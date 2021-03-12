Vali-Esnaf buluşması, sorunların çözümüne KATKI sağlayacaktır!

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, önceki gün Kocaeli Ticaret Odası’nda Covid-19 sürecinde yeniden açılan lokanta, restoran ve kafelerin işletmecileri ile bir araya geldi.

Bence önemli bir toplantı…

Vali Yavuz, esnafın sorunlarını birinci ağızdan dinledi.

2. DÜNYA SAVAŞI

Yavuz toplantıda, salgının insanların psikolojisini 2. Dünya Savaşı kadar etkilediğini ifade etti…

Kocaeli’deki vaka artışlarını kafe ve restoranlara bağlamanın doğru olmadığını söyledi…

Bu şehirde bugüne kadar 1 milyon 100 bine yakın talebin yerine getirildiğini ifade etti…

Gebze ve Darıca’daki vakaların ağırlıklı olarak İstanbul kaynaklı olduğunu belirtti…

“Aşı yapmamada direnenler var. Lütfen aşı karşıtlığı yapmayın” dedi

VALİ-ESNAF DİYALOĞU

İşletme sahibi Mehmet Cezayir toplantıda söz alarak, “Biz geçen hafta açıldık. Açıldığımızda bir yoğunluk oldu. Vakaların artması ile beraber esnafta kapanma korkusu oldu. Bu sektörün kapanmaması öncelikli isteğimiz. İşletme kurallarına uyanla uymayanların ayırt edilmesi lazım” dedi.

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Öneriye cevap veren Vali Yavız, “Bu karşılıklı bir anlaşma. Yürüyüş yolunda kafeler tıka basa dolu. Bu normal zamanda bile normal değil. Kapalı olması bizim tercihimiz değil. Sevmediğimiz bir şey. Sizden ricamız elimizi ayağımızı bağlamayın” dedi.

Yani Vali Yavuz, esnaftan kurallara uymasını isteyerek, işletmelerin kapanmasından yana olmadığını ifade etti.

SOSYAL MEDYA MECRASI

Vali Yavuz, konuşmasının bir bölümünde sosyal medyadan bahsetti…

Yavuz;

“Sosyal medya denen hastalıklı bir mecra çıktı.

Kahvaltısını sosyal medyadan paylaşan her şeyi sosyal medyadan paylaşmamızı istiyor.

Fakir fukarayı sosyal medyadan mı paylaşalım?

Binin üzerinde aileye gittik, ama paylaşmıyoruz.

Her etkinliği sosyal medyada şov amaçlı kullanmak zorunda değil.

Esnaf bir milletin orta direğidir.

Buradan çıktığınızda yeni bir anlayışla bakın.

Kiminizin aracını sattığını biliyorum. Bu sorunu çözeceğiz” dedi.

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Yukarıda size toplantıdan bir kesit sundum.

Vali Yavuz’un sosyal medya çıkışına katılıyorum.

Sosyal medyayı, bir silah olarak kullanır hale geldik.

Bu tür toplantıların daha fazla yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Bu tür iletişimler, her iki kesim için de yararlı oldu diye düşünüyorum.

Bu toplantıyı organize eden Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’u tebrik ediyorum.

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Kadının, erkek

kadar hakkı var

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, önceki gün başarılı kadınlara plaket takdim etti. Mutlu, şöyle bir konuşma yaptı. Kadın erkek eşitliğinden bahsederek, “Bir erkeklere ait futbol vardı, onlara da el attılar. Erkeğin ne kadar hakkı varsa kadının da o kadar hakkı var” dedi. Haklı, eşitlik konusunda eşitiz. Şunu da söylemeliyim ki; erkeklere nasıl ki voleybol oynamak yakışmıyorsa, kadınlara da futbol oynamak yakışmıyor.

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Kocaeli’de 10 PTT

şubesi KAPATILDI!

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, PTT ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na soru önergesi verdi… Bakan, Tarhan’a “Türkiye’de 365, Kocaeli’de 10 PTT şubesi kapatıldı” yanıtını verdi. PTT, her zaman güven veren bir kurum. Herkesin takdirini toplayan bir kurum. PTT şubelerinin kapatılması, bence hiç iyi olmamıştır.

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İYİ Partili Durmuş’un

Kafe-Restoran çıkışı

MHP eski Kocaeli milletvekili, İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Cumali Durmuş, ilginç bir çıkışta bulundu. Durmuş, kafe ve restoranlardaki doluluklara tepki göstererek mekanların yeniden kapatılmasını istedi. Durmuş’un bu çıkışını yanlış buluyorum. İşletmeler açık olmalı, ama denetim fazla olmalı. Durmuş, açıklama yaparken, seçimi de düşünmeli. Kafeleri, restoranları kendisine düşman etmemeli…

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İşten atma için

önlem alınmadı

Salgından etkilenen milyonlarca işçi ve yüz binlerce işletme kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ve işten atma yasağının birlikte uzatılmasını beklerken sadece işten atma yasağı 2 ay süreyle uzatıldı. Ancak yasaya göre, işverenler işçilerini önümüzdeki 2 ay daha işten atamayacaklar ancak çalışmasını istemedikleri ya da ücretini ödeyemedikleri işçileri 3 ay süreyle tamamen veya kısmen ücretsiz izne gönderebilecek. Yani anlayacağınız, işveren kanunda her türlü bir delik buluyor.