Kocaeli’nin üç önemli projesi, üç önemli devir!

Sevgili okurlar…

Belediyelerin belli gücü vardır…

O gücü aşarsan, altında kalırsın…

Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi’nden sonra Kartepe Belediyesi de kendisini aşan projeyi devretti…

GEBZE-DARICA METRO

31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimler sonrasında göreve gelen AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, maliyeti 5 milyar lirayı bulan Gebze-Darıca Metro Projesini, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devretti… Zira, Büyükşehir’in bu projeyi yapmaya gücü yetmezdi… Bu projeye devam etseydi, Kocaeli’ye hizmet yapamazdı…

İZMİT CEDİT MAHALLESİ

31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde İzmit Belediye Başkanlığını kazanan CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet, Cedit Mahallesi’ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi’ni görünce, belediyenin bu yükü kaldıramayacağını kanaat getirdi… Zaten 250 milyon liralık bir borçla belediyeyi devralmıştı. Hürriyet, kentsel dönüşümle ilgili kredi çekilmesi için Meclis’ten yetki istedi… Ama AKP’li meclis üyeleri buna karşı çıktı… Hürriyet, projenin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması gerektiğini söyledi… AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, buna yanaşmadı…

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Hürriyet, eski dönemden gelen bu yükü omuzlarından atmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde görüşmeler yaptı… Bu görüşmelerde ısrarcı olunca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Ankara’da toplantı yaptı… Hürriyet, projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devretmeyi başardı… Yani bundan sonra TOKİ, Cedit Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm ile ilgilenecek… Projenin başlamasıyla ilgili büyük yol kat edildi.

KARTEPE TELEFERİK PROJESİ

AKP’li Kartepe Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe Teleferik Projesi’ni başlattı… Ama istediği aşamayı kaydedemedi… Zira belediyenin bütçesinden bunu karşılamak neredeyse imkansızdı… Birçok kez ihale yaptı, ama istenilen yol kat edilemedi.

31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimlerde AKP’li Mustafa Kocaman, Kartepe Belediye Başkanı seçildi… Kocaman, Teleferik Projesi’ne el attı… Ama baktı ki olacak gibi değil, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile görüştü, projeyi Büyükşehir Belediyesi’ne devretti… Zira, Kartepe Belediyesi’nin bu projeyi kaldırma gücü yoktu.

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Kartepe Belediyesi tarafından birçok kez ihaleye çıkartılan, ama bir türlü yapımına başlanamayan Kartepe Teleferik Projesi’nin yapımını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Büyükşehir, bu projeyi kendi imkanlarıyla yapacak. Nisan ayında ihalesi yapılacak, projenin 2023’te bitirilmesi hedefleniyor…

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Yukarıda üç önemli projeden bahsettim…

Büyükşehir Belediyesi, Gebze-Darıca Metro Projesi’ni Bakanlığa devretti…

İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’ni Bakanlığa devretti…

Kartepe Belediyesi, Kartepe Teleferik Projesi’ni Büyükşehir Belediyesi’ne devretti…

Her üç başkan da bence doğrusunu yaptı…

Projeyi devretmeselerdi;

Büyükşehir Belediyesi Gebze-Darıca Metro Projesi ile, İzmit Belediyesi Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ile, Kartepe Belediyesi de Kartepe Teleferik Projesi ile büyük sıkıntı yaşardı.

Her üç başkanı da kutlamak lazım.

Xxxxxxxx

İnternetle ilgili

şikayetler arttı

İnternet hizmetine olan talebin artması beraberinde şikayetleri de getirdi. Tüketicilerin sorun yaşadığı konuları derleyen Şikayetvar verilerine göre, internet servis sağlayıcıları sektöründe 2019’da 90 bin 397 olan şikayet sayısı 2020’de yüzde 117 artarak 196 bin 92’ye yükseldi. Şikayetler arasında, “Bari filmi duraksamadan izleyebileyim, taşındıktan 15 gün sonra internet bağlanabildi” gibi ifadeler yer aldı. Ayrıntılı Bilgi İçin: [email protected]

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Salgında hangi market

cirosunu ne kadar artırdı?

Salgın döneminde zincir marketlerde yoğunluk arttı. 2020 yılı finansal raporlarını açıklayan BİM, Migros ve CarrefourSA arasında ciro artışı oranında ilk sırada BİM yer aldı. BİM’in net kârı yüzde 113 artışla 1,2 milyar TL’den 2,6 milyar TL’ye yükseldi.

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34 milyon kişinin

banka borcu var

Ekonomideki sıkıntılar ve pandemi süreci, kredi ve kredi kartı borçlusu sayısının 2 milyon 107 bin kişi artarak 34 milyon 4 bin kişiye yükselmesine neden oldu. 2020 Aralık ayı itibarıyla bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı ise 3 milyon 471 bin 494 oldu.