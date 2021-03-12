Hesap soran yok ki hesap veren olsun !

Kentimizin profesyonel futbol profili ortada..

Kocaelispor 2.Lig’de sürünüyor, diğer 3 takımımız 3.Lig’de kan kusuyor…

Toplu iflas yaşanıyor ama ne hesap veren var, ne de hesap soran…

Böyle olunca da, hepsi olmuş yolgeçen hanı…



HHH



34 yıldır bu sütunda hesap soranlardan biri olarak görüyorum kendimi…

Değişen bir şey yok…

Eski hamam eski tas…

Köhnemiş bir yapı…

Olmayan spor profilleri ile hava atan insanlar…

Koskoca akademimiz var…

Yıllardır bir spor profili çıkarılamıyor…

Yazık…



HHH



Burada hiç pes eden yazılar okumadınız bunca süre içerisinde…

Yine okumayacaksınız…

Benim mücadelem mezara kadar sürer…

Çünkü futbol oynarken, kendime bir söz vermiştim…

Bu makûs talihi yeneceğim…

Yeneceğiz…

Gazeteci olduktan sonra bu görev daha da ağırlaştı elbette…

Ben de bunu yerine getirmeye çabalıyorum…

Takdir sizin…



HHH



Kimse sorumluluktan kaçamaz…

Kocaeli profesyonel futbolunun bu hale gelmesi, tamamen hepimizin suçudur…

Alt yapılarda gelen zaferler, üst yapıda görülmüyor…

Neden ?..

Sorunun yanıtı basit:

Gençlerimizi dağıtıyoruz, dışarıdan yıldız eskilerini alıyoruz…

Har vurup harman savuruyoruz…

Adam Smith gibi (Nasıl Adam’sa artık)…

“Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi ilgilendirmez…”

Diyemeyiz…

Dünyanın hangi ülkesinde Gökdeniz, Merih gibi yıldız üstü adamları yetiştirip de, liglerde rezil rüsva olan kent takımları vardır…

Sarı Fırtına Metin Tekin…

Rambo Yusuf Altıntaş…

Nereden yetişti ?..



HHH

Yazdıkça sinirleniyorum ya neyse…

Durum ortada…

Aydın Günaydın gibi bir adamı alt yapıdan yiyip de ‘başarı cezasız kalmaz’ diyen bir zihniyetin sonucu budur işte…

Şimdi oturup derdimize yanalım…

Ha, unutmadan şunu da yazayım:

Gökdeniz’i Kandıra’da bulup yetiştiren Necmi Tükel hocam, şimdi Sinop’ta memleketinde…

Arayan soran var mı ?..

Gökdeniz dahil !..

Burak Süleyman’ı Güneşspor’da bulup yetiştiren kim ?..

Ben miyim ?..

Aydın Günaydın mı ?..

Murat Öztürk mü ?..

Araştırın bakalım…

Çünkü acilen onların da ipini çekmeniz lazım gelir…

Çünkü başarılılar…

Çünkü, ceza almaları gerekiyor…

Dedim ya…

Bu kentte de, bu ülkede de başarı cezasız kalmaz…



HHH



Not: Unutmayın ki, bu köşenin yazarı, tüm ülke çapında 1992’de ‘Günlük spor yazısı’ geleneğini başlatan kişi ve bu geleneği başlatan gazetenin bir neferidir… Tıpkı ülke çapında ilk yerel TV spor programını başlatan kişi olduğu gibi (1992)…

RESİM:

NECMİ TÜKEL



MERİH DEMİRAL



GÖKDENİZ



AYDIN GÜNAYDIN