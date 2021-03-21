Başlığın hikâyesini anlatacağım. Bende iki farklı versiyonu var: Birisi, tabloya bakarak yapılan yorum diğeri ise ki, bana göre daha gerçekçi görünüyor, İtalya’da bir meydana dikilen heykelin önünde geçen bir konuşma…

Bir heykel sanatçısı, eserinin yerleştirildiği meydana gider ve izleyenlerin görüşlerine başvurur. Bir vatandaş, heykelde yer alan çizmeye ilişkin görüşlerini sıralar: “Topuk daha yüksek olmalıdır. Taban genişliği fena değil ama ortadaki körük biraz daha bol şekilde yapılmalıydı. Bunun giyip çıkarılması zordur. Çizmenin ucunun hemen altına bir kabara konulsa daha iyi olurdu çünkü yürürken son temas bölgesi bu çizmenin burnudur. Çabuk yıpranmaması için bu malzeme unutulmuş. Hem sonra, heykelin yüzünde yer alan kaşlar fazla gür görünüyor. Kolların uzunluğu, ellerin büyüklüğü de biraz farklı…”

Bunları söyleyen kişi bir kunduracıdır. Özellikle çizme üretmektedir. Meslek olarak önemli bulduğu noktaları ve işin inceliklerini heykeltıraşa aktarır. Sanatçı, heykeldeki çizmeye dair eleştirileri dikkatle dinler. Fakat konu heykelin başka bölümlerine taşınınca şunu söyler: “Tamam anladım fakat çizmeyi aşma!”

Şimdi gelelim bu konunun spora yansımalarına… Pandemi nedeni ile tüm sporlarda Dünya genelinde yüksek bir performans düşüklüğü meydana geldi. Her dört yılda bir yapılan Yaz Olimpiyat Oyunları bu kez bir yıl ötelendi. Bazı çok önemli yarışmalar ve turnuvalar iptal edildi. Profesyonel olmayan sporlardaki karşılaşmalar tamamen bitirildi. Büyük bir grup sporcu iyi koşullarda antrenman yapamadı. Bu beklenmedik Pandemi, sporu ve sporcuyu son derecede olumsuz etkiledi.

Buna karşılık geleceğe dönük bir hazırlığımız veya yapılanmamız var mı? Sanmıyorum. Yalnızca bu dönemin geçmesi bekleniyor. Birkaç ay sonrasına ya da bir yıl sonrasında ciddi biçimde organize edilecek olan turnuvalara ne kadar hazırız? Antrenör eğitimleri ne durumda? Var olan bilgilerle mi yetineceğiz? Yoksa başka yöntemler mi bulmalıyız? Öğretmenlik, Antrenörlük, Yöneticilik stajlarında uzaktan yapılan uygulamalar ne kadar deneyim kazandıracaktır? Keza bu eğitimlerin uygulamaları için ne tür önlemler alabildik?

Gerek lisans gerekse lisansüstü tezlerde uygulamalardan tamamen uzaklaştık. Çeşitli ölçekler kullanarak bazı konuları araştırıyoruz. Konular teorik temellerde ilerlemeye çalışıyor. Oysa işin uygulama tarafları bulunmaktadır ve oralardan çıkacak sonuçlar sporun gelişmesine katkıda bulunacaktır.

Neticede, bu Covid-19 çok olmaya başladı ve çizmeyi çoktan aştı. Hadi gelin şuna haddini bildirelim: Daha hassas ve özenli bir duruş sergileyip bunu tamamen yok edelim. Aşı olalım fakat sonrasında korunma disiplininden vaz geçmeyelim. Temizlik, maske ve mesafeye dikkat edelim…Bu üç faktörün hastalığın bulaşmasını, yayılmasını engellediğine inanalım. Salgına karşı verilen mücadele gerekirse çizmeyi aşalım. Bu bize sağlık getirecektir. İyi bir hafta olsun…