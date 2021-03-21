Karamürsel Akçatlılar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a küsmüş!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Bir zamanlar Karamürsel’in köylerinde yaşarken, Karamürsel’in “AKÇAT” köyünde misafir edilmiş!

Sadece Erdoğan mı?

Kader arkadaşı, kardeşim dediği Abdullah Gül…

Ve diğerleri… AKP’nin önde gelecek isimlerinden bazıları…

Köye bağdaş kurup köylünün ikramı köy yemekleri yemişler, ülkenin geleceğini konuşup planlar yapmışlar…

Akçat köyünde evinde misafir oldukları kişi Erdoğan’ın yakın arkadaşıymış.

Erdoğan’ın sıkıntılı günleri Akçat’tan sonra.

Karamürsel’in Yalakdere ve Valideköprü’de ,beldelerinde de devam etmiş.

Sıkıntılı günlerde Erdoğan ve arkadaşlarına kaldıkları köylerde köylü sofra kurmuş, yatak sermiş onları bağırlarına basmış.

Sıkıntılı günler bitmiş.

Karamürsel’in köylerinde “mecburi” misafirlik yapan Erdoğan şimdi Cumhurbaşkanı…

Bilen bilmeyen Erdoğan hakkında konuşuyor!

KARAMÜRSEL’de ;

Bir zamanlar Erdoğan’ın misafir olduğu köyden Akçat’tan birileri ile anıları paylaşıyorlar.

Ülkenin durumu malum!

Karamürsel’in durumu da malum!

Konu, EKONOMİ (!)

Sohbet sırasında, Akçatlıya;

“ Erdoğan’la bu kadar içli dışlı ilişkisi olan arkadaşlarınız var. Acaba,Erdoğan’a gitseler Karamürsel için bir şeyler isteseler, Erdoğan’dan yardım alırlar mı?”

Akçat’lı başını bir o yana bir bu yana çevirdikten sonra, ellerini ovuşturarak:

“-Gitmez olurlar mı? Hem de kaç defa kapısına gittiler! ama kapı açılmadı, Erdoğan onları tanımadı bile ! “

-Yok canım, Erdoğan bunu yapar mı?

Akçatlı :

-Evinde misafir eden arkadaşı kaç kez Erdoğan’la görüşmek için gitti, ama ne yazık ki görüşemeden geri döndü… Kapısı Akçatlılara açılmıyor

-Yapmayın, Erdoğan bu kadar vefasız olamaz. Kendisini günlerce misafir eden köylü arkadaşına kapısını açmamazlık yapmaz !

AKÇATLI:

-İnanmıyorsanız Akçat köyündekilere veya köydeki arkadaşına sorun (!)diyor.

İnsanın aklına;

Suriye liderine “ Esad kardeşim” dedikten sonra “KATİL” Eset diyen,

Yahudilerden açılım yaptığı için cesaret “MADALYASI” alan ve sonra Van münüts diyen, İsraille papaz olan,

“Muhterem hocaefendi, ne istediniz de vermedik” diyordu şimdi “ haşhaşi sülük” diyor.

Abdullah Gül için “Göbek adı Cumhur, ilk dindar Cumhurbaşkanımız” diyordu. Şimdi,”husumet kervanına katılmakla” suçluyor.

Başbakan adayımız “Ahmet Davutoğlu kardeşimizdir” dedi. Şıp diye göreve getirdi Şıp diye partiden kovdu!

“Ali Babacan kardeşim” diyordu. Şimdi “Ümmeti parçalamakla “suçluyor ”husumet odağı” diyen.

Erdoğan’ın söyledikleri geliyor…

Amma, merak değil mi?

İlk fırsatta bir AKÇATLI bulup,

Erdoğan’ın Akçat’ta geçen günlerini ve yaşadıklarını,

hatta AKÇATLILARI neden kabul etmediğini sorup öğreneceğim !