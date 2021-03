Kocaeli’de 65 ve daha yukarı yaşta kaç kişi var?

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2015 yılında 6 milyon 495 bin 239 kişi iken son beş yılda % 22,5 artarak 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2015 yılında % 8,2 iken, 2020 yılında % 9,5'e yükseldi. Yaşlı nüfusun 2020 yılında % 44,2'sini erkek nüfus, %55,8'ini kadın nüfus oluşturdu.

KOCAELİ’DE YAŞLI NÜFUS

Açıklanan verilere göre, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, Kocaeli’de 2020 yılında 152 bin 759 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2020 yılında % 7,6 oldu. Yaşlı nüfusun 2020 yılında 69 bin 078’i erkek nüfus, 83 bin 681’i ise kadın nüfus oluşturdu.

TÜRKİYE ORTANCA YAŞ

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2015 yılında 31,0 iken 2020 yılında 32,7 oldu. Ortanca yaş 2020 yılında erkeklerde 32,1, kadınlarda 33,4 olarak gerçekleşti.

KOCAELİ ORTANCA YAŞ

Kocaeli’de ortanca yaş 2020 yılında 32,6 olurken erkeklerde 32,2, kadınlarda 33,0 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE VE YAŞLI NÜFUS

Açıklanan verilere göre, nüfus tahminlerine göre 2020 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 693 milyon 348 bin 454 kişi, yaşlı nüfusun ise 729 milyon 887 bin 660 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun % 9,5'ini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %33,5 ile Monako, %28,5 ile Japonya ve %22,9 ile Almanya oldu. Türkiye, 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı.

ORTALAMA ÖMÜR YAŞI

Hayat Tabloları, 2017-2019 sonuçlarına göre, doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 78,6 yıl, erkekler için 75,9 yıl ve kadınlar için 81,3 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl oldu.

Türkiye'de 65 yaşına ulaşan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 18,0 yıl oldu. Erkekler için bu sürenin 16,3 yıl, kadınlar için 19,6 yıl olduğu gözlendi. Diğer bir ifade ile 65 yaşına ulaşan kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi. Beklenen yaşam süresi 75 yaşında 11,0 yıl iken 85 yaşında 6,0 yıl oldu.

TEK BAŞINA YAŞAYANLAR

En az bir yaşlı fert bulunan 5 milyon 903 bin 324 hanenin 1 milyon 478 bin 346'sını tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu. Bu hanelerin %75,3'ünü yaşlı kadınlar, %24,7'sini ise yaşlı erkekler oluşturdu.

YAŞLI NÜFUS ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2020 yılında %19,8 ile Sinop oldu. Bu ili %18,6 ile Kastamonu, %17,1 ile Artvin izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise %3,4 ile Şırnak oldu. Bu ili %3,6 ile Hakkari, %4,0 ile Şanlıurfa izledi.

100 YAŞ VE ÜZERİ

Yaşlı nüfusun %0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, 2020 yılında 5 bin 780 oldu. Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 800 kişi ile İstanbul, 267 kişi ile Ankara ve 262 kişi ile İzmir iken en az yaşlıya sahip ilk üç il ise sırasıyla 5 kişi ile Bayburt, 6 kişi ile Bartın ve 7 kişi ile Ardahan oldu.

Yukarıdaki rakamları okudunuz…

Nüfusumuz hızla yaşlanıyor…

Türkiye genç bir nüfusa sahip, ama bunun kıymeti bilinmiyor…

Dünya ülkeleri genç nüfus için büyük çaba harcarken, bir elimizdeki gençlere bir iş imkanı bile vermiyoruz…

Su içmeyi unutmamak için bu önerileri dikkate alın!

Pazartesi günü, Dünya Su Günü’nü kutladık… Su ihtiyacının karşılanmasının vücudumuz için ne denli önemli olduğunu bilsek bile günlük tüketimimiz az olabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Saime Selin Cengiz, su içmeyi unutanlara şu önerilerde bulunuyor:

Bir su şişesi alın ve bu şişeyi gün boyu görebileceğiniz yerlere koyun….Günlük su tüketimini hesaplayan çeşitli aplikasyonlar mevcut. Bu aplikasyonları telefonunuza indirip su tüketiminizi kaydedip cep telefonunuzdan bildirimler alın… Suyunuzu aromalı hale getirin! Beslenmenizde meyvelere yer verdiğiniz gibi suyunuzun içine de taze mevsim meyveleri ile aromalı hale getirin ve su içmeyi keyifli bir hale getirin… Bu önerilere dikkat etsek iyi olacak…

