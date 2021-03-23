Kocaelispor bu sezon 3’lük galibiyetleriyle dikkat çekerken, Mustafa Reşit Akçay’ın bu skorla kazanma geleneği de sürüyor.

Bugün Amed’i konuk edecek Yeşil Siyahlılarımız, yine 3 golle 3 puan sevincini yaşamak istiyor.

1 olsun bizim olsun değil, 3 olsun güç olmasın diyoruz.

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Amed tehlikeli bir rakip. Çorum karşısındaki iç saha yenilgisinin hesabı ağır soruluyor. Kent itibarıyla da buna müsait bir ortam var. Bu açıdan, bugünkü maçta sert bir rakip bulacağız karşımızda…

Ancak agresif ve açık oynayan takımlara karşı Reşit Akçay’ın takımları daha rahat kazanıyor…

Bugün böyle bir şey de olabilir…

Ya da kapalı oynayacak Amed’in açılması için ilk yarıda erken bir gol de gelebilir…

Birinci olasılıkta da ikinci olasılıkta da maçı kazanacağımız ihtimali yüksek…

Ama ikinci olasılıkta, yani Akçay’ın kontra gol sisteminde, yine 3’lük yaparız…

Tabii son sözü sahada futbolcular söyleyecek. Akçay takımını sahaya sürecek ve yerinde müdahalelerle de final oyununu yine sahneye koyacak. Bunu başarmak tamamen futbolcuların ayaklarına, ellerine, beyinlerine bağlı.

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Bugün yine tribünler boş kalacak…

Yine ekran başına hapsolacağız…

Şu sıkıntılı günlerde Kocaelispor ile yüzümüz gülmeye devam etsin istiyoruz…

Öğle saatlerinde İzmit’te, akyam İstanbul’da zaferler yaşayalım istiyoruz…

A milli takımımıza da, Kocaelisporumuza da başarılar diliyoruz…

Utanıyoruz

Dolar 8 liraya yaklaştı…

Yani üzerinde Atatürk resmi olan 1 liramız, üzerinde Amerikan başkanlarının bulunduğu 1 dolar karşısında tam 8 kat küçük…

Para oldu pul…

Ama hiç olmasa Ata’mızın resmini çıkaralım oradan…

Biz rezil oluyoruz, O’nu koruyalım…

Belediye Derince bitir şu işi…

3.Lig 1.Grup temsilcimiz Derince bugün sahaya çıkıyor…

Sarı Lacivertli ekibimizden artık ‘Yakışanı’ yapmasını bekliyoruz…

Çankaya ile ilk yarıdaki maçı izleme fırsatı bulmuştum…

Bugünkü maçı izleyemeyeceğiz…

Ben Derince’nin kazanacağından eminim…

Çankaya, Trabzonspor’un alt yapısı ama sıkıntılı bir takım…

Beraberlik halinde bile teknik heyet sorgulanmaya başlar…

Benden söylemesi…