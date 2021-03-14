Kullanıp atılan plastikler yasaklansın!    

Bugün 15 Mart… Dünya Tüketici Hakları Günü…

Tüketici Hakları Derneği’nin açıklamalarını zaman zaman bu köşeden yayınlıyorum. Zira önemli bilgiler veriyor. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, bu kez atılan plastiklerle ilgili değerlendirmede bulundu. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum.

“Derneğimizin de üyesi olduğu Uluslararası Tüketici Örgütü ( Consumers International ) bu yıl 15 Mart Dünya Tüketici Hakları Gününe ilişkin etkinliğin odak noktası ve konusunu “Plastik Kirliliğine Karşı Küresel Bir Tüketici Hareketi” olarak belirlemiştir.

Avrupa Birliği ülkelerinde 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yasaklama kararı alınan “Kullanıp Atılan Plastiklerin” ülkemizde de yasaklanması ve tüketiciler tarafından kullanılmaması için Derneğimizce 1 Mart 2021 tarihinden itibaren “KULLANIP ATILAN PLASTİKLER YASAKLANSIN” Kampanyası başlatılmıştır.

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Kullanıp atılan plastiklerin yasaklanması kararı alınması için genel merkezimiz ve şubelerimiz tarafından Cumhurbaşkanımız ile Çevre ve Şehircilik Bakanımıza yazı yazılarak istekte bulunduk. Bununla birlikte, tüketiciler tarafından da Cumhurbaşkanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanına kullanıp atılan plastiklerin yasaklanması için dilekçe göndermelerini sağlamaya çalışıyoruz. Kampanyamız ile kullanıp atılan plastiklerin üretiminin, tüketiminin, ithalatının ve ihracatının yasaklanmasını kast ediyoruz.

Yoğun olarak kullanıp atılan plastikler şunlardır:

Plastik çatal, kaşık, bıçak, tabak, bardak, çeşitli ve hazır gıda, yiyecek ve içecekler için kullanılan plastik ambalajlar ile plastik kutular, şişeler, kaplar. Çay ve kahve karıştırmak için kullanılan plastik karıştırma çubukları, plastik pipetler. Plastik kulak çöpü, plastik balon çubuklar.

Kullanıp atılan plastiklerin zararları şunlardır:

Kullanıp atılan plastikler doğa katliamına neden oluyor.

İnsan ve hayvan sağlığına zarar veriyor.

Çevrede, doğada, akarsularda, nehirlerde, göllerde, denizlerde, toprakta yaşayan tüm canlılara ve biyoçeşitliliğe zarar veriyor. Söz konusu ortamların çeşitli şekillerde kirlenmesine neden oluyor.

İnsanlarda kansere neden olabilen kullanıp atılan plastikler her yıl bir milyar kuşun ve çeşitli hayvanların ölümüne neden oluyor.

Bir milyon deniz kuşu, kullanıp atılan plastik kirliliği nedeniyle ölüyor.

Bu gidişle, denizlerde balıktan çok plastik olacak.

Kullanıp atılan plastikler yediğimiz ve içtiğimiz gıdalara, soluduğumuz havaya zarar veriyor.

Kullanıp atılan plastikler biyolojik olarak ayrışmıyor ve doğadaki çözünme süreci 400 yıldan daha uzun bir zaman alıyor. Bu sürecin sonunda da tam olarak çözünmüyor. Yalnızca mikro ve nano plastik denilen küçük küçük ve çok küçük parçalara ayrılıyor.

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Mikro ve nano plastikler, özellikle de küresel ölçekte, öncelikli kirleticiler olarak dikkate alınmaktadır. Günümüzde tükettiğimiz gıdalar, içtiğimiz su, soluduğumuz hava mikro ve nano plastik kirliliği içermektedir. Dolayısıyla, yediğimiz gıdalarla, içtiğimiz sularla, soluduğumuz hava ile birlikte nano ve mikro plastikleri yiyoruz, içiyoruz, soluyoruz.

Kullanıp atılan plastiklerin alternatifi olarak yeniden kullanılabilir / doldurulabilir sağlıklı ambalaj seçenekleri üretimi doğru ve kalıcı bir çözümdür.

İnsanlar, hayvanlar, canlılar ve doğa için büyük bir tehlike oluşturan kullanıp atılan plastiklerin yasaklanması kampanyasını destekleyelim.

Tüketiciler olarak, kullanıp atılan plastik malzemeler ile plastik ambalajlı yiyecekleri, içecekleri, diğer plastik ambalajlı ürünleri satın almayalım, kullanmayalım.

İnsanlar, hayvanlar, canlılar ve doğa için büyük tehlike oluşturan kullanıp atılan plastikler yasaklansın.”

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Tüketici Hakları Derneği’nin açıklamasını yukarıda sizinle paylaştım. Özetle şunlara dikkat çekiliyor; Mikro ve nano plastikleri yiyoruz, içiyoruz, soluyoruz… Gıdamızda, suyumuzda, havamızda mikro ve nano plastikler bulunmaktadır… Kullanıp atılan plastikler insanlar, hayvanlar, canlılar ve doğa için büyük tehlike! Kullanıp atılan plastik kirliliği önlenemez düzeyde… Kullanıp atılan plastikleri satın almayalım, kullanmayalım…

Çevreye ve doğaya duyarlı biri olarak, Tüketici Hakları Derneği’nin bu kampanyasını destekliyorum.