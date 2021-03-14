Beklediğimiz gibi 3’lük Akçay serisi sürüyor

Mustafa Reşit Akçay’ın sezon başında göreve gelmesini çok istiyordum ama benimki bir hayal gibiydi…

Kocaelispor büyük kulüptü tamam ama, 2.Lig’deydi…

Mütevazı olan Akçay hocanın ise buna burun kıvırmayacağını biliyordum…

Trabzonspor A takımı görevini elinin tersiyle itip genç takıma gitmesi gerçeğini herkes hatırlıyordur umarım…

Bugün birçok Trabzonsporlu yıldızın alt yapısı ondan geçmiştir…

Selahattin Dinçel gidince adı gündeme geldi…

Erhan Altın ile anlaşıldı…

Sonra devre arasında benim şaşkın bakışlarım arasında göreve geldi…

Çok sevindim…

Devre arasındaki yazılarımda da 3’lük skorlara alışın diye çok yazdım ve hala yazıyorum…

2’lik skor tehlikeli, 3’lük skor öldürücüdür…

Kocaelispor ilk yarıda golü bulursa, 3’ler dedim…

Ergene de farklı oldu ama yine 3’lük oldu…

3-1 alışıldık skor olur, 3-0’da Bayram faktörü öne çıkar dedim…

Dünkü maçta da bu dediklerim çıktı…

Ama 4-1 yeneriz dediğim Manisa’ya 2-0 yenilirken de, en başta ben şoke olmuştum…

İnegöl maçındaki beraberlik de canımı sıktı…

Ama takım şimdi yine rayına oturdu…

Zaman zaman yine aksaklıklar olur ama biz 1.Lig’e çıkacağız…

HHH

Gelelim maça…

Tek tek baktığımızda Mesut, Gökhan Meral, Yiğitali dünkü maçın yıldızlarıydılar…

İşte bizim Gökhanımız…

41 numara çok yakıştı, onun dünkü oyununa…

Hem de sık sık ileriye çıkarak, Osmanlı’daki Pinto gibi alkış aldı…

Reşit Akçay yeni bir Pinto buldu…

İşte bu cesur Gökhan, bize neler kazandırır neler, göreceksiniz…

Burak da kendini toparlamış gözüküyor…

Ama adam, morali bozuk da olsa, takımın itici gücü…

Mesut Braveheart… (Cesur Yürek)

Bayram Olgun için yazacak bir şey yok artık…

Rakipler diyor aslında “Yok artık Bayram” diye…

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın nasıl ki kulübün en büyük destekçisi, adaşı Tahir Babaoğlu, da sahada takımın en büyük destekçisi…

Atıyor, attırıyor…

Onu getirene de ona da helal olsun…

Golcü böyle olur işte…

İlk yarısı adeta hepimizi uyutan maçta ikinci yarıdaki oyun, içimizi ısıttı…

HHH

Karaman’ın koyunu…

Sonra çıkar oyunu demişler…

Bu yönetimde de kongre öncesinde oyun ortaya çıktı…

Ama bu oyuna can kurban…

Sıkı dur 1.Lig…

Kocaelispor geliyor…

Çünkü biz Play-Off’larda finallerin takımıyız…

Çünkü hocamız da Şampiyonlar Ligi’nde Avrupa’y dize getirmiş Mustafa Reşit Akçay’dır…

Bu takım bu sezon çıkamasa da, onunla en az 4 yıllık bir proje için imza atın derim…

Çünkü bu kentin üçte biri Trabzonludur ve bu yapı ona çok uygundur…