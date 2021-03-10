Toplumun aynası olarak kadın

Hepimizin malumu olduğu gibi bu hafta Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladık.

Son zamanlarda artan kadına şiddet olaylarının gölgesinde buruk bir kutlama söz konusu oldu.

Aynı zamanda toplumun içinde bulunduğu travmanın ne kadar üzücü boyutlara vardığını düşünmemize de vesile oldu.

Zira bir toplumda kadının durumu o toplumun ahvalinin de aynasıdır.

O nedenledir ki medeniyetlerin gelişmişlik düzeylerini tanımladıkları en önemli unsurlardan biri kadındır.

Ayrıca dünyada ortaya konan siyasi ideolojilerin tarihine bakıldığında, topluma yayılmaları ve benimsetilmelerinde kadına önemli bir rol biçildiği görülür.

Dünyadaki konumu itibarıyla bu kadar etkin bir role sahip olan kadının hemen her kültürde istismara ve şiddete maruz kalması ise insanlığın bir handikabıdır.

Kadını, genellikle erkek tarafından çizilen bir rol çerçevesinde ve bu role bağlı belirli bir yörüngede görünür kılma ısrarı, bu handikabın önemli bir nedenidir.

Bu ısrara karşı duruş sergileyen feminizmin temel argümanlarından biri olan “kişisel olan politiktir” ifadesi, bu bağlamda önemli bir noktaya işaret ediyor kanaatindeyim.

Zira kadına şiddet hadiselerinin geneline bakıldığında, bu hadiselerin altında yatan nedenlerin, kişisel boyutları aşan daha sosyal nitelikler içerdiğini de görüyoruz.

Mesela bir kadının kocasından şiddet görmesi kişisel bir sorun gibi görünse de onun arkasında eğitim bozukluğu, işsizlik, gelir dengesizliği, göç gibi nedenlerin de yer alabildiğini ve bu nedenlerin de toplumsal sorunlara işaret ettiğini tespit ediyoruz.

Dolayısıyla kişisel gibi görünen şeyin aslında önemli bir yönüyle, toplumsal ilişkilerle ilgili olduğunu anlıyoruz.

Hal böyle olunca, kadına şiddet ile mücadele için yapılan sosyal çalışmaların, öncelikle toplumdaki çatışma alanlarını belirlemesi önemlidir.

Bu çatışma alanlarının çözümüne yönelik, ekonomiden eğitime kadar birçok alanda çalışmaların yapılması elzemdir.

Zira toplumsal uzlaşmanın sağlanması, sağlanan uzlaşma ile toplumsal rollerin daha sağlıklı bir biçimde şekillenmesi toplumda dengeyi ve huzuru tesis etmeye imkan verecektir.

Bu durum ise toplumu ileriye götürmede önemli bir adım olacaktır.

O nedenle toplumun ahvalini düzeltmek istiyorsak, ona ayna tutan kadının ahvalinden başlayalım derim.

Başlayalım ki aynada gördüğümüz şeyden utanarak yüzümüzü çevirmekten kurtulup, güvenle ve umutla baktığımız bu aynada göreceğimiz güzelliklerin toplumu şekillendirmesine zemin kuralım.

Aynalarımızın, günü ve geleceği güzelleştirecek görüntülere sahip olması dileğiyle…