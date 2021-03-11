İSU’nun Sapanca Gölü’ne ilgisizliği pes dedirtiyor!

Sapanca Gölü deyip geçmeyin…

Bu göl, bölgeye hayat veriyor…

Gölün bir kısmı Sakarya’da, diğer kısmı Kocaeli sınırları içinde…

Yuvacık Barajı’nda içme suyu azalınca, hemen Sapanca Gölü’nden takviye ediliyor…

Gazetemize mail gönderen okurumuz, Sapanca Gölü’ne ilgisizlikten yakındı…

Gelen maili birlikte okuyalım;

SAPANCA GÖLÜ S.O.S VERİYOR

“Kocaeli’nde de Yuvacık Barajı’ndaki tehlikeli durum nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü’nün en büyük güvencesi Sapanca Gölü gösteriliyor. Sapanca Gölü’ndeki durumda pek iç açıcı değil. Son iki yoğun kar yağışı ve yağmur Sapanca Gölü’nde su seviyesini yeterince etkilemedi. Şu anda Sapanca Gölü kıyıdan en az 30 metre çekilmiş durumda bulunuyor. Sapanca Gölü suyu böylesine çekilince kuru hale dönüşen sahilde çeşitli atıklar ortaya çıktı. Göl sahilinin kurulaşması hali bir bakıma sahil temizleme çalışmaları çok büyük fırsat oluşturuyor. Çeşitli çevrelerce İSU ve Kartepe Belediyesi yetkililerine yapılan uyarılara Kartepe Belediyesi “Makine Parkının” yetersizliğini belirtirken İSU’dan nedense bir “ tık” dahi çıkmaması ilgisizliği pes dedirtiyor.

KANALİZASYON HATTI

4 YILDIR BEKLEMEDE

Dört yıl önce Eşme bölgesinde yaşanan sel felaketi sırasında Bostanlar Burnu Mevkiinde Maden Deresi taşması sonrası bir köprü ve bir ev yıkılmış, buradan geçen kanalizasyon hattı Şebekesi kopmuştu. İşte 4 yıl öncesi yaşanan bu olaydan sonra kopan kanalizasyon şebekesi aynen dururken, şebekede biriken atıklar hemen her gün sabah-akşam İSU’ya ait vidanjörle alınıyor. İSU yetkilileri bu konuda daha önce yaptıkları açıklamada 2021 yılı Mart ayı içinde gerek kanalizasyon şebekesi ve Maden deresinden yaya geçişini sağlayan köprünün yapılacağı belirtilmişti. Mart ayının ortasına gelinmesine karşın herhangi bir hareket hala görünmüyor.

ORTAM TEMİZLEME İÇİN MÜSAİT

Şu anda Sapanca Gölü kıyılarında suyun çekilmesi sonucu ortam temizleme ve onarım çalışmalarına son derece uygun vaziyette bulunuyor. Eşme’deki bu çalışma için özellikle başta İSU ve Bölge sorumlusu Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin de katkı sağlamaları beklenmelidir” diyor…

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇMELİ

Maile gönderen okurumuz, bölgeye hakim.

Çok önemli tespitlerde bulundu…

Sapanca Gölü’nde doluluk seviyesinin hala yetersiz olduğunu söylüyor…

Kar yağışına rağmen gölün karadan 30 metre civarında içerde olduğunu söylüyor…

Hazır göl çekilmişken, İSU’nun bölgede temizleme ve onarma işlemlerini yapmasını talep ediyor.

İSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, bölgeye gidip bir incelemede bulunursa iyi olur…

Zira Sapanca Gölü’ne gözümüz gibi bakmalıyız.

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Karamürsel’de Mehmet

Uzun, SEDAŞ’a tepki gösterdi

Karamürsel’in tanınmış simalarından eski amatör kaleci Mehmet Uzun, Karamürsel Cumniriyet Caddesi’nde tavuk döner işi yapıyor. Uzun, önceki gün sosyal hesabından bir paylaşımda bulundu. Elektrik kesintisinden dolayı buzdolabının motorunun arızalandığını belirterek, SEDAŞ’a tepki gösterdi. Uzun paylaşımında, “Düzensiz elektrik kesintilerinden dolayı, bugün dükkan buzdolabımın motoru yandı, bir ay içinde ikinci kez oluyor. Toplam maliyet 1100 lira. Hakkımızı koruyacak hiçbir merci yok,. Sakın bana şöyle yaparsan zararını alırsın gibi boş bir tavsiye sakın yazmayın. Bu işten zarar görüp, zararı karşılanan varsa yazsın. Binlerce mağdur var ama, sesimizi duyan yok” deyip SEDAŞ’a göndermede bulundu… CHP’li meclis üyesi Orhan Tanış da Uzun’a destek vererek, “2018 yılından beri üç kere mecliste önerge verdim, şu işe bir el atın, vatandaş sahipsiz..” paylaşımında bulundu.

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141 lojman yıkıldı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in eğitim ve lojmanlarla ilgili soru önergesini yanıtladı. Bakan Selçuk, 2019-2020 eğitim öğretim yılı Türkiye geneli resmi ve özel köy okul sayısının; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim olmak üzere 13 bin 435 olduğunu açıkladı. Toplam lojman sayısının 8 bin 605 olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, boş lojman sayısının 147, 2016 yılından bu yana yıkılan lojman sayısının ise 141 olduğunu bildirdi.

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Kocaeli’de 10 PTT

şubesi KAPATILDI!

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, PTT ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na soru önergesi verdi… Bakan, Tarhan’a “Türkiye’de 365, Kocaeli’de 10 PTT şubesi kapatıldı” yanıtını verdi. PTT, her zaman güven veren bir kurum. Herkesin takdirini toplayan bir kurum. PTT şubelerinin kapatılması, bence hiç iyi olmamıştır.

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Kadının sağlığını

etkileyen faktörler

Kocaeli Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) tarafından düzenlenen etkinlikte, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Öğretim üyesi Doç. Dr. Nuket Paksoy Erbaydar konuşmacı olarak yer aldı. Kadın sağlığının bir sonuç olduğunu belirterek sunumuna başlayan Doç. Dr. Erbaydar, ülke ve dünya politikaları, ülke ve dünya ekonomik düzeni, eğitim, küreselleşme, kentleşme, yoksulluk, eşitsizlik, kültür gibi çok sayıda faktörün kadın sağlığını etkilediğini belirtti. Bu nedenler sadece kadını değil, erkeği de çok etkiliyor.

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DEVA’lılar ekonomi

konusunda çok iddialı

DEVA Partililer her fırsatta, ekonomik krizi iktidara geldiklerinde kendilerinin çözeceğini söylüyorlar. DEVA Partisi Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Saraç, önceki gün esnafı gezdi. Saraç da ekonomiden bahsetti. “Ekonomik kriz her geçen gün artarak derinleşmektedir. Deva Partimizin iktidarında Ekonominin Mimarı Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan ve kadrolarımızla ülkemizi ve insanımızı bu kriz ortamından çıkaracağız. İnsan onuruna yakışır bir hayat standardına hep beraber ulaşacağız. Çünkü ekonomideki en liyakatli kadrolar bizde” dedi. Türkiye’nin ekonomisi bozuk, DEVA’lılar kendilerine güveniyor. Ama öncelikle iktidara gelmeleri lazım. Mevcut sistemde de zor gözüküyor.