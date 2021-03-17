Kocaeli’nin evlenme ve boşanma istatistikleri!  

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü, Türkiye’de ve Kocaeli’de 2020 yılının evlen ve boşanma verilerini paylaştı.

Açıklanan verilere göre, Evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 542 bin 314 iken 2020 yılında % 10,1 azalarak 487 bin 270 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2020 yılında binde 5,84 olarak gerçekleşti.

Boşanan çiftlerin sayısı 2019 yılında 156 bin 587 iken 2020 yılında %13,8 azalarak 135 bin 22 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2020 yılında binde 1,62 olarak gerçekleşti.

EVLENLERİN SAYISI

Açıklanan verilere göre, Kocaeli’de evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 12 bin 504 iken 2020 yılında 11 bin 272 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2020 yılında binde 5,71 olarak gerçekleşti.

BOŞANMA SAYISI

Kocaeli’de boşanan çiftlerin sayısı 2019 yılında 4 bin 227 iken 2020 yılında 3 bin 625 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2020 yılında binde 1,84 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE’DE ORTALAMA

İLK EVLENME YAŞI YÜKSELDİ

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2020 yılında erkeklerde 27,9 iken kadınlarda 25,1 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,8 yaş olarak gerçekleşti.

KOCAELİ’DE ORTALAMA

İLK EVLENME YAŞI

Kocaeli’de ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,2 iken kadınlarda ise 25,4 oldu.

KABA EVLENME HIZI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Kaba evlenme hızının 2020 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,14 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 7,13 ile Şanlıurfa, binde 7,00 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,14 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,18 ile Tunceli, binde 4,58 ile Artvin izledi.

YABANCI GELİN SAYISI

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı gelinlerin sayısı 2020 yılında 18 bin 909 olup toplam gelinlerin % 3,9'unu oluştururken yabancı damatların sayısı 3 bin 828 olup toplam damatların % 0,8'ini oluşturdu.

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Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı damatlar içinde %27,6 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları %19,2 ile Suriyeli damatlar ve %5,6 ile Avusturyalı damatlar izledi.

** Yabancı gelinler uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde %14,8 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri %10,5 ile Azerbaycanlı gelinler ve %9,4 ile Alman gelinler izledi.

KABA BOŞANMA HIZI

Kaba boşanma hızının 2020 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,47 ile Antalya oldu. Bu ili binde 2,45 ile İzmir, binde 2,40 ile Muğla izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,24 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,25 ile Muş, binde 0,29 ile Şırnak izledi.

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Kocaeli’de 2020 yılında 11 bin 272 çift evlendi… Kocaeli’de 2020 yılında 3 bin 625 çift boşandı…

Pandemiye rağmen, evlenme yaşı epeyce yüksek.

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SEDAŞ’tan açıklama geldi

“SEDAŞ yapıyor suç İzmit Belediyesi’nde oluyor” başlıklı haberimize SEDAŞ’tan açıklama geldi. Açıklamayı sizinle paylaşmak istiyorum.

“Sayın Mesut AKBULUT,Kocaeli gazetesi haber sitesindeki 13 Mart 2021 tarihli “SEDAŞ yapıyor suç İzmit Belediyesi’nde oluyor” başlıklı haberle ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz.

12 Mart Cuma günü, İstiklal Caddesi üzerindeki bir abone sisteminde meydana gelen kablo arızası, planlı çalışma kapsamı dışında elektrik kesintisine yol açmıştır. Hızlıca söz konusu adrese intikal eden SEDAŞ ekipleri, bahse konu arızayı gidererek yeniden enerji hizmeti sağlamışlardır. SEDAŞ olarak Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce’deki 1,9 milyon abonemizin kesintisiz ve kaliteli enerji hizmetinden faydalanabilmesi ve mağduriyetlerin yaşanmaması için çalışmalarımıza 7/24 devam etmekteyiz. Bilgilerinize sunarız.

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Şirketimiz tüm müşteri bildirimlerini; 186 Çağrı Merkezi, 0530 919 19 19 Whatsapp Hattı, SEDAŞ Mobil (Google Play ve App Store'dan ücretsiz indirebilirsiniz), Web-Chat ve Web Online işlemler kanalları ile 7 gün 24 saat karşılayabilmektedir. Çağrı Merkezimiz %100 Ulaşılabilirlik Seviyesi, %98 Cevaplama Oranı ile hizmet vermeyi sürdürmektedir. Saygılarımızla, SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü”

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CHP’den dört

ilçeye çıkarma

CHP’li 13 milletvekili esnaf, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve sendikalara yönelik ilk ziyaret turunu 4 ilçede tamamladı. CHP’li vekiller, 2 gün boyunca Çayırova, Darıca, Dilovası ve Gebze’de esnaf, sendika, dernek ve sivil toplum örgütlerini ziyaret eden milletvekilleri, il ve ilçe örgütleriyle adeta kapı kapı gezerek vatandaşlarla görüştü. Sorunları tespit edip, Meclis’e taşıyacaklar. CHP’nin halka inmesi ve bu tür çalışmalar yapması, sanırım iktidarı rahatsız ediyordur.

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EYT mağdurları

haklarını istiyor

Emeklilikte Yaşa Takılan Sosyal Güvenlik Mağdurları (EYTSGM) Platformu, önceki gün Kocaeli Adliyesi önünde bir araya gelerek mağduriyet yaşayan arkadaşları için suç duyurusunda bulundu. Platform, “Kazanılmış haklarımızı geri istiyoruz” dedi. Hükümet, EYT’lileri dikkate almıyor. Seçim döneminde bile EYT’lilere umut vermedi.

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İnternet hızında 170 ülke

arasında 103. SIRADAYIZ

Hayatımıza ilk 1993 yılında giren ve sonrasında yaşamımızın büyük bir parçası haline gelen internetin, pandemi dönemiyle kullanımı artarken, ülke bazlı sabit geniş bant internet hızları da belli oldu. Ajans Press’in, Speedtest verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 170 ülkenin sabit geniş bant internet hızları belli oldu. Böylelikle Türkiye’nin 30.51( Mbps) ile 103. Sıraya yerleştiği görüldü. En yüksek internet hızı 238.59 (Mbps) ile Singapur’da görülürken, ikinci sıraya 231.70 (Mbps) ile Hong Kong, üçüncü sıraya ise 217.70(Mbps) ile Tayland yerleştiği kaydedildi. En düşük internet hızı ile listenin son sırasında yer alan ülke 2.77 (Mbps) ile Türkmenistan’da olarak saptandı.