Karamürsel Belediyesi zabıtaları takdir topluyor

Karamürsel Belediyesi zabıtaları insani yardımlarıyla gönülleri fethediyor. Karamürsel Belediyesi bayan zabıta memuru, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına yardımcı olarak, elindeki poşetleri yaşlı kadının elinden alıp elinden tuttu. Evine kadar yaşlı kadına yardımcı oldu. Görenler tarafından taktirle karşılandı. Yaşlı kadın tarafından teşekkür edilen zabıta memuru ‘görevimiz’ dedi. Öte yandan bir anda rahatsızlanarak yere düşen vatandaşa yine Karamürsel Zabıtası koştu, 112 sağlık ekiplerini arayan zabıta ekipleri daha sonra ambulansa alınmasına yardımcı oldu. Vatandaşlar tarafından Karamürsel Belediyesi Zabıta memurlarının örnek davranışlarını taktirle karşılanarak ‘helal olsun’ demekten kendini alamadı. Biz de Karamürsel zabıtasını kutluyoruz.

Bir damlada sen kurtar!

Birleşmiş Miletler (BM) Dünya Su Gelişim raporuna göre, dünyada 2.1 milyar insan temiz suya erişemiyor, her 10 kişiden 3’ü kirli su tüketiyor. Aynı rapora göre dünyada 263 milyon insan temiz suya erişmek için her gün evlerinden yarım saat uzaklıktaki yerlerden su taşıyor. 2025’e kadar dünya nüfusunun yarısının su kaynaklarının yetersiz olduğu bölgelerde yaşayacağı tahmin ediliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ise her 90 saniyede bir çocuk temiz suya erişemediği için hayatını kaybediyor. 2030’a kadar 700 milyon kişi ise susuzluktan göç edebilir.

Yerkürenin % 70’i sudan oluşuyor ancak bunun yalnızca % 2,5’i tatlı su. Çoğunluğu Sahra Altı Afrika’da olan 263 milyon insan temiz suya erişmek için her gün evlerinden yarım saat uzaklıktaki yerlerden su taşıyor.159 milyon kişi su ihtiyacını yüzey sularından karşılıyor ve 2,1 milyar kişi temiz su imkanından yoksun. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ise her 90 saniyede bir çocuk temiz suya erişemediği için hayatını kaybediyor.

İş değiştirme!

Kaspersky'nin "İşin Geleceğini Güvence Altına Almak" başlıklı raporunda ortaya koyulduğu üzere, COVID-19 salgını koşullarında Türkiye’deki çalışanların %23’ü önümüzdeki 12 ay içinde yeni bir işe geçmeyi düşünüyor. İnsanların kariyer değişikliği için öne sürdükleri en büyük itici güçler arasında daha yüksek bir maaş alma arzusu (%50) ve daha iyi bir iş-yaşam dengesine kavuşmak (%46) yer alıyor.

Türkiye, yüksek faiz liginde 7. sıraya yükseldi

Merkez Bankası’nın faizi yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltirken, dünyada merkez bankası faizinin en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında Türkiye iki basamak birden yükselerek 7. oldu.

ÜLKE FAİZ ORANI (%)

1.Venezüella 45

2.Zimbabve 40

3.Arjantin 38

4.Yemen 27

5.Liberya 25

6.Surinam 25

7.Türkiye 19

8.Kongo 18

9.İran 18.

10.Haiti 17

1 yılda 861 işçi öldü!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi raporuna göre salgının birinci yılında (11 Mart 2020 – 10 Mart 2021) Covid-19 nedeniyle en az 861 işçi hayatını kaybetti. İş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle: 18-27 yaş arası 9 işçi, 28-50 yaş arası 315 işçi, 51-64 yaş arası 411 işçi, 65 yaş ve üstü 100 işçi, ölen 26 işçinin de yaşı bilinmiyor. Pandemi’nin birinci yılında Kocaeli’de 38 işçi hayatını kaybetti.

Akaryakıt fiyatları!

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol Ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) akaryakıta getirilen tavan uygulamasına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Meslektaşlarımız gerçek dışı gerekçelerle alınan bu kararı ve ithamları asla hak etmemektedir." ifadelerine yer verildi. Akaryakıt fiyatları bence çok pahallı… Hem devlet, hem de akaryakıt firmaları biraz vatandaş lehine vedekarlık yapmalı.