Kartepe, teleferik ve heykeli dikilen Vali Hüseyin Öğütçen

O günü çok net hatırlıyorum. 1984 yılının soğuk bir şubat günüydü. Valiler kararnamesi açıklanmış, Hüseyin Öğütçen İzmir Valiliği’nden Kocaeli Valiliği’ne atanmıştı. Atama bize “normal dışı” gelmişti. Hayret etmiştik… İzmir’den Kocaeli’ne… Hem de 37 yıl önceki Kocaeli’ne… Telefonla kendisine ulaştım. “Hayırlı olsun!” dedim. Arkasından da sordum, “ İzmit’e gelecek misiniz?” Hüseyin Öğütçen, o sakin ve yumuşak ses tonuyla şöyle cevap verdi: “ Bakın size yaşamımdan küçük bir kesit anlatayım. Benim ilk valiliğim Hakkari’dir. Bir süre görev yaptıktan sonra 2 yıllığına ABD’ye gittim. Döndüğümde, zamanın İçişleri Bakanı, batıdaki bir şehre atanabileceğimi söyledi. Ben ise, eğer mümkünse tekrar Hakkari’ye gitmek istediğimi söyledim. “İzin verirseniz Hakkari’de başladığım projeleri bitireyim” dedim. Ve tekrar Hakkari’ye gittim…” Sorduğum sorunun cevabını almıştım. Müthiş bir cevap! Siz hiç Hakkari’ye ikinci kez vali olmak isteyen birini tanıdınız mı? ******* Atanmasından 5 gün sonra şehrimize gelip göreve başladı. O gün, daha önceden planlanmış bir “çevre” sempozyumu vardı. Bakan İsmail Özdağlar da konuklar arasındaydı. Konuşmalar yapıldı, tebliğler sunuldu… Sempozyumu yöneten, “Acaba yeni valimiz de bir şeyler söylemek ister mi?” diye söze girdi ve kendisini kürsüye davet etti. Öğütçen, başta çevre olmak üzere Kocaeli’nin tüm sorunlarını içeren uzun bir konuşma yaptı. Yazılı bir metinden yararlanmadan… Doğaçlama… Salondakiler, hepimiz şaşırdık. Konulara, yıllarca kentimizde valilik yapmış kadar hâkimdi. ******* Göreve başladığının 7’nci günü Keltepe’ye çıktı. (Keltepe kelimesini yanlış yazmadım. O zamanki adı öyleydi. Hüseyin Öğütçen, bu adı itici bulduğundan Keltepe’nin adını resmen Kartepe olarak değiştirdi.) Kayak Federasyonu yetkilileri ve bir grup gazeteci ile birlikte… “Burada kış sporları merkezi kuracağız” dedi. Çok hızlı ve çarpıcı konularla başlamıştı işe. Dağın yerleşim planını yaptırdı, otel projesini hazırlattı. Tam bir yıl sonra otel inşaatı ihale edildi. Özel İdare bütçesinden kaynak ayrılmıştı. Ceylan İnşaat, ihaleyi kazanmıştı. İnşaata başlamak için kışın bitmesi, karın kalkması beklendi. Şantiye kuruldu, inşaata başlandı… İşte tam o günlerde Hüseyin Öğütçen, yeni bir valiler kararnamesiyle merkeze alındı. Sonra Kartepe projesi ne mi oldu? Yeni vali, rahmetli İhsan Dede, “Ben kendime Kartepe Valisi dedirtmem” dedi ve projeyi rafa kaldırdı. Hatırlıyorum… Özel İdare, ihaleyi iptal ettiği için, Ceylan İnşaat’a yüklüce bir ceza ödemişti. Eğer o otel bitmiş olsaydı, Kartepe’de en az 30 yıldır kayak yapılıyor olacaktı.

