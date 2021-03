2020’de kişi başı 304 Dolar ONLİNE ALIŞVERİŞ yaptık

Pandemi süreciyle birlikte online alışverişe yöneldik. Türkiye’de 2020 yılında kişi başına yapılan e-ticaret miktarı, bir önceki yıla göre yüzde 92 oranında artarak 304 ABD Doları oldu. Büyük kısmı COVİD-19 pandemisiyle geçen 2020 yılına ait ilk dijital ticaret verileri, Londra merkezli sosyal medya ajansı We Are Social’dan geldi. We Are Social’ın, Hootsuite ile birlikte hazırladığı 2021 Dünya Dijital Raporu’na göre, Türkiye’de 2019 yılında kişi başına 158 Dolar (1120 TL) online alışveriş yapılırken, 2020’de bu rakam 304 Dolar’a (2150 TL) ulaştı.

Son bir yıldaki yüzde 92’lik artışa rağmen Türkiye dijital alışverişte 703 Dolar (4960 TL) olan dünya ortalamasının yarısına bile ulaşamadı. Ülkeler sıralamasında da Türkiye 2019’a göre bir basamak gerileyerek 29. sırada yer aldı. Kişi başı online alışveriş miktarında ilk üç sırayı Güney Kore (2012 Dolar/14185 TL), İsviçre (1863 Dolar/13135 TL), İngiltere (1697 Dolar/11965 TL) paylaştı. 18 ülkede kişi başı online alışveriş miktarı 1000 Doların üzerinde gerçekleşti. 2019 yılında ise 10 ülkede kişi başı online alışveriş 1000 doların üstündeydi.

HER 100 KİŞİDEN 75’İ

ONLİNE ALIŞVERİŞ YAPIYOR

Raporda, kişi başına düşen online alışveriş miktarının dünya ortalamasının çok gerisinde kaldığı ortaya çıksa da alışveriş yapan kişi sayısının arttığı belirlendi. E-ticaret yapan internet kullanıcıları oranında 2019’da 38’inci sırada yer alan Türkiye, 2020’de 15 basamak yükselerek 23’üncü sıraya çıktı. İnternet kullanan 16-64 yaş aralığındaki her 100 Türk’ten 75’i geçen yıl online alışveriş yaptı. 2019 yılında her 100 kişiden 63’ü dijital alışveriş yapıyordu. Raporda Türkiye’nin, 12 puanlık yükselişle yüzde 76,8 olan dünya ortalamasına oldukça yaklaştığının altı çizildi. E-ticaret yapan internet kullanıcıları, oransal olarak dünyada en fazla Endenozya’da bulunuyor. Her yüz kişiden 87’sinin online alışveriş yaptığı bu ülkeyi 86 kişiyle İngiltere, 84 kişiyle Tayland izliyor.

İNTERNET, EN UYGUN FİYATA

ULAŞMAK İSTEYENLERİN TERCİHİ

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) raporlarına göre de e-ticaretin her yıl ortalama yüzde 30-40 aralığında büyüdüğünü anımsatarak, şunları söyledi: “2021 Dünya Dijital Raporu, bu yıl e-ticaret pazarının normalin üzerinde büyüyeceğini gösteriyor. Pandemi koşulları bazı ürünlerde e-ticareti zorunlu hale getirirken, ilk kez internetten alışveriş yapanlar rahatlığını ve avantajlarını seviyor. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında yapılan araştırmalarda internetten alışverişin tercih edilme nedenlerinin başında en uygun fiyata ulaşmak geliyor. İnsanlar, pandemi nedeniyle gerçekten çok zor günler geçiriyor ve sadece liranın değil, kuruşun dahi hesaplarını yapıyor. ‘Kuruş’ hesabı yapmasını bilenler alışverişi şu ara online yapıyor…

KOÜ’de kadın

akademisyen

oranı yüzde 50

Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Bilimsel Hazırlık açılış dersinde yaptığı konuşmada, geçmiş dönemlerde kadın akademisyenlerin sayısının çok az olduğuna vurgu yaparak, “Bugün baktığımızda Kocaeli Üniversitesi’ndeki akademisyenlerin yarısı kadınlardan oluşuyor” dedi. KOÜ’de kadın akademisyenlerin oranının yüzde 50 olması, çok önemli.

Boyun Eğme!

Haftalık siyasi dergi Boyun Eğme’nin 254. sayısı “Siyaset Hakkımız Engellenemez” manşetiyle İzmit Yürüyüş Yolu’nda dağıtıldı. Derginin dağıtımı yapılan sayısında, Türkiye Komünist Partisi’nin önceki hafta ilan ettiği “İstismar edilen salgın kısıtlamalarını ve yasakları tanımıyoruz!” açıklaması ele alınıyor. Eski yıllarda “Komünist” kelimesi öcü olarak görülürken, günümüzde parti çalışmaları yapılıyor.

Hindistan kripto

paraları yasaklıyor

Pandemi döneminde kripto paralar büyük ilgi görüyor… Bilmeden girenler, büyük sorun yaşıyor. Televizyonlarda duyuyoruz, kripto para işine girenler, dolandırılıyor. Hindistan'da üst düzey bir hükümet yetkilisi kripto paraları yasaklayan bir yasa teklifi üzerinde çalışıldığını ifade etti. Yani Hindistan’da kripto para işi yasaklanacak. Bence, bilmediğiniz işe girmeyin.