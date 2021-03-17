Derince’nin aklı çok başka yerlerde

Kaliteli bir takım…

Ancak bir hedefi yok…

Boyun teknik adam değiştirmiş…

İstikrar yok…

***

Belediye Derince’den söz ediyorum…

Bu kadar imkana sahip bir takım, böyle düzensiz olmamalı…

Maç sadece sahada kazanılmaz…

Teknik heyeti, yönetimi, camiası ile olaya sıkı sıkıya sarılmak lazım…

Sarı Lacivertli ekibimizin imkanları şu anda bir çok 2.Lig takımında bile yok…

Sonuç…

Sıfır…

***

Dün Malatya Yeşilyurt karşısında izlediğim takımda da ruh kalmamış gibi geldi bana…

İsteksizlik…

Genel bir yorgunluk hakim…

Bahar yorgunluğu mu, kafa yorgunluğu mu bilemem…

Bunu teknik adamlar çözecek...

Şurası kesin ki…

Futbolcuların kafası maçta değil…

***

Skor-sever değil spor-sever olarak yazıyorum bunları…

Zira dün, üçüncü sıradaki bir takımdan bir puan alıp gelmek öyle küçümsenecek bir olay değil…

İlk kez Derince’yi bu kadar kendine güvensiz ve korkak havada gördüm ve bu disiplinli camiaya yakışmıyor…

İç sahadaki yenilgilere takılıp kalmışlar…

Ama lig devam ediyor…

Bir hafta süreniz var…

Toparlanın bakalım…

Böyle gitmez…

Haydi Körfez’im bir “3”lük daha…

Mustafa Reşit Akçay yönetiminde, öncesinde de öngördüğüm gibi 3’lük galibiyet serisi yakalayan Kocaelispor, 3-1, 3-0 ve 3-0’lık galibiyetlerden sonra. Bugün, ligde ununu elemiş eleğini asmış siyaset kurbanı Sancaktepe Belediyespor’a konuk oluyor…

Rakip bitmiş…

Averaj takımı olmuş…

Ama nedense, bizim takım onlara acıyor mu ne, böyle garip takımları yenemiyor…

Ya da fazla rahat oynuyor…

Niğde deplasmanı…

Afyon iç saha, Şanlıurfa ve Gümüşhane deplasmanları…

Saçma sapan kayıplar…

Bugünkü Sancaktepe. onlar içerisinde en kötüsü…

Ama ben güvenemiyorum hala…

Bakalım nasıl bir sonuç alacağız…

Ben 5-0 kazanırız diyorum…