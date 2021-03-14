Şevket Kazan’ı tanır mısınız ?

Televizyonda “Şevket Kazan” öldü haberini duyunca irkildim.

Onunla birlikte aynı ilçede büyümüştük.

Onu; İstanbul Kartal’daki “Binbirçeşit” dükkanlarının önündeki, gazete kağıtlarından yaptığı “külah” içine doldurduğu “5 kuruş verip aldığımız” iğdeleri alırken tanımıştım.

Biz okula gidiyor o, okula gitmiyordu!

Çok yakışıklı, daima gülen yüzlü, sevecen bir abi’ydi.

Henüz 18 yaşını doldurmuştu ki, Opel marka bir kamyonetle Kartal’dan-Kadıköy’e kadar olan pastanelere Pamukova’dan gelen “tabut” içindeki yumurtaları taşıyan şoför olmuştu.

Eski adı Kartal Merkez İlkokulu olan okulla Şevket Kazanların ağabeyleri Naci-Ahmet Kazanın Binbirçeşit dükkanlarının arasında sadece Üsküdar yolu, asfalt yol vardı.

O yıllar; Ezanın Türkçe okunduğu yıllar Ramazan ayında akşam ezanını henüz 14 yaşındaki Şevket Kazan’ın billur sesinden okunduğunu tüm Kartallılar bilir.

Biz Çırçır Mahallesi’ndeki çayıra arkadaşlarla oturur, Şevket abi’nin akşam ezanını okumasını bekler, onun “Tanrı uludur, Tanrı uludur” sesini duyunca “Kandiller yandı (!)” diye sesimiz çıktığınca bağırır, mahalleliye oruç açmalarını tebliğ ederdik.

Şevket Kazanların dükkanından kredi ile kutusu 180 kuruş olan “Abdülvahit Hayat-Hayat” alır, tanesini yüz paradan ( 2.5 kuruştan) satardım.

Abdülvahit Hayat-Turan kutusunu tamamen sattığımda 70 kuruş kazanıyordum. Bu işi bana Şevket Kazan öğretmişti. Gün geçtikçe Şevket Kazan’la görüşmelerimiz, ilişkilerimiz devam etti.

Tek merak ettiğim; Kartal’daki Osmanağa hamamının arkasındaki metruk depoda üst üste yığılı yumurta tabutlarının içindeki tüm yumurtaları tek tek ampule tutup “ cılk” olup olmadığını kontrol eden Şevket Kazan’ın hiç okula gitmeden neden bu kadar bilgili ve başarılı olmasıydı.

Şevket Kazanların dükkanında Nusret Yeşilçay’ın ağabeyleri Naci ve Ahmet Kazan’a Fransızca dersi verdiğine şahit olmuştum.

Evet… Şevket Kazan okula gitmiyor, imtihanlara giriyor ve okullardan mezun olmuş oluyordu.

Şevket Kazanla yollarımız Edirne’de kesişmişti. Ben yurtdışından gelmiştim. Edirne’de Basri’nin lokantasının köşesinde elinde çantası ile onu görmüştüm.Selamlaştık,hal-hatır sormadan sonra,bana “ Gezici Vaizlik” yaptığını söylemişti.

Daha sonra Kocaeli’nden Milletvekili olarak meclise girdiğinde onunla gurur duymuştuk. Hele Adalet Bakanı olarak makam arabası ile Kartala geldiğini duyduğumda her Kartallı gibi ben de çok mutlu olmuştum.

Çalışma Bakanı olduğu sürerde Ankara’da ziyaretine gittim. Meclis tatile girmiş tüm Bakanlar yerlerinden ayrılmıştı. Benim geldiğimi öğrendiğinde kapısını araladı ve “ Gazeteci Hemşerim “ gelsin, dedi.

İstanbul’da evlerinden atılan bir kısım fakir fukara için Çadır yardımı isteğimi ilettim. Ben İstanbul’a gelmeden çadırlar benden önce sokakta kalan vatandaşlara dağıtılmıştı.

Yıllar geçti, yolumuz Gönen’de yine kesişti. Kaplıcalar bölgesinde bir pansiyonun önünde onun meşhur Reno arabasını gördüm. Soruşturdum, Şevket Kazan Gönen’de kaplıcalarda tedavi görüyormuş. Buluştuk, dertleştik, müzmin bel ağrılarından yakındı. Maddi sıkıntılarından, Reno ‘suna 8 bin lira tamir parası istediklerini parası olmadığı için tamir ettiremediğini söyledi.

Kendisine, Erbakan’ın değil Ecevit’in partisinde olsaydın (!) dediğimde:

-Bizde, Cemaat Hocanın önüne geçmez (!) demişti.

Ecevit’in onu Meclis Kütüphanesinde kitap okurken bulduğunu ve nasıl Adalet Bakanı yaptığını anlattı.

Kıbrıs çıkarmasının, savaş kararının alınmasını, karar imzasının kaç ay sonra kendilerine imzalattığını onun ağzından dinlemiştim.

Ankara’da bir karşılaşmamızda Karamürsel’de yaşadığımı söyleyince ,Özalay’ları tanıyıp tanımadığımı sordu, sonra bana onlara verilmek üzere bir mektup verdi. Şimdiki Halk Bankası’nın yeri Özalaylarındı. Şevket Kazan meğer Özalayaların avukatıymış.Verdiği mektubu tezgahtaki bir gence verdim.Bu genç daha sonra Karamürsel’in Belediye Başkanlığını yapan Sedat Özalay’mış.

Kazan, Karamürsel’e geldiğinde beni bazı dostlarına tanıştırırken “ Hemşerime dikkat edin ! “ demişti.

Yine Karamürsel’de bir siyasi partinin binasında bir partilinin Şevket Kazan için “ İsrail Casusu (!) “ demesine hayret etmiş,

Bunu söyleyen vatandaşa

-Şevket Kazanı nereden nasıl tanıdığını sorduğumda, yanıt alamamıştım !

Aslen Sakarya’nın Pamukova’sından olan ,7 Aralık 1933 de doğan,15-19-20 dönem parlamento milletvekilliği yapan bu arada 2 kez Adalet bir kez Çalışma Bakanlığı bulunan Şevket Kazan 9 Mart 2020 tarihinde tedavi gördüğü Ankara’daki hastanede hayata gözlerini yumdu.