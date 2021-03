Ne mutlu ki biz devletin valilerini gördük!

Onlar tüm makamlardan bağımsız, sadece devleti temsil ediyorlardı.

Siyasi iktidar tarafından atanıyorlardı, muhakkak yönetimdeki siyasi partilerin temel ilkelerini benimsiyorlardı. Ama geldikleri görevde başta siyasi partilerin tüm örgütlerine, yakasında hangi rozeti taşırsa taşısın herkese devlet aklıyla bakıyorlardı.

Yani, her vatandaşa, her kuruluşa ve her örgüte aynı mesafedeydiler.

Çünkü onlar, baştaki iktidarı değil, devleti temsil ediyorlardı.

İnsanoğlu bu, valilerde de etten kemikten yapılmıştı.

Devleti temsil ettikleri halde sağa sola savrulanlar da oldu.

Onları izledik, tutumlarını eleştirdik.

Sırf iktidara yaranmak için camide namaz kıldıranlara rastladık.

Hizmetten çok görev olarak sadece Ankara – İstanbul arasında mekik dokuyan

hükümet yetkililerini karşılayıp uğurlamayı görev seçenleri de gördük.

Ama onların ömürleri genellikle uzun olmadı.

Geldiler, herkes tarafından eleştirildiler, haklarında gazetelerde yazılar çıktı. Tutunamadılar, görevlerinden alındılar, gittiler.

Çünkü iktidardakiler, atamayı yapanlar da valilerin halka karşı konumları için hem yasal hem de gelenekleşmiş durumlar olduğunu biliyorlardı.

KEŞKELER…

Valiler de tarafsız olmalıydılar.

Aynı Cumhurbaşkanları gibi…

İkisi de devleti temsil ediyorlardı.

İktidarı, muhalefetiyle bu gelenek sürüyordu, bu durum demokrasinin temel taşlarından biriydi..

İktidarların kentteki temsilcilerinin sevmedikleri valiler oldu.

İl başkanlarının bu nedenle Ankara yolunu defalarca arşınladıklarını biliyorum.

Bu isteklere Ankara bazen kayıtsız kalıyor, bazen de isteği yerine getiriyordu.

Ama yeni atanan vali buna rağmen devletin tarafsız temsilciliğini sürdürmek yolundan pek ayrılmıyordu.

GÖZÜM ERTUĞRUL ÜNLÜER İLE AÇILDI

Askerlik hizmetinden sonra İzmit’e döndüğümde yaptığım görevler nedeniyle, Kocaeli Valilerine hep yakın oldum.

Gözüm Ertuğrul Ünlüer ile açıldı.

Ertuğrul Ünlüer, İzmit’te 6 yıl görev yapan valilerdendi. Sanırım bu süreden fazla bu görevde bulunan olmamıştır.

Çok güzel konuşan, ufak tefek sayılacak yapıda, güler yüzlü bir insandı. Çok düzgün giyinir, kırlaşmış saçlarıyla olgun bir kişinin yakışıklı görüntüsünü yansıtırdı.

Halka çok yakındı. Onun en önde gelen özelliği kentin eşrafı sayılacak kişilerle dostluğuydu.

O dönemim Kolordu Komutanı, Belediye Başkanı Erol Köse, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahabettin Bilgisu, renkli kişiliğiyle tarihe geçecek Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Rıdvan Alyörük’le kısa zamanda kurduğu dostluk, uzun zaman sürdü.

Bu durum Kocaeli’nin sorunlarının çözümünde en büyük güç haline geldi, Erol Köse ile kız alışverişi nedeniyle akraba oldu. Valilikten ayrıldıktan sonra 80 darbesi sırasında bir süre belediye başkanlığı, daha sonra da İzmitlilerin kurduğu bir sanayi kuruluşunda genel müdürlük yaptı. Ömrünün son dönemlerini geçirdiği İstanbul’da vefat etti.

