Tabaktaki kıl ya seninse

Pandemi sürecinde vatandaşın canı çekmiş ve köfteciye gitmiş. Aylardır bir lokanta yüzü görememiştik. Yasakların kalkmasıyla durumu değerlendirmek isteyen okurumuz, gittiği köfteciden bir porsiyon köri soslu tavuk sipariş etmiş.

Sipariş gelmiş gelmesine ama tabağındaki kılı gören vatandaş siparişini geri göndermiş.

Garson siparişi yenileyeceğine, köri soslu tavuğun konulduğu tabağı değiştirmiş. Gelin gerisini vatandaşımızın ağzından dinleyelim;

41 Burda da bulunan bir köftecide başıma bir olay geldi. Köri soslu tavuk sipariş verdik, yerken içinde kıl olduğunu fark ettik. Durumu yetkili arkadaşlara bildirdik. Tabağımızı aldılar, içeride başka tabağa koyup kalan yemeği geri getirdiler. Bizde bu yemeği geri getirilmesinin ne kadar doğru olduğunu sorduk.

Yapılan davranışın çok saçma bir hareket olduğunu ifade ettik. Bir bayan yetkili gelip bize ‘Kılın sizden düşmediğini ispat edin’ yenisini getirelim dedi. Biz de kendisine “Siz, sizden düşmediğini ispat edin o zaman” diye ufak bir tartışmaya girdik. Ben de bir esnafım ve bu yaşanan olaya inanamıyorum.”

Kısa çalışma ödeneği bu ay son…

Covid-19 salgınının başlaması ile birlikte kabine toplantıları hayatımızda çok önemli bir yer almaya başladı. Her pazartesi günü heyecanla beklediğimiz kabine toplantısından yine önemli kararlar çıktı. Açıklanması beklenen en önemli konu istisnasız cumartesi yasağının tekrar gelip gelmeyeceğiydi. Diğer bir konu da kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılıp uzatılmayacağıydı. Sonuç; cumartesi sokağa çıkabileceğiz, ancak kısa çalışma ödeneğinden artık faydalanamayacağız oldu.

Bu dönemde 3,7 milyon çalışana, 30 milyar lirayı bulan tutarda kısa çalışma ödeneği aktarılmış. Bununla birlikte ücretsiz izne çıkarılan 2,5 milyon çalışana 10 milyar liraya yakın nakit ödeme yapıldı. Kısa Çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödemeleri, İşsizlik ödeneğinden aktarılıyordu. Süresinin uzamasını isteyen başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olmak üzere tüm oda ve meslek kuruluşlarının hep bir ağızdan söylediği kısa çalışma ödeneğinin uzatılması konusu böylelikle son buldu.

Başhekim Zehra Hanım da Covid’e yakalandı

Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Zehra Coşkun Salih'in Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Birkaç gündür istirahat eden Salih’in genel durumu iyi. Kendisine “geçmiş olsun” diyorum.

İsmail Özkar, 14 Mart’ı da unutmamış

Başiskele Mehmetağa Mahalle Muhtarı ve Kullar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Özkar, son derece cemiyetçi ve hatırnaz bir kişiliğe sahiptir. Özel günlere de son derece önem veren Özkar, 14 Mart Tıp Bayramı’nı da es geçmedi. Kullar Aile Sağlığı Merkezini ziyaret eden Özkar, ASM hekimi Suat Yücel ve sağlıkçı Emine Çoban’ın günlerini kutlayarak çiçek hediye etti.

Kiralık sayısı çok ama taşınan yok

1 yılı aşkın süredir Covid-19 ile mücadele ediyoruz. Herkes bu virüsten nasıl uzak kalırım diye düşünüyor. Evden hiç çıkmayanlar da var, kendince önlem alanlar da… Bu dönemde evini taşımayı düşünen insan sayısı azaldı, kentimize öğrenci de gelmedi. Durum böyle olunca, fahiş kira artışları da olmadı.

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, bu durumu şöyle açıklıyor. “Kocaeli’de tüm Türkiye’deki gibi konut satışları azaldı ancak gayrimenkul yatırımı yapacak olan insanlarımız daha çok kırsal kesim olan köyleri tercih ediyor. Şu an korona döneminden dolayı kimse hiçbir yere taşınmıyor. İnsanlar evlerini değiştirmiyorlar, bir yerlere taşınmaya çekiniyorlar. Her yıl Kocaeli’ye birçok öğrenci geliyordu ancak üniversitenin uzaktan eğitim vermesinden dolayı kiralık evlere olan talep düştü. Kiralık evlerimizin fiyatlarında artış da yok düşüş de yok.