak toplayıp geri dönüşüme kazandırmaya devam ediyor. Haftada ortalama 15 ton atık lastiği geri dönüşüme gönderen Belediye, son olarak İzmit Sanayi Sitesi’nde bulunan satış yerlerindeki atıkları topladı. Çevre ve doğaya duyarlı bir olarak atık lastiklerin toplanıp, geri dönüşüme gönderilmesi projesini önemsiyorum.

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“TÜİK’te başkanlar değişiyor ANLAYIŞ DEĞİŞMİYOR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba TÜİK’in enflasyon rakamlarıyla ilgili açıklama yaptı… Ağbaba, “TÜİK'in son 2 yılda bu beşinci başkanı. TÜİK'in başkanları değişiyor ama zihniyet aynı. Adeta AKP'nin, sarayın reklam ajansı gibi rakamlarla oynayan, rakamlara takla attıran bir TÜİK var. Başkanların değişmesiyle rakamlarla oynuyorlar ama hayatın gerçekleri değişmiyor ”dedi. Ağbaba’ya katılıyorum, TÜİK’in rakamları inandırıcı bulunmuyor. Eskiden TÜİK, güvenilir bir kurumdu. Şimdi, iktidarın arka bahçesi gibi bir izlenim veriyor.

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Evcil hayvanlara pasaport zorunluluğu!

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokolle kedi, köpek ve gelincik sahiplerine, besledikleri hayvanlar için pasaport ve mikroçip takma zorunluluğu getirildi. Zorunlu tutulan uygulamanın, bilinçsiz hayvan sahiplenilmesinin önüne geçebileceğini ifade ederek, mikroçip taktırmayan vatandaşlara hukuki yaptırımların bulunduğu belirtildi. Bence iyi bir uygulama. En azından hayvanlar kayıt altına alınır.