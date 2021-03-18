Sancaktepe ölçü değildi, asıl maç pazar Amed ile…

Dünkü maç için ne yazabilirim ki ?..

Taktik…

Teknik…

Şu…

Bu…

Hikaye…

Takım öyle Bam Bam Bam diye de maçı kazanmadı…

Sancaktepe takımı sahaya zaten 3-0 yenik çıkmıştı bile…

Ununu elemiş eleğini asmış, Kocaelispor gibi siyaset kurbanı olmuş bir takım…

Rant için zamanında kullanılmış ve mendil gibi bir kenara atılmış ekip…

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Dünkü maçta dikkat çeken tek nokta, 34 yıllık meslek yaşantımda Kocaelispor’un lik kez üst üste dördüncü kez 3’lük gollerle kazanması, üst üste ilk kez son üç maçını gol yemeden aynı skorlarla 3-0 lehine bitirmesiydi…

Bu benim meslek tarihinde ilk kez oluyor…

Hükmen galibiyetler gibi bir seri…

Ya da voleybol maçları gibi…



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Ülkemizin en beyefendi, en idealist spor insanlarından biri olan, adam gibi adam Mustafa hoca ile birlikte Kocaelispor uçuyor…

Dünkü maç için yazmıyorum bunu…

Dünkü maç sayılmaz…

Ama Ankara Demirspor ve Velimeşe maçları ölçüdür…

Osmanlı FK başta olmak üzere her gittiği takımda 3’lük serileriyle tanınan Mustafa hoca, bunu Kocaelispor’da da yapıyor…

Şaşırmıyorum açıkçası…



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Dünkü diğer maçlara baktığımızda 24Erzincan ile Sarıyer adeta ekmeğimize yağ sürdü…

İlk üç yerimizi sağlamladık…

Ankara Demir ağır yara aldı…

Manisa zaten işi bitirdiği için kaldık Hekimoğlu Trabzon ile baş başa…

Play-Off’taki rakiplerimiz Sarıyer veya 24Erzincan olacak gibi gözüküyor…

Sezon başı tahminlerimde ilk 5’i böyle sıralamıştım…

Bir tek Sarıyer beni şaşırttı…

Onu da, Kocaelililerin her gün para akıttığı Yemeksepeti.com gazladı…



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Büyük olasılıkla tablo, Sarıyer ile ikili averajımızdaki üstünlüğe bakıldığında, 24Erzincan ile Play-Off oynayacağız gibi gözüküyor…

Daha lig uzun maraton elbette…

Hele bu sezon daha da uzun bir maraton…



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Pazar günü Amed ile gerçekten de kritik bir maç oynayacağız…

Adamlar yaralı aslan gibi geliyor…

Dün Çorum’a sahasındaki maçta 2-1 yenilen takım tam bir çöküş yaşadı…

Amed kazanırsa Play-Off’a tutunacak…

Kocaelispor kazanırsa, Amed havlu atabilecek…

Yani harika bir maç bizi bekliyor…

Yine üçler miyiz, bilemem elbette…

Bu kez o kadar kolay değil…

Dünkü maç hiçbir şeyin ölçüsü olamaz…

Adeta ter attık…

Belki de pazarın provasını yaptık…

Bugünden tezi yok pazara odaklanmalıyız…

Neyse, bunlar bir kenara…

Her maç bizim için final…

1.Lig’e çıkmak artık değil hayal…