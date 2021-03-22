Devlet Bahçeli’nin en önemli görevi

Devlet Bahçeli, 10’uncu kez MHP Genel Başkanı seçildi.

Hayırlı olsun!

Gıpta edilecek bir lider.

Kurultayda çekilen fotoğraf karelerine baktınız mı?

Veya haftalık grup toplantısı görüntülerine…

Herkes asker, Bahçeli komutan.

Her sözü, alkışlanıyor.

Her sözü, emir kabul ediliyor.

Partililer, her an “hazır ol”da!

Dediği, dedik!

Söyledikleri “emir” kabul edilip derhal yerine getiriliyor.

“Müzakere” yok.

“Tartışmak” kimin haddine.

Bahçeli, farklı bir lider profili.

Sadece partisini yönetmekle kalmıyor, bir süredir iktidar da onun kontrolünde.

Talimatları anında uygulanıyor.

*“HDP kapatılmalıdır!”

Zaman kaybedilmeden HDP’nin kapatılması için dava açılıyor.

*”Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis’ten behemehal çıkarılmalıdır!”

Gergerlioğlu, ertesi sabah Meclis’in tuvaletinde polisler tarafından gözaltına alınıyor.

Daha hangi birini sayayım.

Haa tabii Bahçeli’nin bir de “erken seçime karar verme” görevi var.

En temel, en değişmez, en önemli görevi de bu.

Kimse, bir başkasına “erken seçim” sorusu sormasın.

“Erken seçim” işi, Devlet Bahçeli’nin işi.

Tam bunu yazarken o “Bektaşi fıkrası” aklıma geldi.

Osmanlı’da 4.Murat dönemi…

İçki içmek yasak.

Bektaşi’nin biri, cebinde dolu şişeyle zaptiyelere yakalanır.

Zaptiyebaşı, hınzırca gülümseyerek Baba Erenler’e sorar:

“Bu şişede ne var?”

“Su var efendi, başka ne olacak.”

“Ver bir koklayalım bakalım, su muymuş?”

Bektaşi çaresiz şişeyi uzatırken, “Rakı ol, ya mübarek” der.

Güya kerametiyle suyu rakıya çevirdiğini göstererek yırtacak.

Zaptiyebaşı da uyanık, Bektaşi’ye biraz ötede yanan evi işaret ederek, “Madem kerametin var, şu yangını da söndür de görelim” çağırısında bulunur.

Bektaşi boynunu büker, “Yok erenler, bizim hükmümüz bunadır. Ateş işine Rufailer (bir İslami tarikat) karışır” der.

Fıkra böyle.

Yine başa dönersek, günümüz siyasetinde inanılmaz bir görev bölümü var.

Bu görev bölümünde “erken seçim”, Devlet Bahçeli’nin işi.

Bu memlekette erken seçim yapılacaksa, buna Devlet Bahçeli karar verir.

Erken seçim için başkasının kapısını çalmayın!

“Türklük hastalığı”…

Yıl, 2014…

Açılım günleri…

29 Ekim’de Köşk’te Cumhuriyet resepsiyonu var.

İmralı müzakerelerini yürüten bir HDP milletvekili de resepsiyonda.

Emine Erdoğan, milletvekiline “Nerelisiniz?” diye sorar.

Aldığı cevap ilginç:

“Adıyamanlıyım. Çok affedersiniz Türküm, tedavi oluyorum…”

Gazetelere yansımıştı, bu “Türklük hastalığı” esprisine Tayyip Erdoğan dahil pek çok kişi gülmüştü.

İşte yine gündemde.

“Andımız”la birlikte “Türklük” bir kez daha tartışılıyor.

Ancak şu kadarını söyleyelim…

Evet, Türklük bir hastalıktır, tedavi edilemeyen bir hastalık.

“Türklük hastalığı”, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekçisi ve bekasıdır.

Bu böyle biline!

Türkiye’nin aynası

Türkiye’nin bugünkü durumunu iki cümleyle anlatın dense, ben aşağıdaki iki cümleyi seçerdim:

*Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2021 yatırım bütçesi, 54.6 milyon lira.

*Bu tutar, 119 üniversitenin toplam yatırımından daha fazla.

Başka söze gerek var mı?

Sıradan hırsız… Siyasi hırsız…

Ünlü düşünür Voltaire’nin şu sözlerini bugünlerde aklımızdan hiç çıkarmayalım:

“Sıradan bir hırsız; sizin paranızı, cüzdanınızı, giysinizi, ev eşyanızı çalar. Siyasi hırsız ise sinirinizi bozar, bilginizi, eğitiminizi, sağlığınızı, hayallerinizi, gülümsemenizi ve hatta geleceğinizi bile çalar. Ancak ikisi arasında büyük bir fark vardır… Sıradan hırsız, sizi seçer. Siyasi hırsızı ise siz seçersiniz.”