Pandemi sürecinde bir başka tehlike İnfodemi…

İnfodemi, Covid-19 Pandemi sürecinde duymaya başladığımız bir kavram. Salgın hastalıklar gibi kriz anlarında yaşanan abartılı ya da yanlış haberlerin hızla yayılmasını ifade ediyor. Bu yanlış haberlerin salgın hastalık gibi hızla yayılması nedeniyle “pandemi” sözcüğüyle benzerlik kurularak “infodemi” olarak isimlendiriliyor. Bir yılı aşkın bir süredir mücadele etmeye çalıştığımız Covid-19 salgınının başından beri, hastalığın ortaya çıkışı, yayılımı, nasıl korunulacağı ve son dönemde de aşılama süreci konusunda çok sayıda yanlış ya da abartılı habere tanık olduk. Bunların bir kısmı medya kuruluşları tarafından yayılmış olsa da önemli bir bölümünün sosyal medya aracılığıyla yayıldığını söylemek yanlış olmaz.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) infodemiyi, “bilgi kirliliği oluşturarak kolektif travma yaratmak, toplumların psikolojisini bozmak, toplumsal bağışıklığı, direnci, güveni veya tepkiyi ortadan kaldırarak insanların ve toplumların ruh ve beden sağlığını bozmaya yönelik bir salgın” olarak tanımlıyor. DSÖ Başkanı Ghebreyesus geçtiğimiz yıl, “biz sadece pandemiye karşı savaşmıyoruz, aynı zamanda infodemiye karşı da savaş yürütüyoruz” demişti.

Çeşitli ülkelerde Corona Virüs’e karşı koruyucu olduğu iddia edilen pek çok formül ileri sürülmüştü ve bu yanlış “formüller”in bir kısmı, insanların sağlıklarını olumsuz etkileyebilecek türdeydi. Örneğin Hindistan’da, inek idrarı içmenin hastalığı iyileştirdiği söylentisi sosyal medyada hızla yayılmıştı. Hastalığın kendisi hakkında da çeşitli komplo teorileri ortaya konuldu. Hindistan örneği kadar uç olmasa da hastalıktan korunmayı ve tedavi sürecini olumsuz yönde etkileyebilecek, doğruluğu kanıtlanmamış haberlerin dolaşımı da pandemiyle mücadeleyi zorlaştıran önemli faktörlerden biri.

Aşının geliştirilmesiyle birlikte, aşı hakkında ileri sürülen komplo teorilerini sizler de bir şekilde okumuş ya da duymuşsunuzdur. Aşılama ile birlikte insanlara çip yerleştirileceği ve tüm genetik yapılarıyla oynanacağı söylentileri dolaşmaya başladı. Elbette aşı ile bizlere çip yerleştirileceğine inanmasam da bu söylenenlerden endişe duyduğumu da belirtmeliyim. Tüm bu süreçte insanların ruhsal olarak da yoruldukları ve neye inanacakları konusunda kafalarının oldukça karıştığı ortada. Özellikle bu gibi süreçlerde medya kuruluşlarının yaptıkları haberler ve söylemelerinde özenli davranmak konusundaki sorumlulukları daha da artıyor. Sosyal medya kullanıcılarının da duydukları ya da gördükleri her şeyi yeniden dolaşıma sokmamaları oldukça önemli.

Yetkililer ve uzmanların halka yeterli ve tatmin edici bilgiler sunmaları da sağlık alanındaki mücadele kadar değer taşıyor. Hatırlarsanız bir ara maske takmanın aslında bir işe yaramadığı, hatta daha zararlı olduğu söyleniyordu. Ancak verilen bilgiler ve yapılan ısrarlı yayınlar sonucunda temizlik, maske ve mesafe konusunda uzlaşmış gibi görünüyoruz. Şimdi sıra aşılama konusundaki bilgi kirliliğini ortadan kaldırmakta…

TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TIP BAYRAMI KUTLU OLSUN

14 Mart Tıp Bayramı’nı geride bıraktık fakat sağlık çalışanlarını anmadan bu yazıyı kapatmak mümkün değil. Pandemi sürecinin başından beri büyük bir yoğunluk ve özveri ile çalıştıklarını bildiğimiz tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutluyorum. Emekleri hepimiz için çok kıymetli. Benim de ablamın bir hekim olduğunu bilenler vardır. Hem onca hastasına yetişir hem de tüm ailenin her türlü sağlık sorununda yanımızdadır. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimizi iletirken bizlerin de kendi sağlığımızı korumak noktasında üzerimize düşeni yapmamız gerektiğini hatırlatmak isterim.