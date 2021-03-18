Üniversite otoparkında engelli vatandaşlara yer yok

Geçirdiği böbrek nakli ameliyatının ardından yüzde 90 engelli kabul edilen ve kendisine engelli otopark hakkı verilen Hasan Pehlivan isimli bir vatandaşımız, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine gitmiş. Burada, engelli otoparkına girmek isterken güvenlikler tarafından durdurulmuş ve otoparka giremeyeceği yada ücret ödeyerek girebileceği söylenmiş.

Pehlivan ise “Ben yıllardır buraya gelirim böyle bir muameleyle ilk defa karşılaşıyorum. Bu uygulama yeni mi başladı” demiş. Güvenlik görevlisi kendisine, bu kararın rektöre ait olduğunu söyleyerek, engelli araçlarından da ücret alınması talimatı verdiğini belirtmiş. Hasan Bey’de bu durumu protesto etmek için engelli aracına ücret ödeyeceğine, aracını daha uzak bir noktada olan ücretsiz otoparka götürmüş.

Pandemi döneminde ruh sağlığı da önemli

Tüm dünya ortak bir düşmanla savaşıyor. Türkiye olarak bu savaşta bir yılı geride bıraktık. Görünüşe göre bir süre daha bu mücadele devam edecek. Uzmanlar, covid virüsünün beden sağlığı kadar ruh sağlığının da etkilediği konusunda ortak kanıdalar. Peki, ruh sağlığımızı nasıl koruruz? Psikolog İhsan Öztekin, bu konuda 10 önemli tavsiyede bulundu. Psikolog İhsan Öztekin, ileri yaşlardaki insanlara bu süreci en iyi ve olabilecek en az zararla atlatabilmeleri adına şu tavsiyelerde bulundu.

Pandeminin getirdiği kısıtlamaların ve evde yaşama zorunluğu ile ilgili olumsuz düşüncelerin zihninizi meşgul etmesine müsaade etmeyin. Düzenlemelerin sağlıklı yaşayabilmeniz için yapıldığını düşünün. Geçmişte kazandığınız tecrübelerle bu dönemi de atlatacağınızdan emin bir şekilde kendinizi motive edin.

Pandeminin getirdiği kısıtlamaların ve evde yaşama zorunluğu ile ilgili olumsuz düşüncelerin zihninizi meşgul etmesine müsaade etmeyin. Düzenlemelerin sağlıklı yaşayabilmeniz için yapıldığını düşünün. Geçmişte kazandığınız tecrübelerle bu dönemi de atlatacağınızdan emin bir şekilde kendinizi motive edin. Evde mümkün olduğunca hareket halinde olmaya gayret gösterin. Gücünüz yettiğince hareketleri bir plan dahilinde ve yüksek motivasyonla yapmaya çalışın. Olabiliyorsa evdeki yakınlarınız ile birlikte hareketleri yapmanız daha keyifli olacaktır.

Kısıtlamaların kalktığı zamanlarda sağlığınız açısından sorun olmayacaksa dışarıda vakit geçirin. Yürüyüş yapmak, güneş ışığından yararlanmak ve yanınızda aile bireyleri varsa neşeli sohbetler yapmak moralinizi yükseltecektir.

Kısıtlamaların kalktığı zamanlarda sağlığınız açısından sorun olmayacaksa dışarıda vakit geçirin. Yürüyüş yapmak, güneş ışığından yararlanmak ve yanınızda aile bireyleri varsa neşeli sohbetler yapmak moralinizi yükseltecektir. Bu süreçte öz bakım oldukça önemli, kendinizi bırakmayın. Günü pijamalarla değil günlük kıyafetlerle geçirin. Güzel kokular sürmek kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Evdeki bireylerle iletişimi koparmayın, neşeli ve güzel sohbetler yapın. Morali bozuk olan varsa neşelendirmeye çalışın, torunlarınız varsa onlarla fiziksel sağlığınızı riske atmadan onlarla oyunlar oynayın.

