84 yaşındaki eski sağlık çalışanına çok ayıp edilmiş

İzmit Kozluk Mahallesi’nde oturan bir okurumuz, rahatsız olan annesini tedavi ettirmeye çalışırken,

hastanede yaşadığı onur kırıcı olayı anlattı. Ebe - hemşire olarak yıllarca SSK İzmit Hastanesinde görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan 84 yaşındaki annesi, Şefkat Arslan ile başından geçenleri anlatan Cansu Hanım, KOÜ Tıp Fakültesi’ndeki bu, rencide edici olayı Sağlık Bakanlığı’na da şikayet etti.

Cansu Hanım başlarından gecen olayı şöyle anlatıyor;

“Annem akciğer kanseri, aynı zamanda bu süreçte bir de Covid-19’a yakalandı ve atlattı. Geçtiğimiz hafta cuma günü fenalaştı. 112 çağırdık ve annemi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdık. Saat 15.00’dan akşam 22.00’a kadar tahlil ve tetkikleri yapıldı. Durumu kötü olarak değerlendirildiği için yoğun bakım servisine alınmak istendi.

Ancak biraz açılınca annemi normal servise aldılar. Tetkikler sonucunda annemin yeniden Covid-19’a yakalandığı yani durumunun pozitif olduğu ortaya çıktı. Cumartesi ve pazar günü hastanede yatan annem için, iki gün boyunca hiçbir şey yapılmadı. Aynı zamanda Koah hastası olan annem, pazartesi günü viziteye gelen asistanlar tarafından taburcu edilmek istendi.

Ben bu karara karşı çıktım ve annemin nefes almakta güçlük çektiğini, oksijene bağlı olarak nefes aldığını söyledim.

Asistanlar ilgili doktorla görüşmem gerektiğini, kendisine telefon açarak durumu anlatmam gerektiğini söylediler. Doktor hanımı aradım ve durumunu tekrar anlattım. Hiçbir tedavi yapılmadığını da söyledim. Bana alaylı bir şekilde “Nasıl bir tedavi yapmamızı sen söyle” diye cevap verdi. Bu duruma çok şaşırdım. En azından taburcu edilmemesini bir süre daha takip edilmesini istedim. Bana “Taburcu olup olmaması benim elimde, yetki bende” dedi ve salı günü bizi taburcu ettiler. Üstelik “Zaten 84 yaşında kadın, bundan sonra ne olacak ki sanki” diye yorum yaptı. Bu durum canımızı çok sıktı. Bir doktordan böyle bir üslup görmek ve annemi ölüme terk edercesine eve göndermeleri beni çok üzdü. Durumu Sağlık Bakanlığına da bildirdim. Biz KOÜ Tıp Fakültesinden taburcu olduk. Şimdi ise Seka Devlet Hastanesi’ndeyiz ve annemle gayet iyi ilgileniliyor. Bu hastanenin yönetimine ve çalışanlarına minnettarız

”

Safir Koleji’nin kampüs

müdürü Mehmet Özcan oldu

2015 yılında ilimizde kurulan Safir Koleji’ kadrosunda değişim yaşandı. Daha önce kampüs müdür yardımcısı aynı zamanda ilk ve ortaokulu müdürü olarak görev yapan Mehmet Özcan, Safir Kocaeli Kampüs Müdürü oldu.

Mehmet Özcan Kimdir? 1966 doğumlu olan Mehmet Özcan,1985 yılında İzmit İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı zamanda Bolu Eğitim Yüksekokulu mezunu olan Özcan 1994 yılında da açık öğretim Fakültesi İktisat Bölümü mezun oldu. 1988 yılından 2014 yılına kadar öğretmenlik ve idarecilik yapan Mehmet Özcan 2004 - 2014 yılları arasında İzmit Halk Eğitim Merkezi’nde yöneticilik yaptı. 2015 -2017 yılları arasında da Kandıra Belediyesi Kültür ve Sosyal İsler Müdürü olarak görev yaptı. Emekliye ayrıldığı 2017 yılından bu yana da Özel okul yöneticiliği yapmakta.

Teleferik Projesi Kartepe’nin değerini artırır

Çocukluğumuzdan beri bir teleferik hikayesi duyardık. O zamanlar ne olduğunu tam bilmezdik bile. Hemen her siyasetçinin yapmak istediği teleferik projesini seçim beyannamesine eklerdi ve bunun hayalini kurardıb Son süreçte ise en çok Kartepe bölgesi için gündeme gelen teleferik projesi nihayet hayata geçiyor.

Tahir Büyükakın, yılan hikayesine dönen Körfez Barbaros Mahallesi’nin kaldırılma projesi için, seçim öncesi mahalleliye söz vermişti ve 29 yıllık bekleyişin finali seçim sonrası atılan adımlarla son buluyor. Mahalle 2023 yılında yeni adresinde yeniden kurulacak. Büyükakın’ın bir diğer sözü de Kartepe’de hayat buluyor. Nisan ayında ihalesi yapılarak, yapımına başlanacak olan teleferik projesiyle artık Kartepe değerini ikiye katlayacak.

Teleferik projesi, Derbent ile Kuzuyayla’ya arasına yapılacak ve yerden 1.421 metre yüksekliğe çıkacak. Yaklaşık 5 kilometrelik hat boyunca, saatte 1.500 kişi taşınacak. Hat boyunca 10 kişi kapasiteli 73 kabin çalışacak. Üstelik zirveye giden bu yolculuk sadece 14 dakika sürecek… Proje iki yıl içerisinde tamamlanacak. Hayallerin gerçek olduğunu görmek bizleri de mutlu ediyor. Bu proje Kartepe ilçesine büyük katma değer katacak. İlçenin değeri artacak.