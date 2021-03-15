AKP, 17 yılda 21 ekonomi paketi açıkladı, ama vaat çok, iş ve aş yok!

Adalet ve Kalkınma Partisi…

3 Kasım 2002 yılında yapılan seçimde iktidar oldu…

İktidar olmasında Türkiye’nin şartları etkili oldu…

Adalet dediler…

Kalkınma dediler…

Avrupa Birliği dediler…

Özgürlük dediler…

Ekonomiye çare dediler…

İşsizliğe çare dediler…

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Bu söylemler etkili oldu…

Halk, değişim istedi, AKP’ye güvendi, AKP’yi iktidar yaptı…

AKP, 17 yılda tam tamına 21 ekonomi paketi açıklandı. Büyük vaatlerle açıklanan paketler ne yazık ki işsizliği, yoksulluğa çare olmadı.

Ekonomide işlerin kötüye gittiği,

işsizliğin ve yoksulluğun arttığı,

halkın umutsuzluğa kapıldığı dönemlerde açıklanan paketlerde;

istihdam,

yatırım,

üretim ve ihracatı artıracak,

işsizliği,

gelir dağılımı uçurumunu ve cari açığı azaltacak,

yerli ve milli ekonomiyi ayağa kaldıracak vaatler sıralandı.

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Paketler açıklanmasına açıklandı…

Ama bu paketler sadece açıklamada kaldı…

Açıklanan paketlerde inşaat ve rant ekonomisi büyüdü de büyüdü…

İşsizlik ve yoksulluk da artı da arttı…

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2002'de işsiz sayısı 2 milyon 464 bin işsizlik oranı yüzde 10.3'tü…

2021'de işsizlik oranı yüzde 12.2'ye, dar tanımlı işsiz sayısı 3 milyon 861 bine, geniş tanımlı işsiz sayısı 10.7 milyona çıktı.

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Son olarak TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı…

Kalem oynattı…

İşsiz sayısını düşürdü…

Pandemi öncesinde işsiz sayısı yüksekti, şimdi pandemiyle birlikte işsiz sayısı daha da arttı…

Zamlar da çabası…

Pandemi döneminde ekonomi bozuldu… İşsizlik arttı… Üstüne üstlük bir zam üstüne zam geldi… AKP iktidarı paket üstüne paket açıklıyor, ama halk bu paketleri bir türlü hissetmiyor…

İŞTE AKP’NİN 17 YILDA AÇIKLADIĞI 21 PAKET PAKET TARİH İÇERİĞİ

1 Ocak 2004 Vergi, sigorta, bedava arsa, enerji destekleri.

2 Mayıs 2005 Genç ve kadın istihdam destekleri

3 Haziran 2005 49 ildeki yatırımları teşvik

4 Haziran 2009 Ekonomi reform paketi

5 Mart 2010 İşsizliği önleme, yatırımları teşvik

6 Şubat 2011 Kadın ve genç işsizliğini önleme paketi

7 Nisan 2012 Cari açığı azaltma, yerli üretim paketi

8 Nisan 2012 Bölgesel bazlı istihdam paketi

9 Nisan 2015 İstihdam, sanayi yatırımları, üretim paketi

10 Haziran 2016 Yatırımları kolaylaştıracak turkuaz paket

11 Temmuz 2016 Devrim niteliğinde yatırım teşvik paketi

12 Eylül 2015 23 ili kapsayan cazibe bölge kurma paketi

13 Şubat 2017 İlave istihdam seferberliği paketi

14 Aralık 2017 İstihdam seferberliği ekonomi reform paketi

15 Ocak 2018 5 kritik sektöre yönelik geniş teşvik paketi

16 Nisan 2018 23 projeye 19 şirkete 135 milyar liralık paket

17 Şubat 2019 2.5 milyon yeni istihdam paketi

18 Nisan 2019 Yapısal dönüşüm, ekonomide reform.

19 Mart 2020 100 Milyar liralık Cavit-19 paketi

20 Eylül 2020 İstihdam, büyüme, enflasyon programı

21 Mart 2021 Ekonomi reform paketi.

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Türkiye’de vaka sayısı

3 milyona yaklaştı

Ajans Press’in, gisanddata “ COVID-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları” verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyadaki COVID-19’lu toplam vaka sayısı 12 Mart itibarıyla 118 milyon 569 bin 219 olarak güncellendi. Covid-19 dünyada 2 milyon 629 bin 357 kişinin ölümüne sebep olurken, Türkiye’deki güncel vaka sayısı 2 milyon 835 bin 989 olarak saptandı.

