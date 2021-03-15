Akşener’in Cumhuriyet borcu anlayışı

Geçtiğimiz Cuma akşamı, hemşerimiz, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kübra Par, Muharrem Sarıkaya ve Veyis Ateş’in televizyon misafiriydi.

Aslında milletin misafiriydi.

Söyleşi esnasında kendisine “yapılacak bir seçimde milletvekili olmayı düşünüyor musunuz?” diye sorulduğunda;

“Beni bu cumhuriyet yetiştirdi, cumhuriyet bize çok şey verdi.

Bu görevi hiç bir maddi karşılık beklemeden yaparak Cumhuriyet’e ve ülkeme olan borcumu ödüyorum, milletvekili adayı olmayacağı” dedi.

Hatta kendisinin halen milletvekili olmaması nedeniyle kendi gurubunun Meclis’te daha özgür çalıştığını ve bunun daha verimli sonuçlar doğurduğunu da ifade etti.

Bu anlayış tam bir kendini aşma, yetkileri kendinde toplamaktan çok,demokratik biçimde dağıtma, ortak aklı arama, yani tam bir demokrasiye inanma kişiliğini ortaya koyuyordu.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da benzer özellikler taşıdığını rahatlıkla söylemek mümkün.

Millet İttifakı bileşenlerinin hatta yeni siyasal oluşumların da bu anlayıştan hareketle yola çıktıkları görülüyor.

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Gerek her iki lider ve gerekse bileşenlerindeki bu anlayış tüm ayak oyunlarına rağmen millet ittifakının bozulma ihtimalinin olmadığını ortaya koyuyor.

Eskiden eğitimin bütünü sağlık, adalet, milli savunma gibi devletin asli işiydi.

Paralı okullar ve dershaneler yoktu.

Eğitimde zengin ve fakir arasında pek fark olmazdı.

Birçok çocuk ve gencimiz devlet parasız yatılı okullarını kazanarak eğitimlerini tamamladı.

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AK Partili bakanlardan Nurettin Canikli, eski Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve daha sonra vali olan Ersin Yazıcı, sanatçı Candan Erçetin ilk aklıma gelen milletin, devletin parası ile parasız yatılı eğitim alan tanınmış simalar.

Bu şekilde eğitim alan, bu eğitim nedeniyle bir yerlere gelen, iş adamı, bürokrat, milletvekili, bakan, ne varsa tamamının bu yerlere gelmesinde bizatihi milletin vergileri ve devletin kendisi var.

Ama son zamanlarda bu anlayış unutulmuş gibi gözüküyor.

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Sayın Akşener’in bu hatırlatması esasında ders niteliğinde bir hatırlatma.

Gelecek dönemde bu hatırlatma daha etkili bir şekilde hayata geçecek gibi duruyor.

Artık siyaset anlayışının, milletin esas, vekilin de onun taleplerini yerine getiren olduğu, bu tür görevlerin millet olan borcun ödenmesi gibi algılandığı, devletin kamu yararı, millet yararı doğrultusunda çalıştığı bir şekle evrileceği görülüyor.

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İşte bu anlayış, yolsuzluk, yoksulluk ve yasakların ortadan kaldırılacağı , tam demokratik bir Türkiye özlemini hayata geçirebilecek bir anlayış olacaktır.

Meral Akşener gerçekten kendinden örnek vererek çok önemli bir hatırlatmayı siyaset felsefesine oturtmuş bulunuyor.

Millet ittifakı bileşenlerinin katalizörünün de bu anlayış olduğu, bu anlayışın da gelecek dönemde başarı getireceği anlaşılıyor.