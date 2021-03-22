Koyun: Gerekirse İmamoğlu ile de görüşürüm

Kocaelispor Başkan Vekili Engin Koyun, gazetemizi ziyaret etti. Koyun, cumartesi günü yapılacak kongreye tek aday olarak tek listeyle hazırlanırken, başkanlığına da kesin gözüyle bakılıyor.

Yıllar sonra bir Kocaelispor başkanını ağırlamanın heyecanını yaşamadım desem yalan olur. Meslek yaşantımda 34 yıl boyunca merhum Mehmet Sadık Efe, Güngör Kandemir, İsmet Kaya, Muharrem Eskiyapan, Yusuf Dayı, Engin Şenol, Sefa Sirmen, Hikmet Erenkaya, Rafet Kırgız, İbrahim Saral, Mustafa Ekşi, Cemal Derya, Serhan Gürkan, Muammer Çelik, Osman Yaman, Nebil Uzun, Orhan Görsen, Bahri Yavuz, Hüseyin Üzülmez ile çalışmış olan bir gazeteci olarak, bu kez Engin Koyun’u ağırlamanın heyecanı, sadece ve sadece Kocaelispor aşkıyla anlatılabilir…

KENDİNDEN EMİN, GÖRÜŞLERE AÇIK, DİSİPLİNLİ…

Engin Koyun hakkındaki ilk izlenimlerim şöyle: Disiplinli tam bir iş insanı. Kendinden emin ve mütevazı ama disiplinli. Sınırlarını da biliyor, yetkisini de. Mesela şu kadar esmen başkan değil ama, başkanlığa gelmeden önce hazırlıklarını hissettirmiş. Kongre sonrasında çok çaplı değişiklikler bekleniyor kulüp yapısında. Siyasi çevresi ise tartışılmaz. AKP’li ve bunu tabii ki saklamıyor. Bundan gocunmuyor, ama Kocaelispor ile siyasetin kesinkes ayrışmasından yana tavrından da taviz vermemeye kararlı. Kocaelispor üzerindeki siyaset gölgesini kaldırmaya kararlı. Bu noktadaki en büyük güvencesi de, Kocaelispor’u siyasetten ayrı tutmaya kararlı gözüken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın ta kendisi…

YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK…

Koyun’un anlattıklarımdan çıkarımımız şu ki: Yepyeni bir dönem başlıyor. Daha disiplinli, gelir gideri daha şeffaf, daha güçlü bir yapı hedefleniyor. Koyun açıklamalarında “Kocaelispor başkanlığının ağırlığını biliyorum. Bunu hissediyorum. Zaten öyle büyük bir camia ki, hangi ligde olursa olsun, bini size hissettiriyor. Kocaelispor markası, çamura da batsa altın gibi parlayan bir markadır. Onun marka değerini parlatmak hepimizin görevidir. Bu kentte kazanan iş insanlarıyız ve borcumuz var. Bunu ödüyoruz. Maddi manevi tüm gücümüzle yardımcı olacağız” diyor.

“HERKESLE GÖRÜŞÜRÜZ, GÖRÜŞÜYORUZ…”

Siyaset konusunda hassas olan koyun, bu noktada şunları söylüyor: “Biz her siyasi partiye eşit mesafedeyiz. Ben de siyasiyim ama bunu kulüpteki görevimle asla karıştırmam. Bunun bilincindeyim ve bu konuda hassasım. Tüm önlemlerimi de almış durumdayım. Siyasi partilerimizin temsilcilerini ek tek ziyaret ediyorum. Hepsiyle görüşüp, fikirlerini öğreniyoruz. Buna devam edeceğiz. Tüm belediye başkanlarımızla tek tek görüşüp destekleri için teşekkür ediyorum. İzmit Belediye Başkanı Fatma hanım dahil. Bu görüşmeler de sürecek tabii ki. İstanbul’daki siyasilerimizle de sürekli iç içeyiz. Kocaelispor menfaatleri için parti ayırmam. Gerekirse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile randevu alıp, görüşebilirim. Benim için hiç fark etmez”.

SÜPER LİG İÇİN HAZIRLANIYORUZ…

Engin Koyun, gelecekle ilgili projeler konusunda da çok çok öteleri düşünebiliyor. Bu noktada görüşleri şöyle:”Bizim hedefimiz belli. Asıl yerimiz olan Süper Lig’de bir an önce bulunabilmek. Süper Lig Kocaelisporsuz olmaz. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz ama acele de etmiyoruz. Yere sağlam basıyoruz. Öncelikli hedefimiz Play-Off’a yükselmek ve sonra da 1.Lig’e yükselmek. Ardından hemen bir sonraki sezon Süper Lig’de olmak istiyoruz. Tüm ilişkilerimizi de Süper Lig takımı olarak kuruyoruz. Çünkü böyle bir markayız ve hala her yerde adımız var. Bu markayı beraber parlatacağız. Bunun yeri de Süper Lig’dir. El ele vereceğiz.”