Gözümüz üzerinizde artık bizi üzmeyin

3.Lig’de Darıca gururumuz, Derince ve Gölcükspor üzüntümüz oldu, oluyor…

Bu hafta içi maçları ekiplerimize yaramadı…

En zor durumdaki genç Darıca’nın en başarılı konumda bulunması ise üniversitede tez konusu olur…

Sezon başı ‘Küme düşer denen Darıca Play-Off’ta, Topuk Yaylası’nda krallar gibi kamp yapan Gölcükspor, düşmemeye çabalıyor, bol transfer yapan Derince, üç hoca değişikliğine rağmen Play-Off’tan kopmak üzere…

Geçen hafta oynanan maçlarda ise evindeki iki paralı takım Derince ve Gölcükspor yenilirken, parasız Darıca, İstanbul’da Halide Edip’ten de puan aldı…

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Adeta aklımızla alay ediyorlar…

Tüyü bitmemiş yetkimin hakkının aktarıldığı profesyonel takımlarımızın bu durumu, iflasın ta kendisi anlamına geliyor…

Belediye başkanları parayı cebinden vermiyor…

Senin benim vergilerimden veriyor…

Yani paramızla rezil oluyoruz…

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Bu üç takım bugün sahaya çıkıyor…

Derince, zirveye oynayan Malatya Yeşilyurt takımının konuğu olacak…

Fatih Uygun ile uygun adım marşla Play-Off’tan kopmak üzere olan takım, bugün de kaybederse, havluyu atar…

Benden söylemesi…

Bu kadar para da boşa gider…

Bence takımın içinde teknik direktör sorunu değil, başka sorunlar var…

Acilen çözülmeli…

Bugün Malatya kazanırsa Sürpriz olmayacak...

Ne acı !..

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Darıca, iç sahada kayıp…

Bugün Tokat geliyor ve onlar için zor bir maç olmayacak…

Ama içeride kaybederse, kimse bir söz bile edemez…

Çıkın, oynayın ve kazanın çocuklar…

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Ve Gölcükspor…

Erbaa deplasmanında işi zor…

6 puanlık maç…

Eser Kardeşler ile beraber yeni bir sayfa açan takım, inşallah bugün yeniden başlar…

Dışarıdan takımı karıştıranlar varsa…

Onları da Allah’a havale ediyorum…