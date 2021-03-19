Tarihten bir yaprak: 21 Mart Nevruz Bayramı

Nevruz, kelime anlamı olarak, Nev=Yeni, Ruz= Bahar, Yeni Bahar, baharın gelişi anlamını taşımaktadır. 21 Mart günü baharın başlangıcı, çiçeklerin açması ortalığın yeşillenmesi, kuşların ve bütün canlıların yeniden doğan tabiatla kaynaşması demektir. Nevruz, kısaca baharın başlangıcı demektir. Çin kaynaklarında, milattan önce 3. yüzyılda Hunların bahar aylarında şenlik düzenlediğinin yer alması dolayısıyla geçmişi O yıllara kadar dayandırılan Nevruz, Türklerin Ergenekon'dan çıkış günü olarak da kabul ediliyor.

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Ergenekon Efsanesine göre; Oğuz Kağan soyundan İlhan'ın Hükümdarlığı sırasında, Tatar Türklerinin hükümdarı Sevinç Han Oğuzlara savaş ilan eder. İlhan'ın idaresindeki orduyu bozguna uğratır. İlhan'ın ülkesinde bulunan bütün insanları öldürür. Sadece İl Han'ın küçük oğlu Kıyan ile yeğeni Nüküz ve eşleri kurtulmayı başarır. Yanlarında yüzlerce savaşçısı olduğu halde çok yağışlı karanlık bir gecede kurtulmayı başaran bu kişiler onları kimsenin bulamayacağı bir yere kaçarlar. Burası etrafı dağlarla çevrili bir bölgedir. Dağın doruğunda bulunan bu yere dağın kemeri anlamına gelen Ergene kelimesini aynı zamanda dik anlamına gelen kon kelimesini birleştirerek Ergenekon adını verirler. Burada 400 yıl kalarak çoğalan Türkler maden dağını eriterek dışarı çıkıp Göktürk Devletini kurarlar. Ergenekon'dan çıkılan gün 21 Mart olarak bilindiği için her yıl bayram yaparlar. Bu bayramda bir demir parçasını kızdırarak örs üzerine koyup demiri döverler.

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Ergenekon Destanı yeniden özgür olma ve Baharın Bayramı olarak halen 21 Mart gününde kutlanır.21 Mart hem baharın, yeni bir doğuşun ve Ergenekon’dan çıkışı sembolize eden bir tarih olduğundan bayram olarak bütün Türk dünyasında kutlanıyor. 21 Mart Nevruz adıyla Balkanlardan Orta Asya’ya kadar Türk dünyasının bir bayramıdır. Nevruz’un İranlıların bayramı olduğuna dair bazı iddialar vardır. Bu bayramın İran’da kutlanması tabiidir İran bir Türk coğrafyasıdır. Tarih boyunca Türk devletleri (Karahanlı’ lar, Gazneli’ ler, Selçuklular ve Safeviler ) İran coğrafyasında kurulmuşlardır.

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Selçuklular da Anadolu’ya İran’dan gelmişlerdir. Günümüzde İran’da yaşayan Türkler Farslardan kat kat fazladır. Günümüzde Nevruz bayramına Kürt’ler sahip çıkmaktadırlar. Elbette Kürtler Turani kökenli bir Irktır. Kürt topluklarının Nevruz’u kutlamaları da onların Turani boydan olduğunun en güzel ispatıdır.

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21 Mart Nevruz Bayramını bütün Türk Cumhuriyetleri kutluyorsa bu Türk Cumhuriyetleri kendilerini Kürt diye ayrı bir ırk olduklarından mı kutluyorlar.? Bu bizi bölmek isteyenlerin yıkıcı propagandalarından başka bir şey değildir. Bütün Türk Dünyası Nevruz bayramını resmi törenlerle kutlamaktadırlar.

Nevruz Bayramı Atatürk döneminde resmi törenle kutlanırdı. Ne yazık ki Atatürk’ten sonra Türk tarih Tezinin terk ediliş gibi Nevruz Bayramı da ihmal edilmiştir. Atatürk bu bayrama Ergenekon Bayramı derdi.

NOT:

Aslında bu yazım yarın yayınlanacaktı. Ama gazetelerin aldığı ortak karar gereği, sokağa çıkma yasağı günlerinde gazeteler çıkmıyor. Bu yüzden, yarınki yazımı, bugün sizinle paylaşıyorum.