Korona pazarda değil, minibüslerde!

Ziya Yiğit; Karamürselli çok duyarlı bir vatandaş… İşi gereği hemen hemen her gün minibüsle Karamürsel’den Yalova’ya gidiyor. Ziya Bey anlatıyor; Karamürsel’den Yalova’ya giden minibüslerde havalandırma yok. Koranadan korunmak için maske takılıyor. Kiminde ise maske bi’ “-camlardan birini açar mısınız?” diyorsunuz, cevap yok. Bazı minibüslerde havalandırma için tavan kapakları var. Kapağı açmak isterseniz şoförle kavgaya hazır olmalısınız! Koronadan korunmak için maske taksanız bu şartlarda ne kadar korunabilirsiniz? Hani maske mesafe ? Bu konuyla kim veya kimler ilgilenecek? Karamürsel’de ikinci bir sorun daha var; Cumhuriyet caddesinden ana yola çıkarken sağ tarafta Acet iş merkezinden elektrikçilerin sokağına çıkılan bir kapalı geçit var. Geçidin sağ ve solunda berber çay ocağı gibi işyerleri var. Bir de ganyan bayiliği! Özellikle şans oyunlarının oynandığı yer olan bu geçitten bayanların geçmesi mümkün değil… Ganyan müdavimleri çay ocağı veya berber dükkanlarının önüne attıkları masa sandalyelerde kimseye yol bırakmıyorlar. Kaldı ki bu geçitten çarşı, pazara gidecek özellikle bayanlar korkudan geçip gidemiyorlar. Burada da, ganyan meraklıları masalara serdikleri kuponları tetkik ederken neredeyse burun buruna oturuyor. Bir vatandaş olarak ben bunları görüyorum, pekiyi, Korono ile mücadele edenler bu durumları görmüyor mu?

Anlaşılan korona Karamürsel’de sadece Cuma günleri kurulan Cuma pazarındaki her Cuma günü, Cuma pazarı kontrol ediliyor, Cuma pazarı dışında kalan yerler kontrol edilmiyor!

Evet, vatandaş Ziya bunları üzülerek anlatıyor, Ziya Bey gerçekte dertli… Nasıl dertli olmasın? Minibüslerde mesafe denmiş, mesafe yok! Ayakta yolcu almak yok denmiş, minibüste oturan yolcu sayısından ayakta yolcu sayısı daha çok! maskelerden nefes alamaz hale gelen yolcuların maskelerden ötürü burunlarından çıkan nefes buharından insanlar birbirlerini göremiyor! Sanırsınız minibüsün içinde BUHAR kazanı var ! Kapalı geçit geçit değil, amele kahvesi sanki ! Ganyan meraklılarının mekanı, leba lep erkek dolu bayanlar bu geçitten geçmeye korkarken, yetkililer koronayı cuma günleri Karamürsel’in “Cuma pazarında” arıyorlar !