İtalyancada bir deyim var: “Mamma li Turchi”. ( Okunuşu: Mamma li turki) Anlamı; “Aman anacığım…orada Türkler var!” Bir zamanlar, Osmanlı donanması Akdeniz’e açıldığında, İtalya sahillerindeki halkın dağlara doğru çekilmesinin nedenini ortaya koyan bir deyim.

Yıl 1979 sonbaharı. Roma’da çalıştığım Araştırma Enstitüsünde, Entomoloji Bölümü laborantı arkadaş, ailesiyle tanışmam için beni akşam yemeğine, evine davet etti. İkisi kız üç çocuk babası. Kızlar ortaokulda, erkek çocuk ilkokula yeni başlamış. Enstitüye yakın bir yerde, bahçeli bir evde oturuyorlar.

O gün, akşam vakti evine gittiğimde ne göreyim! Ev çocuk kaynıyor. Erkek çocuğun yaşıtı birçok kız ve erkek çocuk… Oturduğum koltuğun karşısındaki masanın etrafına dizilmişler beni seyrediyorlar. Çünkü onlara göre karşılarında, dinledikleri masallardaki “Mamma li Turchi” söylemine neden olan Türklerden biri var. Onlar için ne değişik bir ortam! Arkadaşın eşine sordum: Siz bugün doğum günü kutlaması filan mı yaptınız? Cevap verdi, gülerek. “Bugün oğlum Mauro mahalleyi dolaşmış, bizim eve bir Türk gelecek demiş. Bu yüzden hepsi burada, sizi görmeye gelmişler. (Mauro’yu 20 yıl sonra Roma’daki evinde ziyaret ettim. Afganistan’da 2 yıl B.M. gücünde bomba uzmanı olarak çalışmış)

Aslında çok hoşuma gitti. Onlarla sohbet ettim. İtalyanca konuşmamdan dolayı da tatlı bir şaşkınlık gösterdiler. Vay be!…Hem Türk hem de bizim dilimizde konuşuyor!…

Evlerine dağılmalarından önce bana bazı sorular sordular. O kadar hoştular ki!…Çocuk her yerde aynı…

“Mamma li Turchi” bir gün işime çok yaradı. Bakın ne oldu; Enstitü’den bazı elemanlarla yaklaşık iki saat uzakta bir fidanlığa gidiyoruz. Minibüste yanımda oturan bayan mühendis sohbet ederken gençliğimde hangi sporları yaptığımı sordu. Bir spor yapmadığımı söylesem olmayacak ya!. Güreş yaptım dedim. Aman ne güzel!.. Gideceğimiz fidanlıkta çalışan Mario güreş meraklısı. Bu sporu sürekli yapıyor. Orası çayır çimen, onunla güreşir misin? diye sordu. Bu durumda “Hayır” denilir mi? Üstelik Türk erkek bunu nasıl söyler! Erkekliğe (!..) sürmek var mı! Güreşirim dedim ve bütün minibüs bizim güreşi merak eder oldu.

Çocukluğumun geçtiği Hendek’te, sonradan 45 defa milli formayı giyen, olimpiyatlara katılan ve 1957 yılında kilosunda Dünya İkincisi olan Osman Kanbur gibi büyük bir güreşçi vardı. Onun yetişmesinde katkısı olan ve babamın memur olarak çalıştığı TEKEL’de görevli Yusuf amca (Nur içinde yatsın) bazen TEKEL lojmanlarından biz çocuklara güreş öğretirdi. Köprü kurmak, kilit atmak, elense çekmek vs….Güreşirim derken bu bilgime (!) güvendim.

Bugün gibi hatırlıyorum; arabamız o kentte, çok güzel, ağaçlıklı bir yoldan ilerledi ve fidanlığı vardık. Girişte bir ceviz ağacı, çevresinde şahane çimen bir alan, biraz ötede fidanlığın binası.. Hepimiz araçtan indik, grup halindeyiz. O bayan seslendi; Mario!…Şimdi rakibimi göreceğim! Binadan genç bir adam çıktı, karşımızda durdu. Sarı çizmeli, benden biraz daha boylu ve geniş omuzlu. Beni gösterdiler. “Mario..Bu bey ile güreş yapar mısın? Bana şöyle bir baktı ve hiç tereddüt etmeden “si” yani “evet” dedi. O sırada elleri dikkatimi çekti. Acayip iri eller. Arazide işçi olarak çalışmanın oluşturduğu kuvvetli bir yapısı da var. Ben onunla güreş tutsam belki iki dakika dayanırım, zaten 36 yaşındayım. Ama her gün yediğim makarnaya güveniyorum!.. İçimden “İşte şimdi hapı yuttum dedim”

Ama imdadıma “Mamma li Turchi” yetişti; o bayan, “Mario, bu bay Türk” dedi. Bunu duyunca adeta rengi benzi attı. Bir şey söylemeden sırtını bize dönüp iş yerine yöneldi. Hepimiz adeta donup kaldık. “Gel!..nereye gidiyorsun?” filan diye arkasından seslendiler. Ama o, bir an dönüp eliyle çenesinin altına doğru bir işaret yaptı ki bu İtalya’da “olmaz” demekti. Adam benden korktu; “Bu Türk! ne yapacağı belli olmaz!” diye düşünmüş olmalı.. Benim içimi gizli bir sevinç kapladı ki hiç sormayın… Bazı İtalyan arkadaşlarım bana İtalya’nın kırsal yörelerinde, uyumamakta direnen çocukları hala “Mamma li Turchi” diyerek korkuttuklarını söylemişti de inanmamıştım.. Şaka söylüyorlar zannetmiştim. Meğer doğruymuş. Bu çocuklardan biri herhalde benimle güreşmekten korkan o işçi olmuştu.