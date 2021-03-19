ÇANAKKALE' de oluk oluk kan akıtıldı

Bundan 106 yıl önce yıl 1915 yer Çanakkale tarihte eşi benzeri görülmemiş ve de görülemeyecek insan kanının gece gündüz sel olup aktığı tarihi bir yer.

Yer gök top sesleri ile kulakları sağır ediyor.

Mermiler ile insanların vücutları paramparça olup el, ayak, kol ve bacaklar parçalar halinde havada uçuşuyor.

Henüz eline silah almamış, süngü tutmamış ortaokul, lise çağındaki çocukların ölüme koşarak gidip ve onbeşliler adı ile şehit düşmeleri nasıl unutulabilir?

Siperden birinin söylediği giderek koro

haline dönüşen sessizliği ve korkuyu parçalayan marş. Defalarca söyleniyor.

Annem beni yetiştirdi bu yerlere yolladı

Al Sancağı teslim etti Allah'a ıskaladı

Boş oturma çalış dedi. Hizmet eyle vatana

Sütüm helal olmaz, saldırmazsan düşmana.

Çanakkale geçilmez dedirten bu ruh ve inanç sayesinde kat kat insan sayısı ve cephane üstünlüğü olan düşman kuvvetleri yenilmiştir.

Binlerce mil uzaktan gelen emperyalist güçlere unutamayacakları tarihi tokat Çanakkale'de atıldı. Arkada bırakıp gittikleri ölülerine bile büyük bir titizlikle önem verip sahip çıkmaktayız. Dedelerini yad etmek için yüzlerce insan her yıl Çanakkale'ye gelerek Anzak koyunda şafak ayinleri yapmaktalar.

Çanakkale'de koyun koyuna yatan şehitlerimiz arasında iki bin civarında şehit de Azerbaycan'dan gönüllü gelen kardeşlerimizdir.

Çanakkale de Gelibolu ve diyet mıntıkalarda 57 Alay Komutanı Mustafa Kemal kuvvetlerin tek komuta altında toplanmasını isteyerek koordinasyonu sağlamıştır.

Askerlere taarruz değil ölmeyi emrederek başarmak için tek hedefe yönlendirilme yapılmıştır.

Evet bu cennet vatanımızın her karışı şehit kanı ile muhafaza edilmiştir.

Hakkında kitaplar ve yüzlerce makale yazılmış Çanakkale Savaşımızın 106’ncı yılında aziz vatanımız uğruna canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnetle anıyoruz.

Ruhları şad olsun.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere strateji ve taktikleri ile geniş imkanlara sahip düşmanı yenen komuta kademesini de saygı ile anıyorum.

Mekanları cennet olsun.

SİZE ÖLMEYİ EMREDİYORUM

Çanakkale'den sonra İstanbul ve boğazın işgali söz konusu olduğu için acele edip bir an önce bütün güçleri ile saldırıyorlardı. Planın akıl hocalarından olan İngiliz Çorçil kendi müttefik güçlerine Osmanlı bitmiş bir imparatorluk duygu ve düşüncelerine herkesi de inandırmıştı. Kolayca işgal edecekleri hesabını bir türlü gerçekleştiremedikleri için tedirgin hatta şaşkınlık içindeydiler.

Bütün güçleri ile saldırdıkları bir anda bizim askerler mermileri bittikleri için geriye dönmeleri anında 57. Alay Komutanı Mustafa Kemal, gür bir sesle merminiz bitmiş ise süngünüz var.

Süngü tak komutu ile birlikte ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum diyor.

Korkunç ve kararlı inançla süngü savaşı başarı ile yürütülüyor.

Savaşın kaderini Nusret mayın gemisinin gece karanlığında döşediği mayınlar en donanımlı düşman gemilerini denize batırmaları düşmanlara büyük darbe vurarak galibiyete gitmemize sebep olmuştur.

Osmanlı'nın bittiğini ve kolayca yok edileceğini hesaplayanlar geldikleri gibi moral bozukluğu içinde olarak geri dönmekteydiler.

Onun için Çanakkale Savaşı Kurtuluş Savaşının temelidir. Hatta Cumhuriyetimizin de temelidir diyebiliriz.

Japonlar biz çocuklarımızı eğitirken önemli değerlerimizi tanıtmak ile işe başlarız diyorlar.

Siz Çanakkale'ye götürüp savaşı ve savaşılan yerleri çocuklarınıza gösterip anlatmanız yeterli olup her şeye değer diyorlar. Bence de çok doğru bir tespittir.

Çanakkale onurumuzdur duygu ve düşüncem ile şehitlerimize tekrar rahmet diliyorum.

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GARABAĞ GAZİLERİNİ ZİYARET

Azerbaycan'dan gelen Garabağ gazilerinin bir kaçı Kocaeli'de Romatem de tedavi görüyorlar. Sık sık Haydar Aliyev Kültür Evimiz ve Federasyonumuz adına ziyaretlerine gidiyoruz.

Yeni gelen gazı kardeşlerimiz var. Bugün tekrar ziyaretlerine gideceğiz. İşgal edilen topraklarını geriye aldıkları için onurlu duruş içinde olup acıları duymamaya çalışıyorlar.

Allahtan kendilerine acil şifalar diliyorum. Bir an önce Azerbaycan'a dönerler inşallah. Birkaç aydır minik çocuklarından ve aileden uzak olmaları bile büyük özlemdir.

Yolları ve bahtları açık olsun.