Şehir Hastanesi mağdurlarının feryatlarına kulak verin!

“ Kocaeli Şehir Hastanesi” konusunu o kadar çok yazdım ki, bir araya getirsem kitap olur.

Güya 29 Ekim 2017’de açılacaktı.

Olmadı 2018’e, yine olmadı 2019’a ve nihayet 2020’ye ertelendi.

2020’de kesin açılıyordu, bu defa da pandemi engel (!) oldu, şimdi en yeni açılış tarihi 2021 sonu!

Aslında bunca makaleyi yazarken derdim, “hastanenin açılışının gecikmesi” değildi.

Ne zaman açılırsa açılsın, kentimizde “hastane sorunu” yok ki.

Yeterince kamu ve özel hastanemiz var.

Hatta fazlasıyla…

“Şehir Hastanesi” açılınca ne olacak, diğer kentlerde olduğu gibi mevcut devlet hastanelerini kapatıp, milleti Şehir Hastanesi’ne gitmeye mecbur edecekler.

Neden?

Çünkü Şehir Hastanesi yatırımcılarına, “hasta garantisi” verilmiş.

Benim bu projeyi sıkça dile getirmemin nedeni, hastane inşaatını üstlenen firmaların çoğunun mağdur edilmesi.

Ödemelerini zamanında alamayan firmaların zor duruma düşmesi.

Bazılarının konkordato, bazılarının iflas etmesi.

Bana gelen haberlere göre, bu sıkıntı hâlâ devam ediyor.

Selman Yıldırım’ın feryadı

Şehir Hastanesi projesinde, bölgemizden pek çok inşaat firması iş yaptı.

Bu inşaat firmalarından birinin sahibi de Selman Yıldırım.

Ödemelerini zamanında alamadı ve ekonomik krize girdi.

Hâlâ da alacaklarını alabilmiş değil, yargıya başvurdu.

Kendisi ismini açıkladığı için Selman Yıldırım’ı yazıyorum, yoksa bildiğim diğer alacaklıları da yazmaya kalksam yer yerinden oynar.

Aralarında tanınmış isimler var ve alamadıkları rakamlar çok yüksek.

Hepsi mahkemelik.

Selman Yıldırım’ın sıkıntısı, feryadı ve proje ile ilgili sözleri, hafta başında gazetemizde haber olarak yer aldı.

Yıldırım, Şehir Hastanesi’ni yapan yatırımcı firma yetkililerinin, projeyi incelemeye giden AKP’lileri “uyuttuğunu” ileri sürdü.

Selman Yıldırım’ın sözleri satırbaşlarıyla şöyle:

*Bundan yaklaşık altı ay önce AKP Milletvekili Emine Zeybek Türkerler holding yetkilileri ile görüştüğünü, hastane inşaatının planlandığı gibi 2020 yılı sonunda biteceğini açıklamıştı. Bitmedi, şimdi 2021 yılı sonunda bitecek deniliyor.

*Maalesef Türkerler yetkilileri, hem Emine Zeybek’i hem de Kocaeli halkını yanıltıyor ve de aldatıyor.

*Keşke Emine Zeybek detaylı iş programını isteyip, bu iş programı çerçevesinde kaç kişinin çalışması gerektiğini sorabilseydi. Keşke Emine Zeybek toplantının yapıldığı gün iş programında sahada olması gereken çalışan sayısı ile o an bulunan çalışan sayısını sorabilseydi.

İş programına göre 1900 olması gereken çalışan sayısının, neden sahada 400 civarında olduğunu keşke sorabilseydi.

*Keşke mağdur ettikleri firmalarla yapmış oldukları ödeme planlarını sorabilseydi.

*Keşke neden sadece ana hastanede çalışma yapıldığını sorabilseydi. Keşke, neden fizik tedavi hastanesi ve yüksek güvenlikli hastanede hiç bir çalışma yapılmadığını sorabilseydi.

*Keşke hastanenin inşaatının bitmesi kadar, taşeronlara yaşatılan mağduriyetlerin giderilmesinin kendileri açısından önemli olduğunu söyleyebilseydi.

Selman Yıldırım’ın feryadı böyle.

Umarım, Selman Yıldırım ve diğer bütün taşeron firmaların feryadını duyan olur.

İktidar, esnafa kıyak mı geçti?

Son paket açıklanırken böbürlene böbürlene anlatılmıştı…

“850 bin esnaftan vergi almayacağız” diye yer gök inletilmişti.

Esnafın ne kadar vergi verdiği bilinmediğinden, çoğu kişi “iktidar esnafa kıyak geçiyor” sandı.

Öyle ya, 850 bin esnaf!

Demek ülkemizin bütün esnafı vergiden kurtulacaktı.

Az şey mi?

Aradan bir iki gün geçti, devleti iyi bilen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gerçeği açıklayıverdi:

“Bu 850 bin kişi, yani basit usulde defter tutanlardan, ne kadar vergi alınıyor biliyor musunuz? 234 milyon lira… Bölün 850 bin kişiye… Yıllık 275 lira eder.”

Demek ki neymiş?

İktidarın kıyağı, esnafı bu pandemi döneminde rahatlatacak bir kıyak değilmiş.

Ortalama yıllık vergi, 275 lira…

Böl 12’ye, aylık 22 lira 91 kuruş eder.

“İşsizler Derneği”…

Tam adı, “Adıyaman İşsizler Derneği”.

Bakmışlar olacak gibi değil, bari bir dernek kuralım da birbirimizi tanıyalım, aramızdaki dayanışmayı artıralım demişler.

Okuduğum haberde ayrıntı yoktu, derneğin kaç üyesinin bulunduğunu da göremedim.

Sanırım oldukça fazladır.

Nasıl olmasın, Adalet Bakanlığı geçenlerde Adıyaman’da “9 temizlik görevlisi” alımı için ilana çıktı, tam 5 bin 217 başvuru yapıldı.

Ve işin daha da acısı, başvuranların 1143’ü üniversite mezunuydu.

Ülkemizin içinde bulunduğu şu acıklı duruma bakar mısınız?

Bugünleri gören filozof

”Bir gün atomun enerjisini serbest bırakacağız, gezegenler arası yolculuklar gerçekleştireceğiz, ömrü uzatıp, tüberküloz ve kanseri tedavi edeceğiz, ama düşük seviyeli insanlar tarafından yönetilmiş olmanın sırrını asla çözemeyeceğiz.”

Bu söz, 1894-1977 yılları arasında yaşayan ünlü Fransız Filozof Jean Rostand’a ait.

Ne diyelim, dünyanın bugünlerini iyi görmüş.