Çeşitli meyve ağaçlarına zarar veren yaprak bitleri çeşitleri

Saygıdeğer Okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle çeşitli meyve ağaçlarını zarar veren değişik yaprak bitleri çeşitleri ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

İlkbahar’da yaprak ve tomurcukların gelişmeye başlamasıyla birlikte meyve ağaçlarına, güllere, sebzelere ve değişik süs bitkilerine birçok yaprak bitleri çeşidi zarar vermektedir. Bugünlerde taze yaprak çıkaran ve tomurcuklanan bitkiler takip edilerek yaprak bitlerine karşı kontrol edilmeli ve eğer bitlenme varsa fazla çoğalmadan, mücadeleye başlayarak öne alınmalıdır. Bu sebepten dolayı bugünlerde ve önümüzdeki günlerde meyva ağaçlarına ve diğer bitki çeşitlerine göre oluşacak bitlere karşıda mücadele yapılması gerekir.

Elmalarda yeşil elma biti, unlu elma yaprak biti, elma çayır yaprak biti; şeftalide yeşil şeftali yaprak biti bulunmaktadır. Kirazda siyah kiraz yaprak biti; erikte unlu erik yaprak biti; şeftalide gri yaprak biti gibi emici böcekler grubundan olan bu zararlılar, yaprak ve tomurcuklardan bitkinin öz suyunu emmek suretiyle bitkinin zayıf düşmesine, genç yaprak ve filizlerin kıvrılıp büzülmesine ve hatta emgi neticesi meyvelerin deforme olmasına sebep olurlar. Böylece, bitkinin gelişme yerleri durur ve nihayet kurur. Bu olumsuz durumun meydana gelmemesi için bitlerle mücadeleye erken başlanması önemlidir.

Yaprak bitleri türlerine göre yeşil, sarımsı açık yeşil, siyah veyahut siyahımsı kırmızı renkli olabilirler. Yoğun yaprak biti istilasında ve yapraklar kıvrıldıktan sonra yapılacak mücadelede, kıvrılan yaprak altlarına ve bu gizli köşelere kadar ilaç tesirini mümkün kılmak için nüfuz etme kabiliyeti yüksek, bilhassa sistemik tesirli ilaçları tercih etmek gerekir.

Bitler, bazen yeni sürgün ve yapraklarda sıvama bir şekilde görülürler. Yeşil renkli unlu erik bitinin sırtında beyaz unlu bir ifrazat bulunur. Yağış ve rutubetli bir mevsimden sonra sıcak ve kuru hava yaprak bitlerinin yayılma ve artmasını sağlar. Bu durum takip edilerek önlem alınmalıdır. İlk ilaçlama yapıldıktan sonra “bitler öldü bir daha ilaçlamaya gerek yok” dememeli, atılan ilacın tesirli müddeti geçtikten sonra aynı bitler tekrarlayarak bitkilere zarar verirler. Bu bakımdan meyva ağaçlarında olsun, güllerde olsun, sebzelerde olsun atılan ilaç çeşidinin tesirli müddetinin bitiminden itibaren bitkiler devamlı kontrol edilmeli; eğer bitlenme görülürse ilaçlamada tekrar edilerek yapılmalıdır. Aksi halde bitlerin verdiği zarar devam edecektir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe