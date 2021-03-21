Devlet, yaz-boz tahtasına döndü

Aklı başında…

Sağduyu sahibi…

Kendini bilen…

Bir kişi çıkıp “Evet, Türkiye’de olup bitenler doğrudur. Devlet, böyle yönetilir” diyebilir mi?

Akıl almaz işler…

Üç dört ayda bir Merkez Bankası Başkanı değiştiriliyor.

(Son 20 ayda 4 Merkez Bankası Başkanı değiştirildi)

TÜİK’e (Türkiye İstatistik Kurumu) başkan dayanmıyor.

Hemen hemen her gün bakmışsın bir bakan yardımcısı gidiyor, diğeri geliyor.

Yargıda nasıl bir sistemle atamaların yapıldığı belli değil.

Eğitim ve sağlık, sizlere ömür.

Dahası…

Muhalefet belediye başkanları, başkanlık yapamıyor.

Milletin vekilleri de artık “milletvekili” değil.

Özetle, devlet tel tel olmuş dökülüyor.

Ortada ne “kurum”, ne de “kural” kaldı.

“Kuralsız” ve “kurumsuz” devlet mi yönetilir?

“Devlet aklı” yok edildi, ülkemiz “bir kişinin aklı”na teslim!

Sabah kalkıp kural koyuyor, olmadı ertesi gün o kuralı değiştiriyor.

Bir görevlendirme yapıyor, kişi daha koltuğuna ısınmadan bir gece yarısı onu kaldırıyor başkasını oturtuyor.

Akşam “genel müdür” olarak evine dönen, sabah uyandığında koltuğunda bir başkasının oturduğu haberini alıyor.

Gidenler, eminim “Kurtulduk” diye seviniyordur…

Kalanlar ise, “sıra bir gece yarısı aniden bana gelebilir” diye tedirginlik içindedir.

“Gece yarısı kararnameleriyle”, devlet mi yönetilir?

Devlet yönetimi, “yaz-boz tahtası” döndü.

Allah sonumuzu hayır etsin!

İlhan Kesici’den gelen mesaj

“İlhan Kesici parti mi kuruyor?” diye yazmıştım ya…

Yazının çıktığı günün ilk saatlerinde, saat tam 07.24’te İlhan Kesici mesaj atmış:

“Sevgili Tanzer Bey, günaydın. Yazınızı okudum. Önce malumu ilam: Ben şu anda CHP İstanbul Milletvekiliyim. Bu konumda iken bu duruma aykırı veya ters gelecek bir çalışmanın içinde olmam. Arkadaşınıza selam söyleyin, yanlış duymuş olmalıdır. Selamlar…”

Yazıda belirtmiştim, “İlhan Kesici böyle bir dönemde kesinlikle başkalarının değirmenine su taşımaz” demiştim.

Kendisinden duyduk, İlhan Kesici’nin yeni parti kurması söz konusu değil.

Pandemi, geçen yıl ve bu yıl

Hatırlayın!

Geçen yıl bugünlerde…

*Günlük vaka sayısı, 100’ün altındaydı.

*Toplam vaka sayısı da daha 300’ü bulmamıştı.

*Günlük ölüm sayısı, bir-iki arasında dolaşıyordu.

*Toplam ölüm sayısı, beşi geçmemişti.

*Herkes, endişeliydi.

*Herkes, evine kapanmıştı.

Bugünlerde…

*Günlük vaka sayısı, 20 bini geçti.

*Toplam vaka sayısı, 3 milyon.

*Günlük ölüm sayısı, 90 civarında.

*Toplam ölüm sayısı, 30 bini geçti.

Kimsenin umurunda değil.

Herkes, lay lay lom!

Bütün endekslerde geri vites

“Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı”nın hazırladığı çeşitli raporlar var.

Bunlardan biri de “Dünya Mutluluk Raporu”…

Son değerlendirmeye 149 ülke alınmış.

Belirli bir yöntemle, “halkın mutluluğu” ölçülmüş.

Türkiye’nin sıralamadaki yeri, yine çok kötü.

Dahası, ülkemizde “halkın mutsuzluğu” her geçen yıl artıyor.

2017’de 69, 2018’de 74, 2019’da 79, 2020’de 93’üncü olan Türkiye, bu yıl yapılan son mutluluk sıralamasında 149 ülke içinde 104’üncü.

Listenin ilk sıralarında Finlandiya, Danimarka, İsviçre, İzlanda, Hollanda ve Norveç var.

En sondaki ülke ise Ruanda.

Son yıllarda ekonomide, demokraside, hukuk ve özgürlüklerde hep geri geri gidiyoruz.

Bunun sonucu olarak, ülkemizin “mutluluk” sıralaması da kötüleşiyor.

Bütün konularda “geri vitese” devam!

Gündem değiştirme rekoru

Dünyada böyle bir yarışma yapılsa, hiç kuşkunuz olmasın, AKP-MHP iktidarı birinciliği kimseye bırakmaz.

Daha geçen hafta bitmeden gündemin ilk sırasında, “HDP’nin kapatılması için dava açılması” ve “ Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması” vardı.

Cumartesi sabah uyandığımızda, Türkiye’nin gündemi olduğu gibi değişmişti.

Kimse HDP’nin kapatılmasını ve Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılmasını konuşmuyordu.

Gece yarısından sonra düğmeye basılmış, gündeme iki yeni konu fırlatılmıştı.

BİR: 2011’de TBMM tarafından kabul edilen “İstanbul Sözleşmesi”, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tek taraflı olarak kaldırılmıştı.

İKİ: Dört ay önce atanan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, yine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alınmıştı.

Bütün Türkiye, iki gündür bu iki konuyu konuşuyor.

Bakalım bu hafta başka hangi sürprizlere uyanacağız?