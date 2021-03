Haber kanalları, doğru dolar kurunu veremedi?

Sevgili okurlar… Şu sıralar Merkez Bankası’nı konuşur olduk… AKP, döneminde 7 kez Merkez Bankası başkanı değişti… Son 2 ayda ise, 4 kez koltuklar el değiştirdi… Merkez Bankası koltuğu, yol geçen hanına döndü. Son olarak Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Naci Ağbal’ın yerine Şahap Kavcıoğlu getirildi… Size, Merkez Bankası’nın kuruluşuyla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum.

"MİLLÎ DEVLET BANKASI"

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından, dünyada ortaya çıkan emisyon sağlayacak merkez bankalarının oluşturularak ülkelerin kendi para politikalarını bağımsız olarak belirlemeleri yönündeki eğilimin etkisiyle ve ülkemizde Kurtuluş Savaşı ile kazanılan siyasi bağımsızlığı ekonomik bağımsızlıkla güçlendirmek amacıyla bir merkez bankası kurulması yönündeki tartışmalar ve çalışmalar hız kazanmıştır. Bu konunun ilk kez ele alındığı 1923 İzmir İktisat Kongresi'nde, özellikle "millî devlet bankası" kurulması fikri üzerinde durulmuştur. 1927 yılında Maliye Bakanı Abdülhalik Renda’nın merkez bankası kurulması hakkında sunduğu kanun taslağı kabul edilmiştir. Ayrıca merkez bankasının kuruluş aşamasında yardımcı olması için; Ülkemiz yetkililerinin, diğer ülkelerin merkez bankalarından da görüş istediği belirtilmektedir.

1930 YILINDA KURULDU

1928 yılında Türkiye'ye davet edilen Hollanda Merkez Bankası İdare Meclisi Üyesi Dr. G. Vissering, hazırladığı raporda hükûmete bağlı olmayan ve bağımsız bir merkez bankasının gerekliliğine dikkat çekerken; 1929 yılında İtalyan Uzman Kont Volpi, Türk parasının istikrarının sağlanması için bir merkez bankası kurulmasının şart olduğunu belirtmiştir. Bu gelişmelerin ardından Hükûmet; merkez bankası kurulmasına ilişkin gerekli yasal çerçevenin hazırlanması için harekete geçmiş, Lozan Üniversitesinden Prof. Leon Morf'un katkılarıyla Merkez Bankası yasa tasarısı hazırlanmıştır. Tasarı; Türkiye Büyük Millet Meclisince 11 Haziran 1930 tarihinde kabul edilerek, 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu adı ile 30 Haziran 1930 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

TAMAMEN BAĞIMSIZ BİR KURUM

Merkez Bankası; farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen işlevlerin tek elde toplanmasının ardından, 3 Ekim 1931 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Banka; diğer kamu kurumlarından tamamen ayrı ve bağımsız statüsünün bir göstergesi olarak, anonim şirket biçiminde hukuki varlığını kazanmıştır.

MERKEZ BANKASI BAŞKANLARI

Selahattin Çam (1931-1938)

A. Kemal Zaim Sunel (1938-1949)

Mehmet Sadi Bekter (1949-1950)

Osman Nuri Göver (1951-1953)

Mustafa Nail Gidel (1953-1960)

Memduh Aytür (1960)

İbrahim Münir Mostar (1960-1962)

Ziyaettin Kayla (1963-1966)

M. Naim Talu (1967-1971)

Memduh Güpgüpoğlu (1972-1975)

Cafer Tayyar Sadıklar (1976-1978)

İ. Hakkı Aydınoğlu (1979-1981)

Osman Şıklar (1981-1984)

Yavuz Canevi (1984-1986)

Dr. Rüşdü Saracoğlu (1987-1993)

Dr. N. Bülent Gültekin (1993-1994)

Ş. Yaman Törüner (1994-1995)

Gazi Erçel (1996-2001)

N. Süreyya Serdengeçti (2001-2006)

Durmuş Yılmaz (2006-2011)

Doç. Dr. Erdem Başçı (2011-2016)

Murat Çetinkaya (2016-2019)

Murat Uysal (2019-2020)

Naci Ağbal (Kasım 2020-Mart 2021)

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (Mart 2021-...)

DOLAR KURU VE HABER KANALLARI

Merkez Bankası’nın kurulduğu günden bugüne o koltuğa 25 kişi oturdu… Son 20 ayda, o koltuk 4 kez el değiştirdi. Merkez Bankası Başkan değişikliği, Cuma sabahı saat 04.00 civarında açıklandı… Araya Cumartesi ve Pazar girdi… Önceki akşam akşam saat 01.00 civarında haber kanallarını izliyorum… Habertürk, NTV, CNN Türk, Halk Tv… Merkez Bankası Başkanı değişikliği tartışılıyor… Cuma günü dolar 7.2 seviyesindeydi. Saat farkından dolayı Asya Borsaları açıldı… Dolar, 8.4 civarında dendi. Halk Tv.’ye baktım… Dolar 8.4 seviyesinde… CNN Türk’e baktım, kuru kaldırmış, NTV’ye baktım, eski kurdan veriyor… Habertürk önce dolar kurunu 8.4 olarak verdi, programın arasına reklam girdi, reklam dönüşü o da kuru kaldırdı. Kısa bir zaman sonra NTV’ye tekrar baktım, kur 8.4 olarak verilmeye başlandı… Tekrar CNN Türk ve Habertürk’e baktım, kuru kaldırmış… Yani haber kanalları, doların yükselişini veremedi.

