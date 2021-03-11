Kadınlarımız baş tacımızdır

“Cennet Annelerin Ayağı Altındadır.” Hz. Muhammet

Her yıl dünyada 8 Mart günü kadınlar günü olarak kutlanmaktadır. Bence senenin her günü kadınlar günüdür. Neden?

Çünkü insan kadınlara her zaman muhtaçtır. Kadınsız dünya çoraklaşmış verimsiz topraktır.

Kadını hayatımızın her safhasında görmekteyiz.

Çocuğu kadın doğurur, besler, büyütür ve eğitir.

Temel eğitim yuvası ailedir. Ailede çocuğu eğitmede başrolü oynayan annedir. Bunun için kadınlarını eğiten milletler nesillerini eğitmiş olur.

İslam Dinindeki “Oku” emre hem kadın hem erkek için geçerlidir. Kur’an-ı Kerimde eğitimle ilgili 750 ayet hem kadın ve hem de erkek için geçerlidir. Peygamberimiz de eğitimi hem kadına hem de erkeğe teşvik etmiştir. Ayırt etmemiştir.

Anne çocuğunu büyütmek için her türlü zorluğa katlanır. Uykusuz kalır. Yemez yedirir. Çocuğu hastalanınca onu tedavi ettirmek için her çareye başvurur. Çocuğunun hastalığına üzüldüğünden kendisi daha çok hasta olur.

İnsan gücünün yarısı erkek, yarısı kadındır. Her iki cinsi eğitip gücünden yararlanmayan milletler geri kalmışlardır.

İster köyde, ister şehirde olsun kadınlarımız ailesi için her türlü çileye katlanmaktadırlar.

Kırsal alandaki kadınlarımız hem ev işlerini yaparlar hem de beyleri ele birlikte tarım işlerini yaparlar. Bağ, bahçe ve tarla işlerinden evlerine döndüklerinde yemek yapma, temizlik işlerini yapma, hayvanlarına bakma gibi işleri de yerlerine getirirler. Çok yorulurlar ama bundan şikayetçi olmazlar. Fedakardırlar.

Yerine göre sırtında odun taşırlar. Yuvalarının ayakta kalması için her türlü sıkıntıya girerler.

Şehirdeki kadınlarımız eğer çalışıyorlarsa hem evdeki çocuğunu hem de evinin işlerini düşünmek durumundadır.

İslamiyet’ten önce kadına pek değer verilmez, kız çocuğu olan erkekler utancından toplum içine çıkamazlar ve kadınlara karşı saygısızdılar.

İslamiyet kadını bu kötü durumdan kurtararak gereken değeri vermiştir. Hz. Peygamberin peygamberliğine ilk inanan ve yanında güç olarak duran Hz. Hatice validemizdir.

Hz. Peygamberimiz döneminde kadınlar eğitilmiş ve eğitici olarak başka yerlere gönderilmiştir.

Kadınlara saygısızlık gösteren ve şiddet uygulayanlara Peygamberimiz pek hoş bakmamıştır.

Günümüzde haberlerde kadınlara şiddet uygulayanları, öldürenleri gördükçe bunlar nasıl insan, nasıl Müslüman diye hayıflanır dururum.

Yaşlılıkta anne- babaları görüp-gözetmek, onların rızasını almak çok önemlidir.

Bunun için Peygamberimiz, “Cennet Annelerin Ayağı Altında” buyurmuştur.

Kadınlarımızın fedakârlıkları karşısında onları baş tacı yapmalıyız…