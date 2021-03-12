Kartepe Teleferik yerli milli kaynaklarla…

Kartepe’de yılların hayali olan teleferik projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın da katıldığı toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı.

Bu kez teleferik projesinin Bakanlığın koordinasyonunda hayata geçirilmesi hedefleniyor.

“Sanayi İşbirliği Programı” adı altında gerçekleştirilmesi beklenen bu proje Türkiye’de bir ilk olacak.

Teleferiğin tüm parçaları yerli ve milli kaynaklarla ülkemizde üretilmesi amaçlandığından diğer belediyelerin de buna benzer projeleri ilgili bakanlık tarafından desteklenecek.

Esasında yıllardır yılan hikayesine dönen teleferik projesi sadece Kartepe’nin değil, kentimizin de prestij meselesi hâline geldi. Konuyla ilgili çok şey yazıldı çizildi. Ne kadar rantabl olacağından tutun da ekolojik sorun yaratıp yaratmayacağına kadar çokça konusu oldu. İhaleler bir türlü gerçekleştirilemedi.

Ancak nihayetinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortak bir proje kapsamında konuyu tekrar ele alarak bu projeyi hayata geçirme kararlılığı gösterdiler.

Bu tür önemli projelerin seçim malzemesi edilerek apar topar sunulması, “yapılıyormuş gibi” yapılması en başta millete ihanet. Bunun esaslı olarak incelenip en makul şekilde değerlendirilmesinin sağlıklı olacağını düşünenlerdenim.

Teleferik projesi bağlamında şimdiye kadar söylenenlerin çoğunu açıkçası popülizm olarak değerlendirdim. Ki haklı olduğumuz projenin ele alınış biçimiyle daha net ortaya çıkmış oldu.

Sevindirici olansa, şimdiye kadar en azından heba edilen kaynak olmaması, konunun yalnızca söylem düzeyinde kalması...

Ve şimdi projenin yeniden hayata geçiriliş biçimi umut veren nitelikte.

Bu gibi yüksek teknoloji gerektiren projelerin bakanlığın koordinasyonunda, yerli ve millî kaynaklar işin içine dahil edilerek yapılması en güzeli.

Ülkemizin teknoloji konusunda son yıllarda kat ettiği ivmeyi düşündüğümüzde, buna burun kıvırmak gerçekten imkansız.

İhalesinin Nisan ayında gerçekleştirileceği açıklanan bu büyük projenin ele alınışı ve yapılışı itibariyle birçok belediyeye ve projeye ilham olacağını düşünüyorum.

Umarım bu proje hem yatırımcısını hem de kullanıcısını memnun edecek düzeyde bir başarıyla sonuçlanır.

En azından son gelişmeler bana bu hissi verdi...

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Ekrem İmamoğlu

kasıtlı mı yapıyor?

İ.B.B Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajın yansımaları devam ediyor. Öyle ki bu mesaj adeta Millet İttifakı duvarına atılmış bir bomba gibi patladı. Yıkmadı ama çatırdattı. Hem de öyle böyle değil! Bu çatlak uzun süre kapanmayacak gibi duruyor. İmamoğlu gibi tecrübeli bir siyasetçi bu mesajı yayımlayarak neler olabileceğini mutlaka hesaba katmıştır. Olay söylediği kadar masum değil elbette! Siyaset mühendislerinin yazıp, İmamoğlu’nun oynadığı bu sahneden nasıl bir oyun çıkacak açıkçası ben de merak ediyorum. Ama şu bir gerçek ki, bugüne kadar bir şekilde yutturulan sevimli çocuk numaralarını artık kimse yutmuyor!