BERAT ALBAYRAK’IN İSTİFASI

Berat Albayrak istifa ettiğinde Halk Tv haberi anında verdi, Habertürk, sonradan verdi, NTV ve CNN Türk, 48 saat veremedi… Halk Tv’nin yanı sıra Habertürk bu haberi vererek büyük bir beğeni toplamıştı. Gücü Özgürlüğünde sloganının hakkını vermişti. Ama Habertürk, doğru dolar kurunu önce verdi, sonra kaldırdı… Yaptığı, Gücü Özgürlüğü’nde sloganına yakışmadı. Bence bu sloganı artık kullanmasın.

Yukarıda size dolar kuru ile haber kanalları arasındaki bağı anlatmaya çalıştım… Hükümetin televizyon kanalları üzerinde etkisini anlatmaya çalıştım… Haber kanalları, doğru dolar kurunu bile vermeye cesaret edemiyorlar. Zaten basın özgürlüğünde, dünyada alt sıralardayız. Böyle giderse, son sıralara gerilemeye devam edeceğiz.

Her yıl 393 Yuvacık Barajı

kadar suyu israf ediyoruz!

Dün… Dünya Su Günü’ydü… Kocaeli MY Kolej, Dünya Su Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla bir mesaj yayınladı. "Bir Damla da Sen Kurtar" temalı sosyal sorumluluk projesi, okul bünyesinde uzun zamandır devam eden su israfı konulu çalışmaların bir sonucu. MY Kolej yayınladığı fotoğrafta Yuvacık Barajına yer vererek su israfının boyutuna dikkat çekti. Mesaj şu şekilde: "Dünya Su Günü. Ülkemizde bir yılda israf edilen su miktarı 20 milyar metreküp. Kocaeli'mizin incisi Yuvacık Barajımızın 51 milyon metreküp kapasiteli olduğunu düşündüğümüzde, her yıl 393 Yuvacık Barajı kadar suyu israf ettiğimiz ortaya çıkıyor. Ne kadar üzücü değil mi? Lütfen suyu israf etme, geleceği tüketme, bir damla deyip geçme, bir damla da sen kurtar!" Kocaeli MY Kolej’in bu mesajına katılıyorum.

İYİ Parti Karamürsel’den Andımızın

kaldırılmasına PANKARTLI TEPKİ!

İYİ Parti Karamürsel İlçe Teşkilatı, okullarda sabah okutulan Andımızın kaldırılmasıyla ilgili parti binasının önüne, kınama pankartı astı. Pankartın üzerine, “ Danıştayın Andımız için verdiği kesin karar, bundan sonra okullarda andımızın okutulmaması yönünde oldu. İYİ Parti olarak bu kararı kınıyoruz. Türküm diyebilseydiniz PKK olmadı, doğruyum diyebilseydiniz yoksulluk olmazdı, Çalışkanım diyebilseydiniz açlık olmazdı, Küçükleri Koruyabilseydiniz tacizler olmazdı, Yurdu, Milleti çok sevseydiniz fabrikalar satılmazdı” diye yazıldı.

İYİ Parti Karamürsel İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy, “Herkes andımıza sahip çıkmalı. Bu milli bir görevdir. 1933’lü yıllarda yazılmış bir yemindir. Çocuklarımıza bir özgüven kazandırıyordu. Tekrar okullarımızda inşallah iktidarımızı döneminde okutulmaya başlanacaktır, diye ümit ediyorum” dedi. İYİ Parti, gereken tepkiyi gösteriyor, Milliyetçiyim diyen MHP’nin bu konuda sessiz kalması, şaşılacak şey.

SP’li Oğuzhan ASİLTÜRK

KALDIRILACAĞINI açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Karar'a göre, Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedildi. Karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesi gereğince alındı.

**

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü geçtiğimiz ocak ayında ziyaret etmişti. Buluşma sonrası açıklama yapan, Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesinin kaldırılacağını kendisine kesin olarak ifade ettiğini söylemişti. Asiltürk’ün dediği oldu… Yani Erdoğan, sözleşmenin kaldırılacağını önceden kafasına koymuştu.

Türkiye, yardımda

SINIFTA KALDI

Pandemi sürecinde 1 yılı geride bıraktık. Ulusal gazetelerin yazdığına göre Türkiye salgına karşı mali teşvik büyüklüğünde Namibya, Togo, Tonga, Çad, Hindistan, Nepal, Haiti ve Azerbaycan gibi ülkelerin altında, 86’ncı sırada yer alıyor. 56 milyar TL’lik nakdi desteğin yüzde 84’ü ise çalışanın İşsizlik Fonu'ndan kullanıldı. Bu da Türkiye’nin ekonomik yönden nerede olduğunu gösteriyor.

Salgın motosiklet

satışlarını artırdı

Pandemi, herkesi yeni arayışlara itti. Salgın nedeniyle bireysel ulaşım talebinin artması motosiklet satışlarını artırdı. Pandiminin başladığı Mart 2020 ile Mart 2021 arasındaki dönemde motosiklet satışları yüzde 35 oranında arttı. Satışların artmasında kurye sektörüne rağbet de etkili olmuştur.