NEHROZOĞLU UNUTULMAZ BİR İNSAN

Bence devlet kişiliğini İzmit’te en güzel yansıtan valilerden biri de Kemal Nehrozoğlu’dur. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra Kocaeli’ne atanan Nehrozoğlu, kısa sürede herkesin saygı ve sevgisini kazandı. İzmit’in bütün kurumları, sivil toplum örgütleriyle yakın ilişki kurdu. Kültürü, nezaketi ile ön plana çıktı. Çok alçakgönüllüydü. Kısa zamanda İzmitlilerin hayranlığını kazandı. Sanat ve kültüre olan yakınlığı nedeniyle birçok sanat eserinin restorasyonunu gerçekleştirdi, Dokümantasyon Merkezi’nin kuruluşuna önderlik etti. İktidar değişikliği sonunda Amasya’ya atandı. Orada da halkın sevgili oldu.

Valilikteki son durağı İzmir’di. Ahmet Necdet Sezer’in Cumhurbaşkanlığı döneminde de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevine getirildi.

O’na olan sevgimiz ve saygımız nedeniyle “ keşke o cumhurbaşkanlığına atansaydı, Devletimizi çok güzel temsil ederdi” diye düşündük. Şimdi Ankara’da yaşıyor.

SUYUNU İÇENLERİN İZMİT’TEN AYRILMASI ZOR…

“İzmit’e atananlar suyunu içtikten sonra buradan ayrılmak istemezler” diye bir söyleyiş vardır. Bunu gerçekleştirenlerden biri de Vali İhsan Dede’ydi. Dede Kocaeli’ne Diyarbakır’dan geldi.

Kocaeli’ne atanmasından sonra kendisini ziyaret eden arkadaşım Milliyet Gazetesi Diyarbakır Temsilcisi Ertuğrul Pirinççioğlu ona benden söz etmiş. Size orayı tanımanızda yardımı olur demiş. Ertuğrul beni aradı ve durumu anlattı. İlk tanışmamız böylece telefonla oldu. İzmit’e geldiğinde de kendisine Kocaeli’nin ekonomisi, sanayisi ve özellikleri ile ilgili hazırladığımız dosyayı verdim. Vali 10 gün kadar Valiliğe gitmeden önce bana uğrar, Kocaeli hakkında söyleşirdik.

İhsan Dede de öteki valilerin çoğu gibi kenti temsil eden kurumların yöneticileriyle yakınlaştı. Halkla çok içtenli diyaloglar kurdu. En çok birlikte oldukları kişiler Sanayi Odası Başkanı Şahabettin Bilgisu, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Rıdvan Alyörük ve Lunapark’ın sahibi Mustafa Pehlivan’dı. Merkez valiliğine atandıktan sonra istifa etti ve İzmit’te kaldı. En son görüştüğümüz yer Pehlivan’ın deniz kenarındaki çay salonuydu. İzmit’te vefat etti.

ÇOK ESERLİ ÖĞÜTÇEN…

Ön plana çıkıp Kocaeli’ni benimseyen valiler iyi kötü eser bıraktılar.

Bunlardan en önde gelen Vali Hüseyin Öğütçen oldu. İzmit’e gelmeden önce, kaymakamlık ve valilik yaptığı yerlerde bugün de rahmetle anılmasını sağlayan kalıcı eserler bıraktı. Bugün Türkiye’mizin önemli kış spor merkezi Kartepe’nin yıllar sonunda kör düğümleşen durumunu çözdü ve hem Kocaeli’ne hem de ülkemize bir eser bıraktı. Keltepe adını Kartepe’ye çeviren kişi de odur. Vali Erdal Ata, onun iyice olgunlaştırdığı hizmete son imzasını atan kişidir. O da unutulmamalıdır.

Hüseyin Öğütçen Kocaeli’nden sonra atandığı İzmir’de vefat etti.

Yazıda anımsattığım Kocaeli’ne gelmiş tüm valiler “Devlet’in Valisi” idi. Şimdi küçük bir değişiklikle bu unvan yitip gitti.

Muhakkak ki bu kutsal göreve gelen valiler yine bu illere, halka hizmet edecekler. Aralarında siyasetin tek yanlı suyundan aşırı gidecekler olduğu gibi, halkın ayrımsız bir bütün olduğuna duyarlıkla dikkat edecekler de olacaktır.

Keşke hepsi “Devlet’in Valisi” unvanından uzaklaştırılmayıp, hizmet bekleyenlerde “üvey evlat” muamelesi kuşkusu yaratılmasaydı.