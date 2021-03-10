Biz de isteriz!.. ve; “Fransa’ya verilen söz”

Bir ailede bir baba evlatları arasında ayrım yapmamalıdır!

Yaparsa ne olur?

Babanın aile içinde saygınlığı kaybolur!

Baba bir gün ölüp gitse de, hakkı yenen çocuk ya da çocuklar uğradıkları haksızlığı unutamazlar!

Devlet yönetimlerini üstlenen “Siyasal İktidarlar” da böyledir.

Ülkeyi yönetirken; iş insanı, esnaf-zanaatkar, memur, işçi, emekli, çiftçi, eğitimci, genç ve yaşlı, kadın ve erkek ayrımı yapan siyasal iktidarlar, er ya da geç bir gün tarih olurlar ama tarihte olumlu olarak anılmazlar!

Günümüz Türkiye’sine bir göz atalım;

Yılbaşından bu yana pek çok ürün, hizmet ve vergilere ard arda zamlar geldi. Elektrik ve doğalgazla başladık. Ayçiçeği ve zeytinyağı başta olmak üzere pek çok temel tüketim maddesine zamlar geldi. Vergi ve harçlara yüzde 9.11, Köprü geçişlerine yüzde 25, Avrasya tüneli geçişine yüzde 26, Özel İletişim Vergisi’ne yüzde 33, ilaca yüzde 20 zam geldi. Özellikle gıda zamlarında dünya lideriyiz!

Peki ya emekliler, memurlar, asgari ücretlilerin aldıkları zamlar?

Bir buçuk ay içinde eridi gitti.

Bu ülkede çalışanların yüzde 43’ü asgari ücret ile, emeklilerin büyük çoğunluğu asgari ücretin de altında maaşlarla geçinmeye çalışıyor!

Bu HAK mıdır?

ADALET midir?

Asgari ücretliler, memurlar, emekliler “Biz de iyileştirme zammı isteriz” diyorlar. Haksızlar mı?

Siyasi iktidara boyun eğmeyen özgür medya yazıyor ve halk adına siyaset yapan kimi siyasetçiler açıklıyorlar ki;

“Bu ülkede bazı ayrıcalıklı firmalara vergi silme ayrıcalığı yapılıyor.” Son ve somut bir örnek; DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) Havalimanı kiracılarının 2020 yılına ait kira bedellerini iptal etti. 2021 ve 2022 kira bedellerinde ise yüzde 50 indirim yapıldı! Ama, salgın döneminde perişan olan esnafımıza yalnızca 750 TL’ye kadar kira desteği yapıldı!

Bu HAK mıdır?

ADALET midir?

Şimdi, bu ülkenin esnafı; Biz, üvey evlat mıyız? Almanya hükümeti kendi esnafına cirosunun yüzde 90’ı kadar HİBE veriyor. “BİZ DE İSTERİZ” derlerse, haksız mıdırlar?

Bu ülkede “HAK ve HAKSIZLIK” üzerine pek çok örnek verilebilir.

Ama son bir örnek verelim;

“Türkiye’den Fransa’ya LAİKLİK SÖZÜ verildi!”

Fransa’da “Türkçe” eğitimi verilmesi için Fransa hükümeti ile yapılan anlaşmada; “Fransız milli eğitiminin laiklik, tarafsızlık ve eğitimin parasız olması” gibi ilkelerine uygun olarak eğitimin sürdürüleceğine dair söz ve taahhüt verildi.

Çünkü, uzun yıllardır başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde, kimi cemaatler LAİK anlayışa aykırı eğitimler veriyor! Türkiye’de de kimi vakıf ve cemaatlerle Milli Eğitim işbirliği içinde!

Fransızlar da bu konuya “Fransız” değiller!

Hükümetin Fransa’ya verdiği bu sözü memnuniyet ve saygı ile karşılıyoruz.

Artık, LAİKLİK denilen kavramın “Din düşmanlığı” olmadığı;

bir ülkede yaşayan farklı dini inanç ve mezheplerdeki yurttaşların, inanç ve ibadetlerinde hiçbir engelle karşılaşmadan özgür olacakları, DEVLET yönetiminin “taraf” olmadan her inanç grubuna aynı özgürlüğü tanıyacağı bir düzenin adı olduğu artık kabul edilmelidir!

Ne diyor bilge insan; “DEVLET’in DİNİ ADALETTİR!”

Şimdi, bu ülkede yaşayan vatandaşlar olarak;

“BİZ DE EĞİTİM SİSTEMİMİZİN LAİKLİK DIŞI CEMAAT VE VAKIFLARA BIRAKILMAMASINI İSTİYORUZ”

dersek, haksız mı oluruz?

Fransa’ya hak da bize yasak mı?