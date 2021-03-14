Tüketim, üretimin ilk adımıdır!

Tüketim talebi yoksa, üretim de gereksizdir.

Bu nedenledir ki, üreten ve ürettiklerini tüketiciye satarak para kazananlar, öncelikle tüketenlere saygılı olmalıdırlar.

Maslov’un “İhtiyaçlar Teorisi” ilk sırada insanın “BESLENME” ihtiyacına yer verir. Beslenmek, insanın en temel ihtiyacıdır.

Bugün, 15 Mart, “Dünya Tüketiciler Günü” olarak belirlenmiş.

Bütün dünyada tüketicilerin sorunları tartışılsın, çözümler bulunsun diye düşünülmüş.

Ülkemizde olduğu gibi, istisnalar dışında dünyanın her ülkesinde tüketiciler çok yönlü sömürülüyor.

Örneğin; Temel ihtiyaç maddelerinin kalitesinden, fiyatlarından yakınıyoruz.

“Tüketici Hakları” diye bir kavram var. Uluslar arası ölçekte belirlenen Tüketici Hakları şöyle;

Temel ihtiyaçların karşılanması hakkı,

Güvenlik ve güven duyma hakkı,

Bilgi edinme hakkı,

Seçme hakkı,

Temsil edilme-sesini duyurma- hakkı,

Tazmin edilme hakkı,

Eğitilme hakkı,

Sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkı.

Ekonomik sömürünün yaşandığı pek çok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de giderek artan sayıda insan “su ve beslenme” başta olmak üzere, “barınma, sağlık, çalışma ve sosyal güvenlik hakkı” gibi temel ihtiyaçlarından yoksundur.

Tüketiciler, aldıkları ürünün beden ve ruh sağlıkları açısından güvenilir olmasından kaygılıdır. Örneğin; GDO’lu yani “Genetiği Değiştirilmiş ürünler” yaşam güvencemizi yok ediyor!

Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, kullandığımız ürünler hakkında “yeterli ve doğru bilgi” edinebilmek hayli zor! Aldatılıyoruz, yaşama hakkımıza tecavüz ediliyor!

Ekonomik koşulları yerinde olmayan, bilgiden yoksun milyonlarca tüketici “ürün seçme, itiraz etme, sesini duyurma, hak arama ve “sağlıklı bir çevrede yaşama” hakkından yoksun!

Adına “KÜRESEL DÜZEN” dedikleri “VAHŞİ KAPİTALİZM” ve bu düzenin egemen güçleri, ULUSAL EKONOMİLERİ yıka yıka büyüyor ve insanları kitlesel halde sömüren canavarlara dönüşüyorlar!

Bu ahlaksız süreçte, insanla birlikte DOĞA’yı da acımasızca sömürüyor, tarım alanlarını, ormanları yok ediyor, su kaynaklarını kirletiyorlar. Kendi ülkelerinde “siyanürle altın arama yasağı” olan yabancı şirketler, bizim ülkemizde en güzel orman ve tarım alanlarımıza kıyıyorlar!

Tarım topraklarınız kirletiliyor, tarımda tüm girdileriyle DIŞA BAĞIMLI ülke haline geliyoruz!

Tarımda dışa bağımlı her ülkede olduğu gibi biz de pek çoğu İTHAL yoluyla gelen temel gıda maddelerine insafsız bedeller ödüyor ya da ödeyemediğimiz için belki “karın doyuruyor” ama “İnsanca BESLENME” olanağından yoksun kalıyoruz!

Dünyayı giderek büyük bir tarımsal KITLIK ve SUSUZLUK tehlikesi bekliyor! Zengin ülkeler, doğal tarımsal tohumları topladılar, saklıyorlar. Gün geldiğinde kullanacaklar.

Ya biz?

Yabancıların HİBRİT tohumlarına tutsak edilen, YERLİ TOHUM kullanmanın giderek zorlaştığı, yabancı tarım ilaçları ile gitgide zehirlenen topraklarımızda gönlümüz ve ihtiyacımız kadar üretememenin ağır bedellerini ödüyoruz.

Bu koşullarda, “bu ülkede “Tüketici Hakları” var” diyebilir miyiz?

Yarınlarımız, çocuklarımı ve torunlarımızın yaşayacakları yıllarda neler olacak? Düşünüyor musunuz?