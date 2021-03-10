Kocaelispor bir dev…

Şairin dediği gibi…

Ağırdır yükü devin…

Sahaya çıktı mı, en iyisini oynamak zorunda…

Zaman geçirmek için yere yatmaz…

Bir gol atıp geri çekilmez…

Sinmez…

Gözünde korku yoktur…

***

Tekirdağ Ergene Velimeşe, benim gerçekten de çok çekindiğim bir deplasmandı…

Çok ilginç sonuçlar aldılar…

Manisa’ya sahayı dar ettiler…

Lider Tarzan, son anda beraberliği koparabildi kendi sahasında, Ergene karşısında: 1-1…

Belki de tek yenilgisini alacaktı Ergene’den…

Nitekim, dünkü maçta da Ergene Kocaelispor’a bastırdıkça bastırdı, Bayram Olgun yine ‘Olmaz’ dedirten pozisyonlarda inanılmaz kurtarışlar yapıp, rakibinin moralini bozdu ve galibiyet yolunu açtı…

Arkadaşlarına moral verdi…

***

Ve Mustafa Reşit Akçay’ın o meşhur oyun sonu taktiği…

Son 15’te gelen goller ve galibiyetler…

Dün bu taktik tuttu…

Yorulan Velimeşe, golü atamayınca, Kocaelispor’un usta ayakları sahneye çıktı ve golleri sıraladı…

1…

2…

3…

Goller gelinceye kadar dünkü Kocaelispor’un böyle farklı kazanacağını kimse tahmin edemezdi…

Velimeşe’nin de bu kadar pozisyon bulup gol atamayacağını…

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Tahminler alt üst oldu…

Kocaelispor kazandı…

Erzincan, Uşak mağlup, Ankara Demir berabere…

Sonuçlar bize yaradı…

Yarasın…

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Kocaelispor, pazar günü Ankara Demirspor takımını konuk edecek…

Kritik bir maç…

Ve yine, dün çok çok iyi oynadığımızı söyleyemem…

Ama kötü oynarken de kazanmayı öğrendik ya, bu işin sonu gelir artık…

Dün 6 puan değerinde bir kazançtı bizim için…

Normal ligi 2. olarak bitirir, Play-Off’tan da 1.Lig’e yükseliriz…

Çünkü biz finallerin takımıyız…

Tribünler de açılınca binlerce kişiyle hem covidin yenilişini kutlarız, hem de Körfez’in yükselişini…