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2020’de ilimizde

11 bin çift evlendi,

3 bin çift boşandı

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kocaeli’de evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 12 bin 504 iken 2020 yılında 11 bin 272 oldu. İlimizde boşanan çiftlerin sayısı ise 2019 yılında 4 bin 227 iken 2020 yılında 3 bin 625’e düştü. Ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,2, kadınlarda 25,4 olarak tespit edildi.

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İYİ Partili Durmuş’un

Kafe-Restoran çıkışı

MHP eski Kocaeli milletvekili, İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Cumali Durmuş, ilginç bir çıkışta bulundu. Durmuş, kafe ve restoranlardaki doluluklara tepki göstererek mekanların yeniden kapatılmasını istedi. Durmuş’un bu çıkışını yanlış buluyorum. İşletmeler açık olmalı, ama denetim fazla olmalı. Durmuş, açıklama yaparken, seçimi de düşünmeli. Kafeleri, restoranları kendisine düşman etmemeli…

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UZAKTAN ÇALIŞMA

yönetmeliği yayımlandı

Pandemi sürecinde tüm dünyayla birlikte Türkiye’nin de çalışma hayatına giren uzaktan çalışmaya ilişkin düzenlemeleri içeren yönetmelik yürürlüğe girdi. Yönetmelikle uzaktan çalışmanın usul ve esaslarının belirlenmesinin yanında uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler de belirlendi. Uzaktan çalışmaya ilişkin iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılacak. İşverenle iletişim şartları belirlenecek. Uzaktan çalışma masrafını işveren karşılayacak… Anlaşılacağı üzere, pandemi sonrasında da uzaktan eğitim sistemi devam edecek.

Resim

Evden

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İŞKUR’dan pandemi

dönemi vahim tablo

Salgın nedeniyle baş gösteren işsizlik ve işini kaybetme endişesi, vahim tabloyu ortaya çıkardı. 2020 Faaliyet Raporu’na göre İŞKUR’un e-devlet üzerinden sunduğu hizmetleri kullananların sayısı arttı. Yükselişteki en önemli etken, işsizlik ödeneği, iş kaybı tazminatı ve kısa çalışma ödeneğine yönelik sorgulamalardaki artış oldu. Bu üç işlemi sorgulayanların sayısı 2018'de 8 milyon 508 bindi, 2019’da 37 milyon olurken, 2020'de ise 76 milyon 269 bine fırladı.

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Öğretmenlerin maaşı

5.9 çeyrek altına eridi

Türkiye’de eğitim camiasında görev yapan 1 milyon 117 bin 686 öğretmen yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. 2002 yılında göreve başlayan yeni öğretmenin maaşıyla 18 çeyrek altın alırken, 2020 yılındaki maaşıyla sadece 5,9 çeyrek altın alabiliyor. Göreve yeni başlayan bir öğretmen 4 bin 369 lira maaş alıyor. 2002 yılında göreve yeni başlayan bir öğretmen 540 TL olan maaşı ile 18 çeyrek altın alabiliyorken, 2020 yılında 4 bin 369 TL maaş ile sadece 5,9 çeyrek altın alabiliyor.

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141 lojman yıkıldı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in eğitim ve lojmanlarla ilgili soru önergesini yanıtladı. Bakan Selçuk, 2019-2020 eğitim öğretim yılı Türkiye geneli resmi ve özel köy okul sayısının; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim olmak üzere 13 bin 435 olduğunu açıkladı. Toplam lojman sayısının 8 bin 605 olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, boş lojman sayısının 147, 2016 yılından bu yana yıkılan lojman sayısının ise 141 olduğunu bildirdi.