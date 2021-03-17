İlhan Kesici, parti mi kuruyor?

Önceki gün sağlam bir kaynaktan haber geldi:

“İlhan Kesici, kesin karar verdi, merkez sağda yeni parti kuruyor…”

İnanmadım, “İlhan Kesici’nin parti kurması siyasi kulislerin değişmez konusudur” dedim.

“Yok” dedi, “bu defa farklı. Kadrosunu oluşturmaya başladı bile. Kurucu olmayı teklif ettiği çok yakın arkadaşlarım var…”

Telefon açıp kendisine sorayım dedim, vazgeçtim, bu yazıyı okuyunca nasıl olsa kendisi arar diye düşündüm.

İlhan Kesici’nin siyasi serüvenini başından beri izlerim.

Sürekli bir arayış içindedir.

90’lı yılların başlarında merkez sağ bir partinin başında olma hayalini hep yaşadı.

“Anavatan Partisi-Doğru Yol Partisi-yeni bir parti” arasında sürekli gelgitler yaşadı.

Bunda aile büyüğü rahmetli Süleyman Demirel’in her defasında “Bekle hele” diye frenlemesinin büyük etkisi de oldu.

Derken o dönem İlhan Kesici’nin parti liderliği için son derece uygun olan “siyasi iklim” kaçtı.

1994 yerel seçimlerinde ANAP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu, yüzde 22 oyda kaldı, seçimi RP adayı Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Bir yıl sonra yapılan genel seçimlerde ANAP listesinden Bursa milletvekili seçildi.

Daha sonra CHP’ye geçti, CHP’de de son dört dönemdir İstanbul milletvekili.

Tabii bu arada 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde, adının “CHP’nin adayı” olarak sıkça geçtiğini de belirtelim.

Parti kurmaya kalkar mı?

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Önce şunu belirteyim.

İlhan Kesici…

*Entelektüel birikimi olan bir kişi.

*Merkez sağdan ülkücü kesime kadar, pek çok kesime sıcak gelen bir isim.

*”Anadolu irfanı” ile “evrensel kültürü” harmanlayan bir şahsiyet.

*Ülkemizi dışarıda temsil kabiliyeti yüksek bir siyasetçi.

*Siyasetçilerde görmeye alışık olmadığımız kadar sıcakkanlı ve güler yüzlü.

*İnsanlara dokunma, diyalog kurma kabiliyeti çok yüksek.

İlhan Bey’in bu özelliklerini pek çok parti liderinde görmek mümkün değil.

Ancak bütün bu artılarına rağmen İlhan Kesici’nin CHP’den istifa ederek “yeni bir parti kurma” macerasına atılacağını hiç sanmıyorum.

Hele Türkiye’nin bu şartlarında…

Akıllıdır, ne kadar samimi olsa bile parti kurmaya kalktığında, kendisine “başkasının değirmenine su taşıyan kişi” gözüyle bakılacağını bilir.

Kesinlikle “oyunbozan” durumuna düşmek istemez.

Bekleyelim, bugün yarın mutlaka arar, en sağlıklı bilgiyi kendisinden alırız.

14 Mart Tıp Bayramı geldi geçti, sorunlar ortada

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Hep böyle olur.

Anmadır, bayramdır, gelir geçer, ama sorunlar devam eder.

Daha yeni, “14 Mart Tıp Bayramı” nedeniyle sağlıkta yaşanan sorunlar dile getirildi, çözümü için sözler verildi, bayram geldi geçti, sözler unutuldu.

Biz sağlıkçıların sorunlarını köşemize not düşelim istedik.

CHP Sağlık Politikaları Genel Başkan Danışmanı Coşkun Bel’in raporunda sağlıkçıların sorunları şöyle dile getiriliyor:

*Bakanlık, fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarının sorunlarını görmezden geliyor, çözüm üretmiyor.

*Son 10 yılda sağlıkta şiddet olayları arttı, 9 doktor görevi başında öldürüldü.

*Son 3 yılda 341 sağlık çalışanı intihar etti.

*Ayda ortalama 1000 sağlık çalışanı şiddete maruz kalıyor.

*9 ayda 130 bin sağlık çalışanı virüse yakalandı.

*Bir yılda 385 sağlık çalışanı Covid-19 virüsünden hayatını kaybetti.

*Doktorlar 5 dakikada bir hasta bakmaya zorlanıyor.

*Asistan doktorlar 36 saat aralıksız çalıştırılıyor.

*İktidar, söz verdiği halde 3600 ek göstergeyi çıkartmadı.

*Covid-19 hâlâ meslek hastalığı olarak kabul edilmedi.

*”Sağlıkta Şiddet” yasası bir türlü çıkartılmıyor.

*2019 yılında 1047 doktor, başka ülkelere göç etti.

“Mahalle” mi, “kent” mi?

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Ülkemizde ölçüler artık iyice kaçtı.

Özellikle İstanbul ile Anadolu karşılaştırıldığında, kaçan ölçü iyice ortaya çıkıyor.

İstanbul’un Beylikdüzü İlçesi’nin nüfusu, 365 bin 564.

Anadolu’da bu nüfusa sahip kaç kentimiz var, bir düşünün bakalım.

Dahası…

Beylikdüzü İlçesi’ne bağlı Adnan Kahveci Mahallesi’nin nüfusu 101 bin 668’e ulaştı.

Mahalleye bakın!

Adnan Kahveci Mahallesi; bu nüfusuyla 96 bin 141 nüfuslu Ardahan’ı, 83 bin 443 nüfusa sahip Tunceli’yi ve 81 bin 910 nüfuslu Bayburt’u geride bırakıyor.

Ve tabii Adnan Kahveci Mahallesi’ni bir “muhtar”; Ardahan, Tunceli ve Bayburt’u ise “vali” yönetiyor.

İşin çarpık tarafı da burası zaten.