Koronavirüs anlatılan açık oturum programları başta olmak üzere olumsuz tüm televizyon programlarından uzak durun. Trajedi ve dram ağırlıklı diziler yerine yarışmalar, belgeseller, müzik ve eğlence programları izlemeyi tercih edin.

Koronavirüs anlatılan açık oturum programları başta olmak üzere olumsuz tüm televizyon programlarından uzak durun. Trajedi ve dram ağırlıklı diziler yerine yarışmalar, belgeseller, müzik ve eğlence programları izlemeyi tercih edin. Günlük hayatta yapmaktan keyif aldığınız aktivitelerle meşgul olun. Bulmacalar çözün, evde tavla, satranç, okey ve kağıt oyunları oynanıyorsa siz de katılın. İbadet, dua etmek ve meditasyon gibi huzur veren faaliyetlere devam edin.

Günlük hayatta yapmaktan keyif aldığınız aktivitelerle meşgul olun. Bulmacalar çözün, evde tavla, satranç, okey ve kağıt oyunları oynanıyorsa siz de katılın. İbadet, dua etmek ve meditasyon gibi huzur veren faaliyetlere devam edin. Okuma alışkanlığınız varsa keyif alacağınız, ilgi alanınız olan konularda kitaplar okuyun. Eğer okuma alışkanlığınız yeterli düzeyde değilse bu süreç okuma alışkanlığınızı geliştirmek için çok önemli bir fırsat. Bu fırsatı kaçırmayın.

Okuma alışkanlığınız varsa keyif alacağınız, ilgi alanınız olan konularda kitaplar okuyun. Eğer okuma alışkanlığınız yeterli düzeyde değilse bu süreç okuma alışkanlığınızı geliştirmek için çok önemli bir fırsat. Bu fırsatı kaçırmayın. Evde çok yormayacak faaliyetler içeren uğraşlar edinebilirsiniz. Örneğin, evde arızalar varsa onları tamir edin. Bahçe işleri ile uğraşın, bakım, boya ve tamir gibi işlerle meşgul olun.

Evde çok yormayacak faaliyetler içeren uğraşlar edinebilirsiniz. Örneğin, evde arızalar varsa onları tamir edin. Bahçe işleri ile uğraşın, bakım, boya ve tamir gibi işlerle meşgul olun. Alışkanlığınız olsa da olmasa da yazmayı deneyin. Hatıralarınız kaleme alabilir, şiir yazabilir veya günlük tutabilirsiniz. Bu süreç içinizdeki bilmediğiniz yeteneği ortaya çıkarmak için bir fırsat olabilir.

Alışkanlığınız olsa da olmasa da yazmayı deneyin. Hatıralarınız kaleme alabilir, şiir yazabilir veya günlük tutabilirsiniz. Bu süreç içinizdeki bilmediğiniz yeteneği ortaya çıkarmak için bir fırsat olabilir. Uyku ve yemek düzeni oldukça önemli. Sağlıklı bir yaşam için düzenli uyku uyumaya ve yemeklerinize dikkat edin.

Büyükoğlu Metal yeni yerine taşındı

Gölcük’te geniş bir kesim tarafından tanınan, Gölcük CHP önceki dönem ilçe Başkanı Fahrettin Büyükoğlu’nun oğlu, Erol Büyükoğlu, Büyükoğlu Konteyner firmasını yeni yerine taşındı. Uzun yıllardır D-130 karayolu üzeri Değirmendere Yüzbaşılar kavşağında hizmet veren ve hizmet vermeye devam eden, metal sektöründe ülke çapında üne kavuşan Büyükoğlu Metal Sanayi Türkiye’nin 4 büyük firmalarından biri olmuş durumda. Büyükoğlu Metal, Büyükoğlu Konteyner olarak, Gölcük’ün merkezinden 6 km uzaklıktaki yeni yerinde 1.000 m²’si kapalı toplam 3.500 m2’lik alanda, son teknoloji makinaları ile dünya standartlarındaki fabrikasında Türkiye’nin her bölgesine üretim yapmaya devam ediyor.