Heykeli dikilen vali

Vali Öğütçen’i anlatmaya, kendisiyle ilgili 18 Nisan 2010 tarihinde yazdığım yazıyla devam edeceğim. İşte “Heykeli dikilecek vali” başlıklı o makalem: “Hüseyin Öğütçen’in, bugün heykeli dikiliyor. Kent yönetimiyle ilgili olanlar, Hüseyin Öğütçen ismini mutlaka hatırlarlar. Şubat 1984 – Eylül 1985 tarihleri arasında Kocaeli Valiliği yapmıştı. Kısa hizmet süresine rağmen şehrimizde iz bırakan valilerden biriydi. Kartepe’nin isim babası, Kartepe Kış Sporları Merkezi projesini ilk başlatan kişidir. İzmir Balçova Termal Tesisleri’nde yaptırılan “Vali Hüseyin Öğütçen Başarı Anıtı” bugün saat 16.00’da düzenlenecek törenle açılacak. 2.5 metre yüksekliğindeki bronz heykel, İzmir Valiliği tarafından Mimar Sinan Üniversitesi’nde yaptırılmış. Vali Öğütçen’in heykelini dikme kararı, İzmir İl Genel Meclisi’nde oy birliğiyle alınmış. Güzel bir “kıymet bilirlik” örneği… Hem Hüseyin Öğütçen, hem de dostumuz İzmir Valisi Cahit Kıraç davet etti. Eğer fırsat yaratabilirsem, ben de törende olacağım. Bugün, Hüseyin Öğütçen bir başka mutluluk daha yaşayacak. 87 yaşını tamamlayıp, 88 yaşına basacak. Maşallah deyin! Ve Hüseyin Bey, bu yaşına rağmen hâlâ çalışıyor. Yıllardır Türk Eğitim Vakfı İzmir Şube Başkanlığını yapıyor. Her sabah saat dokuzda işyerine gidiyor, akşam beşte evine dönüyor. Tanımayanlar için kısaca özgeçmişini vereyim. 19 Nisan 1923 tarihinde Edirne’nin İpsala İlçesi Sarıaali Köyü’nde doğdu. Meriç, Bigadiç, Burhaniye, Gönen ve Pasinler ilçelerinde kaymakamlık, Hakkari, Niğde, Antalya, İzmir ve Kocaeli’nde ise valilik yaptı. Sayısız takdirname ve ödülü var. Balçova ve Gönen Kaplıcaları, Antalya Saklıkent gibi altı turizm merkezinin kurucusu. Adına ödül veriliyor. Her yıl Türkiye’nin en başarılı kaymakamı, “Hüseyin Öğütçen Başarı Ödülü”nü alıyor. Bir İdarecinin Zamanla Yarışı” adlı kitabı var. Bugün açılacak anıtın ana kaidesinde şu ifade yer alıyor: “Bu anıt, yüreği vatan ve ulus sevgisi ile çarpan her meslekten başarılı yöneticiler anısına adanmıştır”. Anıtın yan kaidelerinde ise Hüseyin Öğütçen’in şu veciz sözleri yazılı: *“Yönetici, hayal gücü ve hayallerini gerçekleştirme yeteneği olan, yaptıklarından mutluluk ve heyecan duyan kişidir.” *“En önemli olan zamandır. Zamanı tam zamanında kullan. Zamanla yarışan yönetici zamanı ne kadar geçerse o kadar yaşar.” *“Ödül, başarının tapusu, yeni başarılara iten güçtür. Başarılı olanı ödüllendirmeyen yönetim, başarılı olamaz.” Değerli büyüğüm Hüseyin Öğütçen’i kutluyorum. Heykelle ödüllendirilmek ne büyük gurur ve onur… 88’inci yaşının da sağlıklı geçmesini diliyorum. Hüseyin Öğütçen heykeli dikilecek valiydi, heykeli dikildi.”

Kartepe’ye teleferik

Salı günü Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törenle kamuoyuna açıklanan “son teleferik projesi”, beni Kartepe ile ilgili anılarıma götürdü.

“Kayak Merkezi” projesinin nasıl başlatıldığını anlatmaya çalıştım.

Artık Kartepe’nin isim babası ve kayak merkezi girişimini ilk başlatan Hüseyin Öğütçen aramızda yok.

Görev yaptığı yerlerde “efsane” olarak anılan ve yaşarken heykeli dikilen ilk vali olan Hüseyin Öğütçen, 24 Ağustos 2012’de 90 yaşında aramızdan ayrıldı.

Öğütçen’in başlattığı proje geç ve sancılı da olsa tamamlandı ve Kartepe’de 2004 yılından buyana kayak yapılabiliyor.

İnşallah Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan “son teleferik projesi” de söz verilen sürede tamamlanır ve Kartepe’nin önemli bir eksikliği giderilmiş olur.

Kusura bakmayın, “son teleferik projesi” diyorum, çünkü bugüne kadar kaç teleferik projesinden söz edildiğini ve kaç teleferik projesi temeli atıldığını sayamıyorum.

Tabii bir de Kartepe’nin “tek bir firmanın tekelinden kurtarılması” sorunu var.

Bu sorun, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın mutlaka takibinde olmalı.

Yazımı sonlandırmadan bir noktaya daha değinmek istiyorum.

Teleferik projesi tamamlandığında, istasyonlardan birine “Hüseyin Öğütçen” adının verilmesi, iyi bir “vefa örneği” olur.