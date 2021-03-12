KARABAĞ GAZİLERİ Kocaeli'de tedavi oluyor

Yaygaracı, Hocalı'da soykırımcı ve işgalcı Ermenistan yeni işgal amacı ile Azerbaycan'ın stratejik önemli bölgesi Tovuz bölgesine saldırarak kendilerinin sonunu hazırladılar.

Kendi elleri ile kazmış oldukları kuyuya kendileri düştüler.

Azan belasını bulur atasözünün doğruluğunu bir kere daha görmüş olduk.

Azerbaycan'ın şanlı ordusunun zaferi ile biten 44 gün süren savaş sonucunda işgal edilen topraklar teker teker geri alınarak Ermenistan ve başbakan Paşinyan perişan edildi. İkibinsekizyüz civarında Azerbaycan askeri şehit olmuş buna karşılık onbin

civarında Ermenistan askeri öldürülmüştür.

Şehitlerimize Allah 'dan rahmet, yaralı gazilerimize acil şifalar diliyorum.

TÜRKİYE'DEN AZERBAYCAN'A TAM DESTEK

Türkiye bütün gücü ile Azerbaycan'a tam destek verdiğini net bir şekilde dünyaya ilan etti.

Nitekim Kocaeli'de Haydar Aliyev Kültür Evimize ve Federasyonumuza milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanlarıyla, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ziyaret ederek tam destek verdiklerini açıkladılar. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin desteği ile Azerin'i getirerek kardeşlik konseri verildi.

Bütün destekler için teşekkür ediyoruz.

Bir Millet İki Devletimiz adına gurur verici bir sonuç.

ROMATEM'DE YARALI

GAZİLERİMİZE ZİYARET

Değerli kardeşim ve üyemiz Senan Garipli ile iki kez ziyarette bulunduk.

Hebib Namazov

Revan Azizov ondört gündür tedavileri devam ediyor.

Hebib 27 yaşında yüzbaşı rütbesinde Fuzuli'deki savaşta omzundan yaralıdır.

Nuran Tagıyev rütbeli subay.

Elmettin Tagıyev

Kardeşi. Nurlan İstanbul'da beyin ameliyatı yapılarak Kocaeli'de tedavisi sürecek.

Gazilerin duygu ve düşüncelerini sordum.

Biz işgal altındaki topraklarımızı hep sulh yolu ile alınacağını umduk ve bekledik.

Allaha Hamdolsun şehit verdik, yaralandık gazi olduk.

Ama vatan toprağımızı geri aldık.

Bugün de kendi ülkemiz olan Türkiye'mizdeyiz.

Tedavimiz bitince Azerbaycan'a ve görevimizin başına gurur duyarak döneceğiz.

Burada kendimizi evimizde kabul ediyoruz.

Her türlü ihtimam ve desteğe çok teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

Biz de gazilerimize acil şifalar diliyoruz.

Türkiye olarak her konuda sözde değil özde desteklerimiz devam ediyor.

Nitekim Azerbaycan'a 300 psikolog uzman gönderildi. Savaş sonrası olan ve olabilecek psikolojik sıkıntı ve üzüntülerin yaşanmaması için güzel bir uygulama.

Savaş sonrasında Kars'ta askeri kış tatbikatında iki ülkenin birlikteliği adına bir önemli mesaj verildi.

İki kardeş ülkemizin birlikteliği ile başarılarımızın artacağına ve kalıcı olacağına inanıyor, şehitlerimize tekrar Allah 'dan rahmet ve gazi kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.