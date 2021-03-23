Böyle devam ederse vaka sayısı tabi ki azalmaz…

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, hemen her gün Covid-19 tedbirleri nedeniyle yaptığı kontrolleri kamuoyuyla paylaşıyor. Koronavirüs tedbirlerine uymayanlar üzerinde yapılan kontrollerde, kural ihlali yapanlara idari para cezası uyguluyor. Yapılan çalışmanın da bilgi notu paylaşıyor.

İşte o bilgi notlarından biri

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden 22.03.2021 günü yapılan denetim ve kontrollerde, 1032 iş yeri denetlenmiş olup 10252 şahıs sorgulanmıştır. Yapılan denetimlerde;

● Maske takma kuralına uyulmadığı için 98 şahsa ve 1 iş yerine,

● Yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 62 şahsa,

● Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 173 şahsa,

● Karantina tedbirlerine uymayan 1 şahsa,

● Ayakta yolcu kısıtlamasına uymayan 1 sürücüye,

● Sosyal mesafe kuralına uymayan 42 şahsa ve 9 işyerine,

● Koronavirüs tedbirlerine uymayan 1 iş yerine ve 3 sürücüye,

● İzin verilen saatler dışında çalışmama yasağına uymayan 1 iş yerine olmak üzere toplam 392 adet idari para cezası uygulanmış

Düşünün bir!

Bu rakam bir günde kural ihlali yapıta yakalananların sayısı. Bunun bir de yakalanmayanlarını hesaba katın. Biz kendi tedbirimizi ve önlemimizi almadığımız sürece, bu rakamlar artarak yükselişini sürdürür.

Bu kadar çok kural ihlali yapan varsa zaten Covid ile mücadelemizin öyle birkaç yılda bitmesi söz konusu olamaz. Tek üzüldüğüm nokta ise tedbirsizler yüzünden tedbirli olanlarda sürecin olumsuzluklarını yaşıyor olması.

Rektörlükten, otoparkla ilgili açıklama

Birkaç gün önce KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin otoparkında yaşanan engelli parkı olayının ardından bir açıklama geldi. Yüzde 90 engelli olan vatandan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine gitmiş, burada, engelli otoparkına girmek isterken güvenlikler tarafından durdurulmuştu. Otoparka giremeyeceği yada ücret ödeyerek girebileceği söylenmişti.

Otoparka alınmayan vatandaşın şikayetini bu köşede haberleştirmiştik. Önceki gün rektörlükten gelen açıklamada ise vatandaşın otoparka girerken engelli kartını ibraz etmediği öne sürüldü. Rektörlük, “Engelli otoparkları da ücretlidir ancak aldığımız kararla biz uzun bir süredir engelli otoparklarından ücret almıyoruz. Olay günü de, şikâyetçi vatandaşımız güvenlik görevlisine engelli kartını ibraz etmemiştir. Tatsız durumun yaşanmasındaki neden bu kartın görevliye gösterilmemesinden dolayı cereyan etmiştir” dendi.

Barajda işler yolunda

Yuvacık Barajı kurak günlerini geride bıraktı. Birkaç ay öncesine kadar tehlike çanlarının çaldığı Yuvaçık Barajı’nda artık işler yolunda. Su seviyesi yüzde 74’ü aşmış durumda. İçinde bulunduğumuz hafta beklenen kar ve yağmur yağışlarının etkisiyle, barajı yakında tam kapasite doluluğa kavuşacağı tahmin ediliyor. Kandıra da bulunan namazgah barajında da ise su seviyesi yüzde 72’nin üzerinde. Nihayet tehlikeli günler geride bıraktık. Ama tasarrufu da elden bırakmamak lazım.

Kargo şirketlerinin ulaşılmaz şubeleri

Bu dönemde hemen her aile, internet üzerinden alışveriş yapmıştır sanırım. Yoğunluk hat safhada, pandemi döneminde en yoğun işi yapan sektörlerden biri de kargo firmaları. Zaman zaman aksilikler olsa da çanla başla çalışan firmaların bir kötü huyu da ulaşılmaz olmaları. Bir vatandaşımız kargosuyla ilgili sorun yaşadığında ilgili şubeye ulaşamadığını dile getirmiş. Aslında bu durumun haber değeri yok. Eğer kargo firmasının şube telefonuna ulaşabilseydi asıl o zaman haber değeri olurdu. İşin şakası bir yana, kargo firmalarının şube telefonlarına cevap vermeme huyundan biran önce vazgeçmesi gerekiyor.

Kocaelispor’un kongresi cumartesi günü

Engin Koyun’un başkanlığını yürüttüğü Kocaelispor, olağanüstü kongresini 27 Mart Cumartesi günü yapacak. Kongre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde yapılacak. Olağanüstü kongrede aynı zamanda tüzük değişikliği de yapılacak. Kocaelispor’un kongresinin başlama saati ise 11.00 olarak belirlendi.